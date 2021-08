dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Der Dax dürfte am Montag etwas schwächer in die Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,13 Prozent leichter auf 15 740 Punkte. Die Rekordrally bei den US-Standardwerten dürfte damit zunächst nicht an die Frankfurter Börse überschwappen. Der Dax-Rekord von 15 810 Zählern bleibt für den deutschen Leitindex aber greifbar, am Freitag war er nur knapp daran gescheitert. Die Lage am US-Arbeitsmarkt hatte zum Wochenausklang positiv überrascht. Für Anleger ist dies als Konjunktursignal für gewöhnlich eine positive Nachricht, derzeit hat sie aber auch eine Kehrseite. "Es zeichnet sich mehr und mehr ab, dass die US-Notenbank im vierten Quartal die geldpolitische Wende einleitet", schrieb die Commerzbank.

USA: - STARKE JOBDATEN SORGEN FÜR REKORDE - Ein stark ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag dem Dow Jones Industrial und dem S&P 500 Rekorde beschert. Zum Handelsschluss gewann der New Yorker Leitindex 0,41 Prozent auf 35 208,51 Punkte und verbuchte auf Wochensicht damit ein Plus von 0,8 Prozent. Der marktbreite S&P ging mit einem Zuwachs von 0,17 Prozent auf 4436,52 Punkte ins Wochenende.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte Asiens sind mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Keine Impulse gibt es aus Japan. Dort ruht der Handel wegen eines Feiertages. Insgesamt sorgten die robusten Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten auch in Asien für eine freundliche Stimmung. Der Hang Seng in Honkong legte zuletzt um rund ein Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewann rund 1,3 Prozent.

DAX 15761,450,11 XDAX 15773,960,17 EuroSTOXX 50 4174,540,32 Stoxx50 3612,96 -0,03

DJIA 35208,510,41 S&P 500 4436,520,17 NASDAQ 100 15109,36 -0,48

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,46 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1762 0,00 USD/Yen 110,2130-0,02 Euro/Yen 129,6260-0,02

ROHÖL:

Brent 69,42 -1,28 USD WTI 66,97 -1,31 USD

