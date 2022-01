dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 12.01.2022 - 17.00 Uhr

ROUNDUP/USA: Inflation steigt auf höchsten Stand seit 1982

WASHINGTON - Der Preisauftrieb in den USA hat sich im Dezember von hohem Niveau aus weiter beschleunigt. Die Verbraucherpreise legten gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,0 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist die höchste Inflationsrate seit dem Jahr 1982. Analysten hatten diese Entwicklung erwartet. Im November hatte die Rate noch bei 6,8 Prozent gelegen.

ROUNDUP/Ifo: Kurzarbeit in Deutschland steigt kräftig

MÜNCHEN - Die Zahl der Beschäftigen in Kurzarbeit in Deutschland ist nach Erkenntnissen des Ifo-Institutes deutlich gestiegen. Im Dezember legte sie auf 879 000 zu, wie die Münchner Wirtschaftsforscher am Mittwoch mitteilten. Im November hatte die Zahl bei 712 000 gelegen. Damit stieg der Anteil der Kurzarbeiter von 2,1 Prozent auf 2,6 Prozent der Beschäftigen.

Eurozone: Industrieproduktion steigt im November - aber Oktober war schwach

LUXEMBURG - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im November stärker als erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat kletterte die Gesamtproduktion um 2,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Allerdings überzeichnen die Daten die Entwicklung ein Stück weit. Schließlich war die Produktion im Oktober nach revidierten Daten um 1,3 Prozent gefallen. In einer ersten Schätzung war noch ein Anstieg um 1,1 Prozent ermittelt worden. Wichtigster Grund für die heftige Revision war die Überarbeitung der Statistikdaten in Irland.

ROUNDUP: Corona-Rekord bei Neuinfektionen - Inzidenz bei 407,5

BERLIN - Mit der raschen Verbreitung der Omikron-Variante schießen die Corona-Fallzahlen auf Rekordhöhe. Die Zahl der binnen eines Tages übermittelten Neuinfektionen überschritt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mittwochmorgen erstmals die Schwelle von 80 000. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI demnach 80 430 Fälle in 24 Stunden. Vor genau einer Woche waren es 58 912 erfasste Neuinfektionen gewesen, wobei es im Zuge der Feiertage Lücken bei Tests und Meldungen gegeben hatte.

China: Erzeugerpreise steigen weiter - aber nicht mehr so stark wie zuletzt

PEKING - In China hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise nach einem 26-Jahres-Hoch im Oktober stärker als von Experten erwartet verlangsamt. Zudem fiel das Plus bei den Verbraucherpreise geringer aus als erwartet. Dies erhöht nach Einschätzung von Experten den Spielraum für die Notenbank, den Leitzins erstmals seit April 2020 zu senken.

ROUNDUP 2: Deutschland-Tourismus unter Niveau des Corona-Krisenjahres 2020

WIESBADEN - Der Deutschland-Tourismus steuert in der Corona-Pandemie auf ein weiteres massives Verlustjahr zu. Trotz eines deutlichen Anstiegs der Übernachtungszahlen im November fiel die Bilanz der ersten elf Monate 2021 schlechter aus als im Vergleichszeitraum des Corona-Krisenjahres 2020.

ROUNDUP 2: Corona-Rekord bei Neuinfektionen - Inzidenz bei 407,5

BERLIN - Mit der raschen Verbreitung der Omikron-Variante schießen die Corona-Fallzahlen auf Rekordhöhe. Die Zahl der binnen eines Tages übermittelten Neuinfektionen überschritt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mittwochmorgen erstmals die Schwelle von 80 000. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI demnach 80 430 Fälle in 24 Stunden. Vor genau einer Woche waren es 58 912 erfasste Neuinfektionen gewesen, wobei es im Zuge der Feiertage Lücken bei Tests und Meldungen gegeben hatte.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl