dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 09.03.2020 - 09.00 Uhr

Ölpreiseinbruch und Coronavirus führen zu panikartiger Flucht in die Sicherheit

FRANKFURT - Der Ölpreiseinbruch und die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus haben am Montag an den Finanzmärkten zu einer panikartigen Flucht in Sicherheit geführt. Die Ölpreise sind am Montag um rund 30 Prozent eingebrochen, nachdem sich wichtige Ölförderländer am Freitag nicht auf eine Kürzung der Fördermenge einigen konnten. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat die Regierung in Italien Regionen im Norden des Landes abgeriegelt.

Ölpreise mit stärkstem Einbruch seit 1991

SINGAPUR - Am Ölmarkt sind die Preise zum Wochenauftakt abgestützt. Nach gescheiterten Verhandlungen führender Ölstaaten über eine Drosselung der Fördermenge zur Stabilisierung der Ölpreise und wegen der Coronavirus-Krise gab es am Montag den stärksten prozentualen Einbruch seit fast 30 Jahren. Am Morgen fielen die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee und für US-Öl um jeweils etwa 30 Prozent.

VIRUS: Norditalien wird zur Sperrzone - Sorge vor Ausbreitung im Süden

ROM - So hart hat bisher noch kein Land in Europa im Kampf gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 durchgegriffen: Die Regierung in Italien hat einen großen Teil des Nordens zur Sperrzone erklärt - und damit Chaos ausgelöst. 16 Millionen Menschen in der Region Lombardei mit der Metropole Mailand und in Städten wie Venedig oder Parma dürften nur noch bei triftigen Gründen aus der Gegend hinaus oder in sie hinein, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte. In Süditalien warnten Regionen vor einen Ansturm von Menschen aus dem Norden. Die Regierung erklärte, Touristen in der Sperrzone könnten ausreisen und sollten das direkt tun.

ROUNDUP: Koalition will Flüchtlinge aufnehmen - Kurzarbeit gegen Coronakrise

BERLIN - Die Koalition will Unternehmen vor den Auswirkungen der Coronakrise schützen. Dazu soll das Kurzarbeitergeld ausgeweitet werden, wie der Koalitionsausschuss am frühen Montagmorgen in Berlin nach rund siebenstündigen Beratungen beschloss. Besonders betroffenen Unternehmen will die Bundesregierung finanziell unter die Arme greifen.

VIRUS/Kreise: US-Regierung arbeitet an Hilfspaket für US-Wirtschaft

WASHINGTON - Die US-Regierung arbeitet Kreisen zufolge an einem Hilfspaket für die US-Wirtschaft, um die wirtschaftlichen Auswirkungen des neuartigen Coronovirus abzufedern. Beamte aus dem Weißen Haus und dem Finanzministerium haben über das Wochenende Vorschläge erstellt, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagmorgen mit Berufung auf drei namentlich nicht genannte Insider berichtet. Die unterschiedlichen Maßnahmen des Hilfspakets würden weiter beraten und seien auch noch nicht US-Präsident Donald Trump präsentiert worden.

Deutschland: Industrie erholt sich vor Corona-Krise stärker als erwartet

WIESBADEN - Die deutsche Industrie ist vor der Corona-Krise mit einer überraschend starken Erholung in das laufende Jahr gestartet. Im Januar legte die gesamte Produktion im verarbeitenden Gewerbe deutlich stärker als erwartet zu. Die Fertigung sei im Monatsvergleich um 3,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistischen Bundesamt am Montag mit. Das ist der stärkste Zuwachs seit November 2017. Analysten hatten zwar im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet, waren aber nur von einem Zuwachs um 1,7 Prozent ausgegangen.

Deutschland: Ausfuhren stagnieren im Januar

WIESBADEN - Die deutschen Ausfuhren haben im Januar überraschend nicht zugelegt. Die Exporte hätten saisonbereinigt auf dem Niveau vom Vormonat gelegen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg um 0,9 Prozent gerechnet. Die Einfuhren stiegen hingegen um 0,5 Prozent. Dies war von Ökonomen erwartet worden.

VIRUS: CDU-Chefin 'froh' über Hilfen für Unternehmen

BERLIN - Die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat die beschlossenen Wirtschaftsmaßnahmen gegen die Corona-Krise gelobt. "Ich bin froh, dass wir gestern die Beschlüsse so gefasst haben", sagte sie am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". "Das ist etwas, was die Arbeitgeber aber auch die Gewerkschaften so von uns erbeten haben." Den ihrer Meinung nach besonders betroffenen Branchen Kongress und Tourismus werde damit besonders geholfen.

ROUNDUP: Die Rettung des Flüchtlingsdeals? Erdogan zu Gesprächen in Brüssel

BRÜSSEL - Im Streit zwischen der EU und der Türkei um das gemeinsame Flüchtlingsabkommen unternehmen beide Seiten einen neuen Versuch der Entspannung. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reist am Montag zu Gesprächen nach Brüssel. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel dürften bei dem Treffen (18.00 Uhr) darauf dringen, dass die Türkei sich wieder an das gemeinsame Flüchtlingsabkommen von 2016 hält. Erdogan wiederum dürfte weitere Finanzhilfen fordern.

