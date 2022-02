dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 22.02.2022 - 17.00 Uhr

GESAMT-ROUNDUP/Berlins Antwort auf Putins Aggression: Nord Stream 2 auf Eis

MOSKAU/BERLIN - Nach der Aggression in der Ostukraine kann Russlands Präsident Wladimir Putin milliardenschwere Geschäfte mit der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 erst einmal abschreiben. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stoppte am Dienstag das Genehmigungsverfahren für das Projekt. Die Europäische Union brachte harte Strafen gegen Russland auf den Weg, Großbritannien verhängte Sanktionen gegen russische Geschäftsleute und Banken. Die US-Regierung wollte noch am Dienstag weitere Strafmaßnahmen vorlegen.

USA: Verbrauchervertrauen trübt sich leicht ein

WASHINGTON - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Februar etwas weniger eingetrübt als erwartet. Das Verbrauchervertrauen fiel zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 110,5 Zähler, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 110,0 Punkte gerechnet.

USA: Häuserpreise steigen stärker als erwartet - FHFA

NEW YORK - In den USA sind die Häuserpreise im Dezember stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 1,2 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von 1,0 Prozent gerechnet.

USA: Hauspreise steigen in Rekordtempo - Case-Shiller-Index

NEW YORK - Der Anstieg der US-Hauspreise hat sich im Dezember von hohem Niveau aus beschleunigt. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten stiegen die Preise gegenüber dem Vorjahresmonat um 18,6 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Das ist der stärkste Zuwachs seit Erhebungsbeginn vor 34 Jahren. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 18,1 Prozent gerechnet.

Habeck: Durch Ukraine-Konflikt höhere Gaspreise möglich

DÜSSELDORF - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck befürchtet vor dem Hintergrund des eskalierenden Russland-Ukraine-Konflikts steigende Gaspreise in Deutschland. Der Grünen-Politiker sagte am Dienstag nach einem Treffen mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), es könnte kurzfristig ein Ansteigen der Gaspreise geben. Das hänge auch davon ab, wie sich das Angebot entwickle. Zugleich sagte Habeck, Deutschland sei "versorgungssicher".

ROUNDUP/London kündigt Sanktionen gegen Moskau an: 'Nabelschnur zertrennen'

LONDON - Die britische Regierung will scharf auf die russische Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete reagieren. Es werde ein Sofortpaket von Wirtschaftssanktionen geben, kündigte Premierminister Boris Johnson am Dienstag in London nach einer Sitzung seines Sicherheitskabinetts an. "Wir müssen sicherstellen, dass wir die Nabelschnur durchtrennen", sagte Johnson. Er betonte, dass auch die Gaspipeline Nord Stream Ziel von Sanktionen sein müsse. Kabinettsmitglied Sajid Javid sagte, die russische Invasion habe bereits begonnen.

ROUNDUP: Ifo-Geschäftsklima hellt sich deutlich auf

MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar deutlich verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, stieg gegenüber Januar um 2,9 Punkte auf 98,9 Zähler, wie das Ifo-Institut am Dienstag in München mitteilte. Es ist die zweite Aufhellung in Folge. Analysten hatten zwar mit einer Verbesserung gerechnet, allerdings mit einer wesentlich moderateren.

