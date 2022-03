dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zurückhaltung nach Rally

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Nach der Vortagsrally wegen neuer Hoffnung im Ukraine-Krieg zeigen sich die Anleger am Mittwoch erst einmal skeptisch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,6 Prozent tiefer auf 14 735 Punkte. So hatte am Dienstag die Nachricht angetrieben, dass Russland Kampfhandlungen bei Kiew drosseln will. Die Frage danach, ob es sich tatsächlich um einen Schritt der Deeskalation oder nur ein taktisches Manöver handelt, lässt die Anleger am Mittwoch aber nicht los. Das US-Verteidigungsministerium etwa warnt vor einer neuen Militäroffensive in anderen Landesteilen. Am Dienstag war er mit deutlichen Kursgewinnen zeitweise über die Marke von 14 900 Punkte gestiegen - und damit auf das Niveau von vor der russischen Invasion. Laut dem Experten Martin Utschneider ist der Dax dann in Reichweite der 15 000-Punkte-Marke an einem Widerstand abgeprallt.

USA: - GEWINNE - Der positive Schwung an den US-Börsen zum Wochenstart hat sich am Dienstag dank Entspannungssignalen im Ukraine-Krieg fortgesetzt. Einen Monat nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zeichnet sich zwischen den beiden Ländern dem Anschein nach eine Deeskalation ab. Nach den jüngsten Verhandlungen in Istanbul will Russland nun seine "militärischen Aktivitäten" bei Kiew und Tschernihiw deutlich verringern. Der Dow Jones Industrial übersprang gleich zum Handelsstart locker die 35 000 Punkte-Hürde und legte zum Handelsschluss um 0,97 Prozent auf 35 294,19 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 rückte um 1,23 Prozent auf 4631,60 Zähler vor. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,68 Prozent auf 15239,32 Punkte und ist damit zurück auf dem Niveau von etwa Mitte Januar.

ASIEN: - VERLUSTE IN TOKIO, GEWINNE IN CHINA - Die wichtigsten Börsen Asiens haben auch am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan fiel der Nikkei 225 zuletzt um 1,7 Prozent. So legte der japanische Yen nach seinen zuletzt deutlichen Verlusten zum US-Dollar wieder zu. Zudem wurden einige Papiere ex Dividende gehandelt. In China stieg der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um 2,2 Prozent. In Hongkong legte der Leitindikator Hang Seng um 1,4 Prozent zu.

DAX 14820,332,79% XDAX 14848,112,14% EuroSTOXX 504002,182,96% Stoxx50 3749,251,36%

DJIA 35294,190,97% S&P 500 4631,601,23% NASDAQ 100 15239,321,68%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 157,88 +0,32%

DEVISEN:

Euro/USD 1,11130,24% USD/Yen 121,75-0,92% Euro/Yen 135,30-0,68%

ROHÖL:

Brent 111,27 +1,04 USD WTI 105,30 +1,06 USD

/mis