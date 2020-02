dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Vorsichtiger Start erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE ERWARTET - Nach der zuletzt deutlich gestiegenen Risikofreude mit weltweit starken Kursgewinnen zeichnet sich am Donnerstag wieder Zurückhaltung ab. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Start 0,09 Prozent tiefer auf 13 738 Punkte, nachdem er tags zuvor mit 13 758 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte. Auch an der Wall Street gab es am Mittwoch zwar weitere Höchststände, seit dem europäischen Handelsende tat sich aber nicht mehr viel. Von der Coronavirus-Epidemie kommen zuletzt schlechte Nachrichten.

USA: - WEITERE REKORDE - An der Wall Street hat sich die Rekordjagd am Mittwoch fortgesetzt: Dow Jones Industrial , der marktbreite S&P 500 und auch der Nasdaq 100 kletterten nach weiteren Entspannungssignalen zur Coronavirus-Epidemie erneut auf Höchststände. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sieht in der Bekämpfung des Coronavirus Sars-CoV-2 "positive Veränderungen".

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch unter einem kräftigen Anstieg der Coronavirus-Todesfälle gelitten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse büßte zuletzt 0,59 Prozent ein. Der Hang Seng in Hongkong gab 0,22 Prozent nach. In Tokio sank der Japans Nikkei 225 zum Handelsschluss um 0,1 Prozent.

DAX 13.749,780,89% XDAX 13.782,671,11% EuroSTOXX 503.854,430,75% Stoxx50 3.520,330,39%

DJIA 29.551,420,94% S&P 500 3.379,450,65% NASDAQ 100 9.613,201,00%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,320,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0871-0,04% USD/Yen 109,85-0,20% Euro/Yen 119,41-0,25%

ROHÖL:

Brent 55,72 -0,07 USD WTI 51,24 +0,07 USD

/jha/