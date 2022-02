dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach einer bislang starken Börsenwoche und vor Inflationsdaten aus den USA dürften sich die Investoren am Donnerstag zunächst nicht mehr allzu weit vorwagen. Der Dax, der seit Wochenbeginn um zweieinhalb Prozent zugelegt hat, wird gut behauptet erwartet. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,15 Prozent höher auf 15 506 Punkte. Um mehr als sieben Prozent dürften die Verbraucherpreise in den USA im Januar auf Jahressicht gestiegen sein. Die hohe Inflation schürt schon seit längerem die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen im Laufe dieses Jahres kräftig erhöht. Das kann die Refinanzierung von Unternehmen verteuern und zulasten der Gewinne gehen. Außerdem verlieren Aktien bei steigenden Renditen an den Anleihemärkten an Attraktivität.

USA: - ERHOLUNGSRALLY - Der US-Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Erholungsrally fortgesetzt. Die kräftigen Verluste seit Mitte Januar, als US-Notenbankpräsident Jerome Powell angesichts der guten Wirtschaftsentwicklung und der hohen Inflation eine erste Erhöhung des Leitzinses für März signalisiert hatte, wurden inzwischen wieder spürbar eingedämmt. Vor den US-Inflationsdaten am Donnerstag hätten sich mutige Anleger wieder aus der Deckung gewagt und setzten auf eine "positive Überraschung", kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger die Gewinne an den Börsen. Der Leitindex Dow schloss 0,86 Prozent fester auf 35 768,06 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit Kursgewinnen von 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank hingegen zuletzt um 0,2 Prozent und der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büßte 0,7 Prozent ein. In China konnte die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte die Kurse nicht antreiben.

DAX 15482,011,57 XDAX 15537,631,61 EuroSTOXX 50 4204,091,81 Stoxx50 3785,451,51

DJIA 35768,060,86 S&P 500 4587,181,45 NASDAQ 100 15056,962,10

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,80 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,14270,01 USD/Yen 115,64200,10 Euro/Yen 132,14700,11

ROHÖL:

Brent 91,20 -0,35 USD WTI 89,42 -0,24 USD

/jha/