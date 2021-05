dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der Dax dürfte am Montag seine zuletzt erzielten Gewinne leicht ausbauen. Die Aufholjagd zum Wochenausklang hatte dem Leitindex doch noch eine leicht positive Wochenbilanz beschert, obwohl er zwischenzeitlich auf ein Tief seit Ende März gefallen war. Gut zwei Stunden vor dem Auftakte wurde er nun vom Broker IG knapp mit 0,13 Prozent im Plus taxiert auf 15 437 Punkte. Der Rekord von gut 15 501 Zählern bleibt damit in greifbarer Nähe. Wie die Commerzbank am Morgen schrieb, haben die Sorgen der Anleger zuletzt wieder nachgelassen, vor allem was die Inflations- und Zinsperspektiven in den USA betrifft.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben eine turbulente Woche mit einem deutlichen Tagesgewinn beendet. Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag um 1,06 Prozent auf 34 382,13 Punkte. Zu Beginn der Woche war das wichtigste Wall-Street-Barometer erstmals über die Marke von 35 000 Punkten geklettert, um zur Wochenmitte dann unter dem Eindruck einer hohen Inflation deutlich unter 34 000 Punkte zu sacken. Am Donnerstag setzte dann eine Gegenbewegung an. Auf Wochensicht gab der Dow rund ein Prozent nach.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE RICHTUNG - Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio büßte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt 0,81 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen kletterte hingegen um 1,78 Prozent und in Hongkong legte der Hang-Seng-Index um 0,61 Prozent zu. Neue Konjunkturdaten aus China fielen gemischt aus. So entwickelte sich der Einzelhandel schwächer als von Analysten erwartet, während die Industrieproduktion in etwa erwartungsgemäß ausfiel.

DAX 15416,641,43% XDAX 15467,731,47% EuroSTOXX 50 4017,441,64% Stoxx50 3442,791,09%

DJIA 34382,131,06% S&P 500 4173,851,49% NASDAQ 100 13393,122,17%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,17 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2131-0,12% USD/Yen 109,3855 0,04% Euro/Yen 132,6950-0,08%

ROHÖL:

Brent 68,66 -0,05 USD WTI 65,36 -0,01 USD

/jha/