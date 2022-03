dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Nach dem unentschlossen Vortag dürfte der Dax am Freitag zunächst leicht zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,3 Prozent höher auf 14 312 Punkte. Nach zwei stark erholten Wochen liegt er auf Wochensicht aktuell 1 Prozent im Minus. "Die Anleger haben das Bellen der Fed gehört, haben ihren Biss aber noch nicht eingepreist", erklärte Stephen Innes von SPI Asset Management. Er spielt damit auf die jüngsten Signale des US-Notenbankchefs Jerome Powell und dennoch recht gelassene Aktienmärkte an. Powell hatte am Montagabend angesichts der "viel zu hohen" Inflationsrate die Möglichkeit schnellerer Erhöhungen des Leitzinses auch um jeweils 50 Basispunkte avisiert. Der marktbreite US-Index S&P 500 liegt auf Wochensicht dank der Technologiewerte gar im Plus.

USA: - IM PLUS - Trotz des andauernden Kriegs in der Ukraine haben die Anleger am Donnerstag bei US-Aktien wieder zugegriffen. Auf die Verluste vom Vortag folgte beim Dow Jones Industrial ein Anstieg um 1,02 Prozent auf 34 707,94 Punkte. Im Verlauf nachgebende Ölpreise milderten dabei die Konjunktursorgen, die das hohe Preisniveau zuletzt geweckt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,43 Prozent auf 4520,16 Zähler. Die deutlichsten Gewinne gab es an der Nasdaq-Börse mit dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 , der seine Gewinne mit 14 765,70 Punkten auf 2,20 Prozent ausbaute. Dort galten anziehende Chipwerte als zentraler Treiber.

ASIEN: - VERLUSTE IN CHINA - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich vor dem Wochenende zurückgehalten. In Hongkong sank der Leitindikator Hang Seng am Freitag zuletzt um rund zweieinhalb Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um gut eineinhalb Prozent, womit sich ein Wochenminus von etwa 1,7 Prozent ergibt. In Japan stieg der Nikkei 225 um 0,3 Prozent. Insgesamt hat sich der japanische Leitindex in der endenden Woche damit um rund fünf Prohzent erholt.

DAX 14273,79-0,07% XDAX 14346,861,08% EuroSTOXX 503863,39-0,15% Stoxx50 3686,120,13%

DJIA 34707,941,02% S&P 500 4520,161,43% NASDAQ 100 14765,702,2%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 159,13 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,10280,29% USD/Yen 121,70-0,54% Euro/Yen 134,21-0,26%

ROHÖL:

Brent 119,20 +0,17 USD WTI 112,27 -0,07 USD

/mis