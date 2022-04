dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Donnerstag die Vortagsgewinne noch etwas ausbauen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt 0,23 Prozent höher auf 14 395 Punkte. Der Leitindex würde damit die 50-Tage-Linie überschreiten. Er bewegt sich auf dem höchsten Niveau seit zwei Wochen. Laut den Experten der Credit Suisse haben die Anleger nun auch verstärkt die Berichtssaison der Unternehmen im Blick, nachdem zuletzt der Ukraine-Konflikt, die Corona-Lage in China und das Dauerthema Inflation belasteten. Aus Deutschland gibt es am Donnerstag die Resultate des Laborausrüsters Sartorius zu verarbeiten.

USA: - DOW LEGT WEITER ZU - Die Wall Street hat nach dem starken Vortag auch am Mittwoch Kursgewinne verbucht. Im späten Handel ließ beim Dow Jones Industrial der Schwung zwar etwas nach, doch blieb dem Leitindex zum Schluss ein Plus von 0,71 Prozent auf 35 160,79 Punkte. Netflix trübte die Stimmung im Technologiesektor. Mit einem im abgelaufenen Quartal erstmaligen Rückgang der Kundenzahlen seit mehr als zehn Jahren schockte der Streamingdienst die Anleger ein weiteres Mal.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,1 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang Seng hingegen 1,74 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland sank um 1,4 Prozent.

DAX 14362,031,47 XDAX 14341,840,82 EuroSTOXX 50 3896,811,72 Stoxx50 3770,860,71

DJIA 35160,79 0,71 S&P 500 4459,45-0,06 NASDAQ 100 13998,53-1,49

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 153,99 -0,45%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0840-0,11 USD/Yen 128,3415 0,36 Euro/Yen 139,1270 0,25

ROHÖL:

Brent 107,72 0,92 USD WTI 103,00 0,81 USD

/jha/