dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf neue Fed-Politik

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach einer bislang starken Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt könnten Anleger am Donnerstag etwas auf die Bremse treten. Der Leitindex Dax wird knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker IG mit 13 197 Punkten nur wenige Zähler über dem Schlusskurs vom Vortag taxiert. Seit Montag beläuft sich der Gewinn des Dax auf mehr als drei Prozent. Staatliche Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und die Hoffnung auf medizinische Erfolge gegen das Coronavirus treiben weiterhin die Kurse an. Vorreiter der Aufwärtsbewegung ist unverändert die Technologiebranche. Der technologielastige Nasdaq 100 Index stieg am Vorabend auf ein weiteres Rekordhoch und schloss nur knapp unter diesem. Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets sprach von einer "Euphoriephase", die die Aktienmärkte anfällig für eine Korrektur mache. Am diesem Donnerstag beginnt das hochrangig besetzte jährliche Notenbankertreffen, auf dem Fed-Chef Jerome Powell nach Einschätzung von Experten wichtige Änderungen im Zielkatalog der Fed ankündigen wird.

USA: - GEWINNE - Im Sog positiver Unternehmensnachrichten vor allem vom künftigen Dow-Konzern Salesforce haben die großen New Yorker Börsenindizes am Mittwoch teils deutlich zugelegt. Die Aktienstars aus dem Technologiesektor erreichten weitere Rekorde und trieben den technologielastigen Nasdaq 100 in immer neue Höhen. Er schloss mit 11 971,94 Punkten und einem Plus von 2,13 Prozent. Damit fehlen nur noch wenige Zähler bis zur runden 12 000-Punkte-Marke. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es nach anfänglichen Verlusten um 0,30 Prozent auf 28 331,92 Zähler nach oben.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Vor mit Spannung erwarteten geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger an den Börsen Asiens überwiegend bedeckt gehalten. So beginnt an diesem Donnerstag beginnt das jährliche Notenbankertreffen, auf dem Fed-Chef Jerome Powell nach Einschätzung von Experten wichtige Änderungen im Zielkatalog der Fed ankündigen wird. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,4 Prozent. Auch in Südkorea ging es nach unten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg derweil um moderate 0,2 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong 0,6 Prozent einbüßte.

DAX 13190,150,98% XDAX 13236,311,15% EuroSTOXX 50 3356,760,81% Stoxx50 3016,660,67%

DJIA 28331,92 0,3% S&P 500 3478,731,02% NASDAQ 100 11971,942,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,02 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,18310,01% USD/Yen 105,97-0,02% Euro/Yen 125,37-0,02%

ROHÖL:

Brent 45,79 +0,15 USD WTI 43,38 -0,01 USD

