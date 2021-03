dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET - Nach dem etwas leichteren Wochenstart steigt der Dax am Dienstag zurück auf 14 500 Punkte. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start entsprechend 0,3 Prozent höher. Damit bleibt der Dax in Sichtweite des Rekordhochs von 14 595 Punkten aus der Vorwoche. An der Wall Street setzte sich die Rekordserie im Dow Jones Industrial fort und bei erholten Technologiewerten zog auch der marktbreite S&P 500 nach. Der Optimismus über das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete billionenschwere Corona-Hilfspaket für die Wirtschaft sowie besser als von Experten erwartete Konjunkturdaten gaben ordentlich Rückenwind.

USA: - IM PLUS - Anhaltende Wachstumshoffnungen haben am Montag für eine Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street gesorgt. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 bäumten sich kurz vor Handelsschluss noch einmal auf und erreichten jeweils Höchststände. Die technologielastigen und damit konjunktursensiblen Auswahlindizes zogen derweil zu Wochenbeginn stärker an als die beiden Standartwerte-Börsenbarometer, sind von ihren jeweiligen Bestmarken aber noch deutlich entfernt. Der US-Leitindex Dow ging 0,53 Prozent höher bei 32 953,46 Punkten aus dem Handel. Sein Rekordhoch liegt nun bei gut 32 973 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,65 Prozent auf 3968,94 Punkte. Unter den Tech-Indizes schaffte der Nasdaq 100 ein Plus von 1,12 Prozent auf 13 082,54 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Gestützt von positiven Vorgaben aus den USA haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Dienstag zugelegt. In Japan zog der Leitindex Nikkei 225 um 0,5 Prozent an und knüpfte damit an die Gewinne der vergangenen Handelstage an. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 0,7 Prozent und konnte damit zumindest einen Teil seiner deutlichen Verluste vom Vortag ausgleichen. Der Hongkonger Hang-Seng-Index legte ähnlich stark zu.

DAX 14461,42-0,28% XDAX 14501,72-0,46% EuroSTOXX 503829,84-0,09% Stoxx50 3261,610,02%

DJIA 32953,460,53% S&P 500 3968,940,65% NASDAQ 100 13082,541,12%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,89 +0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,19360,06% USD/Yen 109,180,06% Euro/Yen 130,320,11%

ROHÖL:

Brent 68,33 -0,55 USD WTI 64,88 -0,51 USD

