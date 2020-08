dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 18.08.2020 - 17.00 Uhr

USA: Baubeginne und Genehmigungen steigen stark

WASHINGTON - Am US-Immobilienmarkt ist von der Corona-Krise nicht mehr viel zu spüren. Wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte, wurden im Juli 22,6 Prozent mehr Neubauten begonnen als im Vormonat. Analysten hatten im Schnitt mit einem wesentlich schwächeren Anstieg gerechnet. Zum Vorjahresmonat erhöhten sich die Baubeginne mit 23,4 Prozent ebenfalls kräftig.

ROUNDUP 3: US-Demokraten beginnen Parteitag mit Attacken auf Trump

WASHINGTON/MILWAUKEE - Die ehemalige First Lady Michelle Obama hat die Amerikaner in einem leidenschaftlichen Appell aufgerufen, Präsident Donald Trump im November aus dem Amt zu wählen. "Donald Trump ist der falsche Präsident für unser Land", sagte die Ehefrau von Ex-Präsident Barack Obama zum Auftakt des Parteitags der US-Demokraten, der seinen einstigen Vize Joe Biden offiziell als Kandidaten nominieren soll. "Wenn wir irgendeine Hoffnung haben, dieses Chaos zu beenden, dann müssen wir für Joe Biden stimmen, als ob unsere Leben davon abhängen", betonte sie in einem Redebeitrag.

Merkel telefoniert wegen Belarus mit Putin

BERLIN - Angesichts der anhaltenden Proteste in Belarus (Weißrussland) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Merkel forderte dabei von der Regierung in Minsk einen "nationalen Dialog mit Opposition und Gesellschaft", um die Krise in der ehemaligen Sowjetrepublik zu überwinden, wie Regierungssprecher Steffen Seibert anschließend mitteilte. Ferner habe die Kanzlerin unterstrichen, dass die belarussische Regierung auf Gewalt gegen friedliche Demonstranten verzichten und politische Gefangene unverzüglich freilassen müsse.

Norwegischer Ölfonds mit Milliardenminus im Corona-Halbjahr

OSLO - Der norwegische Pensionsfonds als größter staatlicher Fonds der Welt hat im ersten Halbjahr umgerechnet fast 18 Milliarden Euro eingebüßt. Der Verlust in der von der Corona-Pandemie geprägten ersten Jahreshälfte belief sich auf 3,4 Prozent, was einem Minus von 188 Milliarden norwegischen Kronen (17,9 Mrd Euro) entsprach, wie die norwegische Zentralbank am Dienstag mitteilte.

ROUNDUP/Regierungsbericht: Klimaschutzziel 2020 dank Corona in Reichweite

BERLIN - Die Auswirkung der Corona-Krise auf die deutsche Klimabilanz ist nach Einschätzung der Bundesregierung noch nicht im Detail absehbar - doch sie bringen das Klimaschutz-Ziel für das Jahr 2020 in Reichweite. Um wie viel der Treibhausgas-Ausstoß zurückgegangen ist, sei "derzeit noch mit Unsicherheiten behaftet und lässt sich noch nicht genau vorhersagen", heißt es im Klimaschutzbericht für 2019, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschließen soll. Wenn die Emissionen 2020 "voraussichtlich deutlich niedriger ausfallen", könne das Ziel, 40 Prozent weniger Treibhausgase als 1990 auszustoßen, erreicht werden.

ROUNDUP/Massenproteste in Belarus: Kreml warnt Ausland vor Einmischung

MINSK - Kurz vor einem EU-Sondergipfel wegen der Massenproteste in Belarus (Weißrussland) hat Russland vor einer Einmischung des Auslands in den Konflikt gewarnt. Dann könnte die Lage weiter eskalieren, teilte der Kreml in Moskau am Dienstag mit. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Merkel forderte dabei nach Angaben ihres Sprechers Steffen Seibert von Minsk einen "nationalen Dialog mit Opposition und Gesellschaft", um die Krise in der ehemaligen Sowjetrepublik zu überwinden. Dort gab es auch am Dienstag Streiks in Staatsbetrieben, allerdings weniger als am Vortag.

