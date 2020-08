dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 24.08.2020 - 17.00 Uhr

Frankreichs Regierung rechnet weiter mit Einbruch der Wirtschaft um 11 Prozent

PARIS - Die französische Regierung rechnet trotz der jüngsten Konjunkturerholung unverändert mit einem drastischen Einbruch der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr. Es werde nach wie vor mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um elf Prozent gerechnet, sagte der Finanzminister Bruno Le Maire am Montag in einem Interview mit dem Radiosender RTL. Zwar habe es in den Monaten Mai und Juni eine "gute Erholung" gegeben, sagte Le Maire. Allerdings sei bis zum Jahresende mit einer Vielzahl von internationalen Unsicherheiten zu rechnen, die auf der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone lasteten.

ROUNDUP: Krisen-Kurzarbeit bis 2022 geplant - Hartes Ringen in Koalition

BERLIN - Unternehmen und Arbeitnehmer in Deutschland sollen wahrscheinlich noch mehr als eineinhalb Jahre lang durch erleichterte Kurzarbeit besser mit den Corona-Folgen fertig werden können. Ein entsprechender Vorschlag von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) war vor einem Spitzentreffen der Koalition an diesem Dienstag aber noch Gegenstand intensiver Verhandlungen zwischen Union und SPD, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfuhr.

ROUNDUP: Kreml warnt Belarus vor 'Abnabeln von Russland'

MINSK - Im Machtkampf in Belarus (Weißrussland) wirft Russland der Opposition antirussische Tendenzen vor. In einigen Dokumenten des neuen Koordinierungsrates für einen friedlichen Machtwechsel sei "der Schwerpunkt auf das Abnabeln von Russland gelegt" worden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. "Der Kreml neigt zu Politikern in Belarus, die für eine Kooperation mit Russland sind." Moskau stellte sich damit einmal mehr hinter Staatschef Alexander Lukaschenko. Unterdessen sind zwei prominente Anführer der Demokratiebewegung in Belarus festgenommen worden.

ROUNDUP 2: Zwei Wirbelstürme bedrohen US-Golfküste - Trump warnt vor Schäden

WASHINGTON - Angesichts zweier herannahender Wirbelstürme hat Präsident Donald Trump vor erheblichen Schäden an der US-Küste am Golf von Mexiko gewarnt. Die Tatsache, dass der Bundesstaat Louisiana und angrenzende Gebiete diese Woche binnen kürzester Zeit wahrscheinlich von zwei Stürmen heimgesucht würden, sei "einigermaßen beispiellos", sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit). Der über dem Golf von Mexiko heranziehende Sturm "Marco" habe sich über Nacht abgeschwächt, bleibe aber eine Gefahr für Teile der Golfküste, teilte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) am Montag mit.

ROUNDUP: Spahn will Pflichttests für Reiserückkehrer wieder abschaffen

BERLIN - Die erst vor kurzem eingeführten Corona-Pflichttests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten könnten bald wieder abgeschafft werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat vorgeschlagen, dass statt Tests direkt nach der Einreise künftig wieder eine Quarantänepflicht greifen soll. Die Quarantäne könne "nur durch ein negatives Testergebnis bei einer Testung nach frühestens fünf Tagen nach Einreise beendet werden", heißt es in einem Konzept Spahns, das er den Gesundheitsministern der Länder für ihre Beratungen an diesem Montagnachmittag vorgelegt hat.

Scholz sieht Maskenpflicht am Arbeitsplatz kritisch

BERLIN - Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sieht eine Maskenpflicht für den Arbeitsplatz kritisch. Bereits zu Beginn der Corona-Krise seien Regelungen zum Schutz vor Ansteckungen während der Arbeit gemacht worden, betonte der SPD-Kanzlerkandidat am Montag auf NDR Info. "Die haben dafür gesorgt, dass in vielen Unternehmen sehr konkrete, sehr spezielle und in jedem Unternehmen konkret richtige Regelungen getroffen worden sind."

Studie: Private Finanzvermögen haben Corona-Delle schon wettgemacht

FRANKFURT - Das Finanzvermögen der Privathaushalte in Deutschland ist nach der Corona-Delle einer Analyse zufolge bereits wieder auf Rekordniveau gestiegen. Da sich die Börsen wieder erholten und viele Menschen weiterhin kräftig Geld anlegen, geht die ING Deutschland davon aus, dass das Finanzvermögen der Haushalte in Summe per Ende Juni auf rund 6,55 Billionen Euro gestiegen ist.

Corona-Einbruch auch bei Betriebsgründungen

WIESBADEN - Die Corona-Krise hat auch bei den Betriebsgründungen in Deutschland für einen Einbruch gesorgt. Im ersten Halbjahr wurden deutlich weniger größere Betriebe und Kleingewerbe neu angemeldet, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete. Die Zahl der neu angemeldeten Betriebe mit einer vermutet größeren wirtschaftlichen Bedeutung ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,4 Prozent auf 58 000 zurück.

Wirtschaftsforscher: Kurzarbeitergeld nicht voreilig verlängern

DÜSSELDORF - Der Wirtschaftsforscher Michael Hüther sieht keinen Entscheidungsdruck in der Diskussion um eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. "Man muss das Pulver auch mal trocken halten", sagte Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), der "Rheinischen Post" (Montag). Schließlich gelte die aktuelle Regelung noch bis Ende März 2021.

