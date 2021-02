dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS FESTER ERWARTET - Nach dem Rekordhoch des Dax zum Wochenauftakt dürfte sich dieser am Dienstag kaum von der Stelle bewegen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex taxierte diesen rund zwei Stunden vor dem Handelsstart mit 14 069 Punkten wenige Zähler über dem Schlusskurs vom Vortag. Der Index hatte am Montag mit fast 14 170 Punkten ein historisches Hoch erreicht, hatte die Gewinne im späten Handel jedoch fast vollständig wieder abgegeben.

USA: - RALLY GEHT WEITER - Die US-Aktienmärkte haben ihre Rally der Vorwoche am Montag fortgesetzt und weitere Rekordhöhen erklommen. Mit dem sechsten Handelstag hintereinander im Plus verzeichneten die Börsen zudem die längste Gewinnserie seit August 2020. Zunehmend bessere Aussichten auf ein robustes Konjunkturpaket der US-Regierung und eine Verlangsamung der Corona-Infektionsraten hätten die Anleger positiv gestimmt, hieß es. Der Dow Jones Industrial baute seine moderaten Anfangsgewinne im späten Handel aus und schloss 0,76 Prozent höher bei 31 385,76 Punkten.

ASIEN: - WEITERE KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben nach dem starken Wochenstart auch am Dienstag Kursgewinne verzeichnet. Die Hoffnung auf ein Durchstarten der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie bestimmt weiter die Stimmung. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 0,4 Prozent fester. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen legte um 1,66 Prozent zu und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,32 Prozent.

DAX 14059,91+0,02% XDAX 14082,34+0,12% EuroSTOXX 50 3665,51+0,27% Stoxx50 3171,87+0,23%

DJIA 31385,76+0,76% S&P 500 3915,59 +0,74% NASDAQ 100 13695,024+0,67%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,07-0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,20793+0,23% USD/Yen 104,8925-0,29% Euro/Yen 126,7050-0,06%

ROHÖL:

Brent 61,05 +0,49 USD WTI 58,44 +0,47 USD

