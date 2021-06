dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Minus

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERHALTENER START IN DIE WOCHE - Nach der starken Vorwoche mit einem Rekord von 15 705 Punkten dürfte der Dax am Montag verhalten ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,20 Prozent tiefer auf 15 661 Punkte, nachdem er im bisherigen Jahresverlauf inzwischen gut 14 Prozent zulegen konnte. Dow und S&P 500 waren an der Wall Street vor dem Wochenende in Gang gekommen, nachdem der durchwachsene Arbeitsmarktbericht zumindest die Zinssorgen nicht verstärkte. Der marktbreite S&P liegt nur knapp unter seinem Höchststand von Anfang Mai

USA: - IM PLUS - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Freitag höher aus dem Handel gegangen. Der eine Stunde vor der Eröffnung veröffentlichte Arbeitsmarktbericht habe die bestehenden Inflationssorgen nicht verstärkt, sagten Experten. Zwar waren die durchschnittlichen Stundenlöhne im Mai stärker gestiegen als erwartet. Allerdings wurden weniger neue Stellen geschaffen als von Volkswirten vorhergesagt. Der Dow Jones Industrial gewann 0,52 Prozent auf 34 756,39 Punkte. Auch Wochensicht legte er damit um 0,66 Prozent zu. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,88 Prozent auf 4229,89 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte sogar um 1,78 Prozent auf 13 770,78 Zähler zu.

ASIEN: - ERNEUT UNEINHEITLICH - In Asien haben die Aktienmärkte erneut keine eindeutige Richtung gefunden. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende leicht zulegen konnte, ging es in China etwas nach unten. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, büßte zuletzt rund ein halbes Prozent ein.

DAX 15692,900,39% XDAX 15703,470,44% EuroSTOXX 504089,380,25% Stoxx50 3488,080,47%

DJIA 34756,390,52% S&P 500 4229,890,88% NASDAQ 100 13770,781,78%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,36 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2164-0,02% USD/Yen 109,48-0,04% Euro/Yen 133,17-0,06%

ROHÖL:

Brent 71,56 -0,33 USD WTI 69,36 -0,26 USD

