dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 04.04.2022 - 17.00 Uhr

GESAMT-ROUNDUP: Suche nach weiteren Opfern in Butscha - Sanktionsvorbereitung

KIEW/MOSKAU - Nach den Kriegsgräueln in der ukrainischen Stadt Butscha bereitet der Westen noch schärfere Sanktionen gegen Russland vor. Beteiligt ist neben der EU auch die Gruppe sieben führender Industrienationen (G7), in der Deutschland derzeit den Vorsitz führt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) deutete an, dass die neuen Strafmaßnahmen noch diese Woche in Kraft treten. Einen sofortigen Stopp von Gas-, Öl- und Kohlelieferungen aus Russland lehnt die Bundesregierung am Montag aber weiterhin ab.

Sentix: Konjunkturstimmung erneut deutlich schlechter

FRANKFURT - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im April infolge des Ukraine-Kriegs erneut deutlich verschlechtert. Gegenüber dem Vormonat fiel der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator um 11,0 Punkte auf minus 18,0 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Juli 2020. Analysten hatten mit einer wesentlich moderateren Eintrübung auf minus 9,4 Punkte gerechnet.

ROUNDUP 3: Außenhandel stellt sich auf harte Zeiten ein - Ukraine-Krieg belastet

WIESBADEN - Nach einem unerwartet starken Anstieg der Exporte im Februar stellt sich der deutsche Außenhandel wegen des Ukraine-Krieges auf harte Zeiten ein. Insgesamt wurden Waren im Wert von 124,7 Milliarden Euro ausgeführt, das waren nach Daten des Statistischen Bundesamtes 14,3 Prozent mehr als im Februar 2021. Gegenüber dem Vormonat ergab sich kalender- und saisonbereinigt ein Anstieg um 6,4 Prozent. Analysten hatten hier mit einem geringeren Plus von 1,5 Prozent gerechnet. Wegen der ökonomischen Folgen des Ukraine-Krieges droht der Exportmotor nun ins Stottern zu geraten. Hinzu kommen Corona-Lockdowns in China, die zusätzlich belasten.

USA: Industrieaufträge im Februar gefallen

WASHINGTON - Die Aufträge der US-Industrie sind im Februar gefallen. Die Bestellungen seien zum Vormonat um 0,5 Prozent gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Montag in Washington mit. Analysten hatten mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet. Im Januar waren sie noch um revidierte 1,5 Prozent (zunächst +1,4 Prozent) gestiegen.

Italiens Außenminister: Kein Veto bei Sanktionen gegen Russlands Gas

ROM - Italien ist nach Aussagen von Außenminister Luigi Di Maio zu weitreichenden Maßnahmen gegen den Energiesektor Russlands bereit. "Italien wird kein Veto einlegen gegen Sanktionen gegen russisches Gas", sagte der Politiker am Montag bei einem Termin in Zagreb, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Schon am Sonntagabend hatte Di Maio in einer TV-Sendung gesagt, dass derzeit über den künftigen Import von Erdöl und Erdgas verhandelt werde. "Von Italien wird es kein Veto geben bei einem fünften Sanktionspaket."

EU-Kommissionsvize schließt Energie-Embargo nicht aus

BRÜSSEL - Die EU-Kommission schließt ein Embargo für russische Energie-Importe nach Angaben ihres Vizepräsidenten Valdis Dombrovskis nicht aus. "Was die Europäische Kommission betrifft, ist nichts vom Tisch", sagte Dombrovskis am Rande eines Treffens der Eurogruppe am Montag. Die Kommission arbeite bereits am nächsten Sanktionspaket und er hoffe, dass sich die Mitgliedstaaten auf ehrgeizige nächste Schritte bei Sanktionen einigen könnten, sagte der lettische Politiker. "Es ist klar, dass wir als Europäische Union mehr machen müssen, um diesen Krieg und diese Gräueltaten zu stoppen."

Prognose: Arbeitslosigkeit geht in allen Bundesländern zurück

NÜRNBERG - Trotz der Risiken in Folge des Ukraine-Kriegs wird nach einer Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung die Arbeitslosigkeit in allen Bundesländern im Laufe des Jahres zurückgehen. In Bayern etwa soll die Arbeitslosenquote der am Montag vorgelegten Prognose zufolge unter 3 Prozent sinken. In Baden-Württemberg werde sie im Jahresdurchschnitt bei etwa 3,3 Prozent liegen. Am anderen Ende der Skala stehen Bremen und Berlin mit 9,3 und 8,5 Prozent.

Sewing: Gas-Embargo würde deutsche Wirtschaft in die Krise stürzen

FRANKFURT/BERLIN - Deutschlands Privatbanken rechnen im Falle eines Einfuhrstopps für Energie aus Russland mit einem Einbruch der Wirtschaft in Deutschland und Europa. "Emotional kann man jede Forderung nach einem Embargo verstehen", sagte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Deutsche Bank -Chef Christian Sewing, am Montag in einer Videoschalte. "Wenn es dazu kommen würde, ist es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft und wahrscheinlich auch die europäische Wirtschaft in eine Rezession verfällt mit langfristigen Folgen."

Bankenpräsident Sewing erwartet EZB-Reaktion auf hohe Inflation

FRANKFURT/BERLIN - Bankenpräsident Christian Sewing erwartet eine baldige Reaktion der Europäischen Zentralbank (EZB) auf die nochmals gestiegene Inflation. "Bei allen Ungewissheiten spricht doch vieles dafür, bald die Netto-Anleihenkäufe zu beenden und ein erstes Zinssignal zu setzen", sagte der Deutsche-Bank-Chef in seiner Funktion als Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (Bdb) am Montag laut Redetext in einer Videoschalte. "Ein Signal, das es dringend braucht."

