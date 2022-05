dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Nach dem schwachen Wochenauftakt stehen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder auf Erholung. Damit setzt sich das Pendeln des Leitindex Dax um die Marke von 14 000 Zählern fort. An der Wall Street war der Dow Jones Industrial am Montag in der letzten Handelsstunde ins Plus gedreht. Rückenwind für den deutschen Markt kommt aber vor allem von der Nasdaq-Börse, die am Vortag kräftig zugelegt hatte. Der Broker IG indizierte den Dax zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent höher bei 14 022 Punkten. Laut Experte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel bleibt der Dax jedoch angezählt: "Die Rezessionstendenz bleibt das alles überschattende volkswirtschaftliche Thema".

USA: - LEICHT ERHOLT - Am US-Aktienmarkt haben am Montag Schnäppchenjäger für eine Erholung nach dem Kursrutsch am Freitag gesorgt. Insbesondere die schwankungsanfälligen Technologieaktien legten wieder zu. In einem sehr nervösen Handel hatten zunächst Konjunkturdaten zur Stimmung in der Industrie für etwas Erleichterung gesorgt, bevor der deutliche Renditeanstieg am Anleihenmarkt zwischenzeitlich wieder die Zinsangst der Anleger geschürt und die wichtigsten Indizes deutlich ins Minus gedrückt hatte. Zehnjährige US-Anleihen rentierten im Handelsverlauf erstmals seit Dezember 2018 wieder mit drei Prozent. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,26 Prozent höher bei 33 061,50 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Februar abgesackt war.

ASIEN: - KAUM HANDEL WEGEN FEIERTAGEN - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag kaum neue Akzente geliefert. Sowohl in China als auch in Japan und Singapur ruhte der Handel wegen Feiertagen. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong trat der Hang Seng zuletzt praktisch auf der Stelle.

DAX 13939,07-1,13 XDAX 13975,48 0,49 EuroSTOXX 50 3732,44-1,85 Stoxx50 3673,19-1,42

DJIA 33061,50 0,26 S&P 500 4155,38 0,57 NASDAQ 100 13075,85 1,72

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 153,49 0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0501 -0,07 USD/Yen 130,1325 -0,02 Euro/Yen 136,6715 -0,10

ROHÖL:

Brent 107,37 -0,21 USD WTI 105,95 -0,22 USD

/jha/