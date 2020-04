dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 21.04.2020 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Mehr als 144 300 Corona-Nachweise in Deutschland - 4675 Tote

BERLIN - In Deutschland sind bis Dienstagnachmittag mehr als 144 300 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: Mehr als 142 600 Infektionen). Mindestens 4675 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16.15 Uhr: 4462). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Trump nach historischem Crash: Lassen Öl-Branche 'niemals' im Stich

WASHINGTON - Nach dem dramatischen Einbruch des US-Ölmarktes hat US-Präsident Donald Trump Unternehmen in der Branche Unterstützung zugesagt. "Wir werden die großartige US-Öl- und Gasindustrie niemals im Stich lassen", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. "Ich habe den Energieminister und den Finanzminister angewiesen, einen Plan auszuarbeiten, der Mittel zur Verfügung stellt, damit diese sehr wichtigen Unternehmen und Arbeitsplätze auch weit in die Zukunft gesichert werden!"

USA: Verkäufe bestehender Häuser fallen im März deutlich

WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im März deutlich gefallen - wenn auch nicht so stark wie angesichts der Corona-Krise befürchtet. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Hausverkäufe um 8,5 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 9,0 Prozent erwartet.

ROUNDUP 2: Trump will Einwanderung in die USA zeitweise aussetzen

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump will jegliche Einwanderung in die Vereinigten Staaten zeitweise aussetzen. Er werde einen entsprechenden Erlass unterzeichnen, kündigte er am Montagabend (Ortszeit) auf Twitter an. Als Begründung führte Trump mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie den "Angriff des unsichtbaren Feindes" an sowie die Notwendigkeit, die "Jobs unserer großartigen amerikanischen Staatsbürger" zu schützen. Es ist ein weiterer Schritt der US-Regierung, mit der Corona-Pandemie stärkere Einschränkungen der Einwanderung zu rechtfertigen. Die Ankündigung kommt inmitten der Debatte über eine Lockerung von Maßnahmen zur Eindämmung des Virus.

ROUNDUP 2: Regierung in Rom kündigt Plan für Ende der Corona-Sperren an

BERLIN - Die Menschen in Deutschland können nach Einschätzung von Bundesaußenminister Heiko Maas in der Corona-Krise nicht auf einen normalen Sommerurlaub ohne Einschränkungen hoffen. Entwicklungsminister Gerd Müller hält aber Reisen auch außerhalb Deutschlands für möglich. Der Reiseverband DRV warnte vor einem "pauschalen Abgesang" auf den Sommerurlaub.

ROUNDUP: ZEW-Konjunkturerwartungen steigen stark - Lage bricht aber ein

MANNHEIM - Nach einem massiven Einbruch im Vormonat wegen der Corona-Krise haben sich die ZEW-Konjunkturerwartungen im April stark aufgehellt. Der Indikator sei um 77,7 Punkte auf 28,2 Punkte gestiegen, teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit. Der Anstieg fiel wesentlich stärker aus als von Analysten erwartet. Sie hatten im Schnitt mit einem Zuwachs auf minus 42,0 Punkte gerechnet.

ROUNDUP/UN: Corona-Krise wird Unterernährung weltweit verschärfen

ROM - Die Vereinten Nationen warnen davor, dass sich die Zahl der unterernährten Menschen wegen der Corona-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen weltweit fast verdoppeln könnte. Das geht aus einem Bericht hervor, den das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) am Dienstag in Rom vorstellte. Die Zahl der Menschen, die sich nicht ausreichend ernähren können, um gesund zu leben, oder die sogar Hunger leiden, könnte 2020 sprunghaft auf 265 Millionen Menschen anwachsen, hieß es.

ROUNDUP 2: Spekulationen über ernste Erkrankung von Nordkoreas Machthaber

SEOUL - Rätselraten um Kim Jong Un: Berichte über eine angeblich schwere Erkrankung des nordkoreanischen Machthabers haben weltweit für Aufsehen gesorgt. Südkorea reagierte am Dienstag jedoch skeptisch auf einen Bericht des US-Nachrichtensenders CNN, wonach sich Kim nach einer Operation in kritischem Zustand befinde. Es könne nicht bestätigt werden, dass es Anzeichen für ernste Probleme mit der Gesundheit Kims gebe, teilte das Präsidialamt in Seoul mit. "Auch gibt es keine ungewöhnlichen Aktivitäten in Nordkorea." Das abgeschottete Land hüllte sich wie so oft zuvor in Schweigen, eine unabhängige Überprüfung der Informationen ist nicht möglich.

ROUNDUP 3: Oktoberfest abgesagt - 'Risiko schlicht und einfach zu hoch'

MÜNCHEN - Es ist eine historische Entscheidung. Erstmals seit mehr als 70 Jahren gibt es in München kein Oktoberfest. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) haben die Nachricht am Dienstag überbracht.

ROUNDUP: Trump lobt Corona-Demonstranten - US-Experte dämpft Erwartungen

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat die von ihm angeheizten Proteste gegen Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie in mehreren Bundesstaaten verteidigt. "Das sind großartige Menschen", sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) bei seiner täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus mit Blick auf die Demonstranten.

