dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 14.03.2022 - 17.30 Uhr

ROUNDUP 2: Pläne zur Entlastung bei Energiekosten werden konkreter

BERLIN/MÜNCHEN - Die Debatte über eine weitere Entlastung der Verbraucher von den durch den Ukraine-Krieg stark gestiegenen Energiepreisen wird konkreter. Während Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) ein Maßnahmenpaket angekündigt hat, verteidigte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Montag den von ihm vorgeschlagenen Tank-Zuschuss.

IWF prognostiziert dramatischen Wirtschaftseinbruch in der Ukraine

WASHINGTON - Die ukrainische Wirtschaft wird laut einer Prognose des Internationalen Währungsfonds infolge von Russlands Krieg dramatisch einbrechen. In diesem Jahr wird das Bruttoinlandsprodukt demnach um zehn Prozent einbrechen - und selbst diese Prognose beruht auf der Voraussetzung "einer baldigen Lösung des Kriegs und bedeutender Hilfe von Gebern". Der IWF warnte am Montag, solange der Krieg andauere, sei die Lage unübersichtlich und jede Prognose unsicher. "Es sind eine schwere Rezession und hohe Wiederaufbaukosten zu erwarten, gekoppelt mit einer humanitären Krise."

EU-Kommissar: Vier Prozent Wachstum in EU dieses Jahr unrealistisch

BRÜSSEL - EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hat sich wegen der ökonomischen Folgen des Ukraine-Kriegs erneut besorgt gezeigt. "Wir wissen, dass die Auswirkungen nicht zu vernachlässigen sein werden", sagte Gentiloni am Rande eines Treffens der Eurogruppe am Montag in Brüssel. Bei der jüngsten Wirtschaftsprognose habe die EU-Kommission ein Wachstum von vier Prozent in diesem Jahr vorhergesagt. Das sei nun nicht mehr realistisch.

ROUNDUP: Fast 1,8 Millionen Flüchtlinge aus Ukraine in Polen angekommen

WARSCHAU - Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich 1,77 Millionen Menschen in Polen in Sicherheit gebracht. Das teilte der polnische Grenzschutz am Montag beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Am Montag seien von Mitternacht bis 11.00 Uhr vormittags weitere 29 600 Ukrainer abgefertigt worden, hieß es.

Ukrainischer Außenminister sieht Erfolge auf internationalem Feld

KIEW - In der Auseinandersetzung mit Russland sieht der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba wichtige Erfolge seines Landes auf internationalem Gebiet. Die Ukraine gewinne den Informationskrieg, sagte Kuleba am Montag in einem Facebook-Video. "Niemand in der Welt glaubt den russischen Narrativen." Russland hatte den Angriff unter anderem damit begründet, dass das Nachbarland von Nazis in der Führung befreit und entwaffnet werden müsse.

Wirtschaftsforscher: Gefährliche Abhängigkeit von russischem Gas

MÜNCHEN/BRÜSSEL - Ein Stopp russischer Energielieferungen könnte Deutschland nach Schätzung des Ifo-Forschungsnetzwerks EconPol Europe drei Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung kosten. "Deutschland sollte die Abhängigkeit von russischem Gas schnell und entschlossen reduzieren. Ohne entsprechende Maßnahmen heute laufen wir Gefahr, im kommenden Winter erpressbar zu werden", sagte Karen Pittel, Leiterin des Ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen, am Montag in München.

Schweiz: Ökonomen senken Wachstumsprognosen für das laufende Jahr

BERN - Die gestiegene Teuerung und der Ukraine-Konflikt bremsen die Erholung der Schweizer Wirtschaft. Die Ökonomen des Bundes senkten ihre Prognose zur Konjunkturentwicklung im laufenden Jahr.

Deutschland: Großhandelspreise steigen weiter stark

WIESBADEN - Die Preise im deutschen Großhandel steigen weiter stark. Im Februar erhöhten sie sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 16,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Damit wurde die bereits hohe Jahresrate vom Januar von 16,2 Prozent übertroffen. Im Monatsvergleich stiegen die Großhandelspreise im Februar um 1,7 Prozent.

