dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil erwartet nach Vortagessprung

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL ERWARTET - Nach dem starken Wochenauftakt zeichnet sich im Dax am Dienstag zunächst wenig Bewegung ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start fast unverändert auf 10 663 Punkte. Tags zuvor hatte er mit einem Sprung um über 3 Prozent das Erholungshoch der vergangenen Wochen von 10 820 Punkten wieder ins Visier genommen. Zunächst fehlt ihm jedoch weiterer Schwung. Die Hoffnung auf eine allmähliche Rückkehr zur Normalität in Zeiten der Corona-Pandemie wird beim Blick auf den Ölmarkt wieder gedämpft. Nach der jüngsten Stabilisierung gaben hier die Preise wieder kräftig nach.

USA: - ANLEGER SETZEN AUF LOCKERUNGEN - Zuversichtlich sind Anleger in New York in die neue Handelswoche gegangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial baute die Gewinne am Montag im Verlauf des Handels immer mehr aus und schloss 1,51 Prozent höher auf 24 133,78 Punkten. Die Hoffnung auf eine allmähliche Rückkehr zur Normalität in Zeiten des Coronavirus hatte zuvor bereits die Aktienmärkte Asiens und Europas angetrieben. Dieser Trend setzte sich auch in New York fort.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag nach der Erholung zum Wochenstart keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt leicht um 0,23 Prozent. In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen hingegen um 0,6 Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong gewann 0,37 Prozent. Während die Hoffnung auf eine allmähliche Lockerung der Corona-Beschränkungen stützt, sorgt der erneute Ölpreisverfall bei Anlegern eher für Ernüchterung.

DAX +3,13%10659,99 XDAX +2,16%10696,81 EuroSTOXX 50 +2,60% 2882,09 Stoxx50 +1,64% 2847,31

DJIA +1,51% 24133,78 S&P 500 +1,47% 2878,48 NASDAQ 100 +0,58% 8837,657

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future +0,01%172,42

DEVISEN:

Euro/USD -0,07%1,08214 USD/Yen +0,03%107,2690 Euro/Yen -0,07%116,0729

ROHÖL:

Brent -0,91 19,08 USD WTI -1,70 11,08 USD

/jha/