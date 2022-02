dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach der deutlichen Erleichterung am Vortag gehen die Anleger etwas vorsichtiger in den Mittwoch. Die Angst vor einem unmittelbar bevorstehenden Krieg in der Ukraine war am Vortag geschwunden. Der Dax hatte deutlich zugelegt. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Mittwoch zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 0,15 Prozent im Plus auf 15 436 Punkte. "In unserem Basisszenario gehen wir nach wie vor nur von einem dauerhaften Anstieg des Risikobewusstseins aus, nicht aber von weiteren signifikanten militärischen Eskalationen", schrieben am Morgen die Experten der DWS. Am Vortag hatte es Entspannungssignale aus Moskau gegeben mit Meldungen, einige Militäreinheiten zögen von der ukrainischen Grenze ab. US-Präsident Joe Biden hält die befürchtete russische Invasion in der Ukraine aber weiter für möglich.

USA: - KURSGEWINNE - Eine mögliche Entspannung im Konflikt um die Ukraine hat am Dienstag an der Wall Street für Aktienkäufe gesorgt. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,22 Prozent auf 34 988,84 Punkte. Das russische Verteidigungsministerium kündigte an, dass erste Truppen nach Manövern an ihre Standorte zurückkehren. Russlands Außenminister Sergej Lawrow sagte, der Dialog mit den USA und der Nato über die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien werde fortgesetzt.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch freundlich tendiert. Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt hellten die Stimmung etwas auf. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den Verlusten der Vortage mit Kursgewinnen von 2,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um 1,2 Prozent zu und der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann 0,4 Prozent.

DAX 15412,711,98 XDAX 15433,532,32 EuroSTOXX 50 4143,711,95 Stoxx50 3749,121,41

DJIA 34988,841,22 S&P 500 4471,071,58 NASDAQ 100 14620,822,47

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,77 0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1353-0,05 USD/Yen 115,7035 0,07 Euro/Yen 131,3590 0,02

ROHÖL:

Brent 93,32 0,04 USD WTI 92,22 0,15 USD

/jha/