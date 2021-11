dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Moderate Gewinn zum kleinen Verfall

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Mit einem Gewinn von 0,4 Prozent könnte der Dax am Freitag wieder fast an seinen Vortagesrekord von 16 290 Punkten heran rücken. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp gut zwei Stunden vor Handelsstart auf 16 281 Punkte. Am Donnerstag hatte der Dax seine inzwischen siebenwöchige Rally nach plus 7,5 Prozent mit einem weiteren Höchststand gekrönt. Der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners erinnert an den monatlichen Optionsverfall an den Terminbörsen, der zu größeren Schwankungen führen könnte. Marken mit großen Positionen sieht er in diesem Zusammenhang im Dax bei 16 100 Punkten und im Eurostoxx 50 bei 4400 Punkten. Insgesamt konstatiert Altmann weiter großen Optimismus. "Es überwiegt unverändert die Meinung, dass die Weihnachtsrally noch weiter laufen kann", sagte er.

USA: - TECHS IM PLUS, DOW IM MINUS - Dank starker Geschäftszahlen von Nvidia sind die US-Technologiewerte am Donnerstag wieder in den Rekordmodus übergegangen. Der Branchenindex Nasdaq 100 krönte seine Mitte letzter Woche begonnene Aufholjagd mit einer Bestmarke bei fast 16 502 Punkten. Der Dow Jones Industrial hingegen litt unter einem Kursrutsch bei den Aktien von Cisco und weitete seine Vortagesverluste etwas aus. Der Dow fiel am Ende um 0,17 Prozent auf 35 870,95 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 aber ging es um 0,34 Prozent auf 4704,54 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 schloss 1,07 Prozent im Plus bei 16 482,97 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH- Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss ein halbes Prozent im Plus. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gewann rund ein Prozent hinzu, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt gut 1,3 Prozent einüßte-

DAX 16221,73 -0,18% XDAX 16247,44 -0,14% EuroSTOXX 50 4383,70 -0,39% Stoxx50 3782,80 -0,67%

DJIA 35870,95 -0,17% S&P 500 4704,54 0,34% NASDAQ 10016482,97 1,07%

Bund-Future 171,23 -0,04%

Euro/USD 1,1353 -0,18% USD/Yen 114,35 0,11% Euro/Yen 129,82 -0,07%

Brent 81,88 +0,64 USD WTI 79,65 +0,64 USD

