dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt setzt sich auch am letzten Handelstag der Woche fort. Nach dem Rücksetzer des Dax am Vortag dürfte dieser am Freitag zum Handelsbeginn wieder leicht zulegen. Wieviel die Kursgewinne wert sind, könnte sich schon kurz nach dem Start zeigen, wenn Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone veröffentlicht werden. Diese gelten als konjunkturelle Frühindikatoren. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 12 906 Punkte und damit 0,6 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag.

USA: - TECH-WERTE IN REKORDLAUNE - Die fortgesetzte Rally der Technologiewerte hat der Wall Street am Donnerstag wieder Gewinne beschert. Nachdem am Mittwoch letztlich Gewinnmitnahmen das Bild bestimmt hatten, behaupteten sich die Tech-Indizes diesmal im Plus und erreichten einmal mehr historische Höchststände - beflügelt von Rekordhochs bei Apple und Tesla. Angesichts schwacher Konjunkturdaten schaffte der Dow Jones Industrial nur ein kleines Plus.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Nach der jüngsten Schwächephase haben die Börsen in Asien am Freitag Kursgewinne verzeichnet. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,38 Prozent zu. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 1,20 Prozent und der Hang Seng in Hongkong kletterte um 1,40 Prozent. Die Rekordlaune an der US-Technologiebörse hellte auch die Stimmung in Asien etwas auf.

DAX 12830,00 -1,14% XDAX 12871,09 -0,48% EuroSTOXX 503273,98-1,32% Stoxx50 2968,56-1,04%

DJIA 27739,73 0,17% S&P 500 3385,51 0,32% NASDAQ 100 11477,05 1,4%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,79 -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1878 0,14% USD/Yen 105,6240-0,16% Euro/Yen 125,4560-0,02%

ROHÖL:

Brent 45,07 +0,17 USD WTI 42,95 +0,13 USD

/jha/