dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung setzt sich fort

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Nach dem imposanten Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag weiter leicht zulegen. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,2 Prozent höher auf 15 630 Punkte. Am Montag war der Dax zunächst bis auf 15 309 Punkte gesunken. Er befand sich damit kurzzeitig unter der 50-Tage-Linie. Bereits zum wiederholten Male schaffte er jedoch die prompte Rückkehr und behauptete damit den mittelfristig positiven Trend. Bis zum Handelsschluss kletterte der Dax sogar wieder knapp über 15 600 Punkte.

USA: - DEUTLICHE GEWINNE - Am US-Aktienmarkt haben die Anleger ihre Zinssorgen erst einmal beiseite geschoben. Die wichtigsten Indizes verzeichneten am Montag zum Teil deutliche Gewinne. Die Anleger konzentrierten sich Börsianern zufolge zu Wochenbeginn auf die Stärken der US-Wirtschaft, zumal die inländischen Corona-Beschränkungen zunehmend gelockert würden. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial erholte sich ein gutes Stück von seiner verlustreichen Vorwoche und schloss 1,76 Prozent höher bei 33 876,97 Punkten.

ASIEN: - ERHOLT - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag etwas von ihren jüngsten Kursverlusten erholt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach dem sehr schwachen Wochenstart zuletzt um gut drei Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewann 0,5 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong auf der Stelle trat. Die Sorge vor höheren Zinsen in den USA trat insgesamt etwas in den Hintergrund.

DAX 15603,241,00% XDAX 15641,401,31% EuroSTOXX 50 4112,330,71% Stoxx50 3546,360,60%

DJIA 33876,971,76% S&P 500 4224,791,40% NASDAQ 100 14137,230,62%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,07 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1898-0,17 USD/Yen 110,4630 0,20 Euro/Yen 131,4275 0,00

ROHÖL:

Brent 75,09 0,19 USD WTI 73,63 -0,03 USD

/jha/