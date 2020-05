dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 04.05.2020 - 17.00 Uhr

USA: Industrieaufträge brechen in Rekordtempo ein

WASHINGTON - Die Aufträge an US-Industrieunternehmen sind im März infolge der Corona-Krise massiv eingebrochen. Wie das Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte, erhielten die Unternehmen 10,3 Prozent weniger Aufträge als im Vormonat. Das ist der stärkste jemals gemessene monatliche Rückgang. Analysten hatten mit einem deutlichen Minus gerechnet, dieses aber im Mittel auf 9,5 Prozent veranschlagt.

ROUNDUP 2: Spahn schwächt Pläne für Corona-Immunitätsnachweise ab

BERLIN/PENZBERG - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schwächt umstrittene Pläne für einen Immunitätsnachweis für das Coronavirus ab. Vorerst soll es keine Regelung dazu geben, dass solche Vermerke Ausnahmen von Alltagsbeschränkungen ermöglichen können, machte der CDU-Politiker am Montag in Penzberg in Bayern deutlich. Er habe den Deutschen Ethikrat um eine Stellungnahme gebeten. In der Koalition sei vereinbart worden, so lange keine gesetzliche Regelung zu dieser Frage vorzunehmen. Spahn verteidigte es zugleich grundsätzlich, auch beim Coronavirus solche Immunitätsbescheinigungen zu ermöglichen.

ROUNDUP/Söder: Zeit für weitere schrittweise Corona-Lockerungen ist gekommen

MÜNCHEN/PENZBERG - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für Dienstag und Mittwoch Fahrpläne für eine weitere Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen in Aussicht gestellt. Es sei nun die Zeit für schrittweise Erleichterungen, immer in Verbindung mit Auflagen, sagte Söder am Montag im oberbayerischen Penzberg. Das bayerische Kabinett werde am Dienstag beschließen, mit welchen Vorschlägen man in die Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch gehe. Über die konkreten Schritte müsse aber jedes Land selber entscheiden - für Bayern kündigte Söder dabei weiterhin einen vorsichtigeren Weg an.

ROUNDUP 2: Vor 'Autogipfel' wächst Kritik an möglichen Kaufprämien

BERLIN - Vor dem sogenannten Autogipfel von Bundesregierung und Herstellern wird die Kritik an uneingeschränkten Kaufprämien lauter. Die "Wirtschaftsweise" Monika Schnitzer kritisierte die Forderung nach Kaufprämien für Neuwagen als "puren Lobbyismus". Die Autoindustrie habe lange "wichtige Trends wie die E-Mobilität und die Wasserstofftechnologie verschlafen", so die Wirtschaftswissenschaftlerin. Aus Sicht von Verbraucherschützern etwa muss eine Kaufförderung die klimapolitischen Ziele Deutschlands und der EU unterstützen.

ROUNDUP/Heinsberg-Studie: Möglicherweise 1,8 Millionen Infizierte

BONN - In Deutschland könnten sich nach Ergebnissen der sogenannten Heinsberg-Studie mittlerweile möglicherweise 1,8 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Dies ergebe eine Schätzung auf der Grundlage einer Modellrechnung, teilte die Universität Bonn am Montag mit. Ein führender Epidemiologe äußerte sich zurückhaltend.

ROUNDUP: Japans Premier verlängert Notstand wegen Coronavirus bis Monatsende

TOKIO - Japans Regierungschef Shinzo Abe hat trotz sinkender Neuinfektionen mit dem Coronavirus eine Verlängerung des Notstands bis zum 31. Mai verkündet. Zwar habe sich die Zahl der Infizierten seit Verhängung des Notstands im Vergleich zum Höhepunkt auf ein Drittel reduziert. Doch sei der Rückgang der Neuinfektionen noch auf keinem ausreichenden Niveau, die Krankenhäuser befänden sich weiterhin in einer "harten Situation", sagte Abe am Montag. Man müsse sich gewissermaßen auf einen "langen Krieg" gefasst machen, meinte der Rechtskonservative und rief zu einem "neuen Lebensstil" auf.

Erste Phase der Corona-Lockerungen beginnt in Spanien - mit Ausnahmen

MADRID - Im besonders schwer von der Corona-Krise betroffenen Spanien hat am Montag die erste von insgesamt vier Phasen zum Ausstieg aus dem strikten Lockdown begonnen. Zunächst durften kleine Läden wie Friseurgeschäfte wieder öffnen, allerdings nur auf Terminbasis. Zudem können Kunden sich ab sofort bei Restaurants ihr Essen nach vorheriger Bestellung selbst abholen. Seit Mitte März war nur noch ein Auslieferungsservice erlaubt. Sport im Freien und Spaziergänge dürfen die knapp 47 Millionen Spanier schon seit dem Wochenende zu bestimmten Uhrzeiten wieder machen.

ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung fällt in Corona-Krise auf Rekordtief

LONDON - Die Corona-Krise hat die Stimmung in den Industrieunternehmen auf eine beispiellose Talfahrt geschickt. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Montag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie im April auf ein Rekordtief.

ROUNDUP: DIHK fordert vom Bund finanziellen Bonus für zusätzliche Azubi-Plätze

BERLIN - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat in der Corona-Krise einen finanziellen Bonus für Firmen gefordert, die zusätzliche Ausbildungsplätze anbieten. Möglich wären vom Bund eine Einmalzahlung oder Zuschüsse zur Vergütung im ersten Ausbildungsjahr, heißt es in einem am Montag vom DIHK vorgelegten 10-Punkte-Programm. Damit soll auch in den schwierigen Corona-Zeiten die Ausbildung gesichert werden. Zuerst hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.

Rekordarbeitslosigkeit in Österreich: 12,8 Prozent ohne Job

WIEN - In Österreich ist die Arbeitslosigkeit im April aufgrund der Corona-Krise stark angestiegen und hat einen neuen historischen Höchststand erreicht. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer stieg im Vorjahresvergleich um 58,2 Prozent auf 571 000 Menschen, teilte der Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag mit. Die Arbeitslosenquote stieg um 5,5 Prozentpunkte auf 12,8 Prozent. Betroffen waren alle Altersgruppen, in allen Branchen und in allen Bundesländern. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen sank um ein Drittel. Die Covid-19-Krise habe seit Mitte März zu einem "extremen Anstieg der Arbeitslosigkeit" geführt, so der AMS.

EZB-Umfrage: Experten erwarten massive Rezession und schwache Inflation

FRANKFURT - Finanzexperten gehen wegen der Corona-Krise von einer massiven Rezession in der Eurozone in diesem Jahr aus, gefolgt von einer Erholung im kommenden Jahr. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag auf Grundlage einer Umfrage mitteilte, erwarten die 57 befragten Experten für dieses Jahr eine um 5,5 Prozent schrumpfende Wirtschaft. Im Jahr darauf wird mit einem Wachstum um 4,3 Prozent gerechnet.

Sentix: Konjunkturstimmung stabilisiert sich in der Nähe von Rekordtief

FRANKFURT - Die Konjunkturstimmung unter Anlegern im Euroraum hat sich im Mai deutlich weniger aufgehellt als erwartet. Die Corona-Krise hält die Sentix-Konjunkturerwartungen weiter in der Nähe ihres Rekordtiefs. Wie das Analyseinstitut Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte, stieg der von ihm erhobene Indikator um 1,1 Punkte auf minus 41,8 Zähler. Er notierte damit nur leicht über seinem im April erreichten Rekordtief von minus 42,9 Punkten. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg auf minus 28,0 Punkte gerechnet.

