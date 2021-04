dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 26.04.2021 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2/Deutsche Unternehmen bleiben vorsichtig: Ifo-Index steigt nur leicht

MÜNCHEN - Die deutschen Unternehmen bleiben trotz merklicher Corona-Impffortschritte vorsichtig. Zwar bewerten sie die konjunkturelle Lage besser, die Zukunftsaussichten werden aber nach wie vor durch die Pandemie getrübt. Entsprechend hellte sich das Ifo-Geschäftsklima - Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, nur leicht auf. Im April stieg es gegenüber dem Vormonat um 0,2 Punkte auf 96,8 Zähler, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag mitteilte.

Belgien: Geschäftsklima steigt auf den höchsten Stand seit zehn Jahren

BRÜSSEL - In Belgien hat sich das Geschäftsklima im April überraschend deutlich aufgehellt. Der Indikator stieg von minus 1,0 Punkten im Vormonat auf plus 4,4 Zähler, wie die belgische Notenbank (BNB) am Montag in Brüssel mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit dem Jahr 2011 und der fünfte Anstieg in Folge. Volkswirte hatten lediglich mit einem Zuwachs auf plus 1,8 Punkte gerechnet.

USA: Aufträge für langlebige Güter steigen nur leicht

WASHINGTON - In den USA sind die Bestellungen an langlebigen Gütern wie Maschinen wieder gestiegen, allerdings schwächer als erwartet. Nach einem Rückgang im Februar um 0,9 Prozent erhöhten sich die Bestellungen im März um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen wesentlich deutlicheren Anstieg um 2,5 Prozent erwartet. Ohne den Transportsektor erhöhten sich die Aufträge um 1,6 Prozent.

ROUNDUP: EU-Kommissionschefin macht Amerikanern Hoffnung auf Europa-Reisen

BRÜSSEL/NEW YORK - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Amerikanern Hoffnung auf baldige Reisen nach Europa gemacht. In einem Gespräch mit der "New York Times" sagte sie am Sonntag, dass vollständig gegen Corona geimpfte Amerikaner vermutlich schon in diesem Sommer wieder die Länder Europas besuchen könnten. "Die Amerikaner nutzen, soweit ich das sehe, Impfstoffe, die auch von der EMA - der europäischen Arzneimittelbehörde - zugelassen sind", sagte sie. "Dies wird Bewegungsfreiheit und Reisen in die Europäische Union ermöglichen."

Experten: Klimaneutralität in Deutschland bereits 2045 möglich

BERLIN - Schnellerer Kohleausstieg, mehr Tempo beim Ökostrom-Ausbau, viel mehr Elektroautos: Mit Maßnahmen wie diesen halten es Klimaexperten für möglich, dass Deutschland schon 2045 das Ziel der Klimaneutralität erreicht. Das Ziel der Politik ist bisher das Jahr 2050.

Kupferpreis steigt auf Zehnjahreshoch

LONDON - Die Aussicht auf eine fortgesetzte Konjunkturbelebung und ein teils knappes Angebot treiben den Kupferpreis weiter an. Am Montag stieg der Preis für eine Tonne des Industriemetalls auf den höchsten Stand seit etwa zehn Jahren. An der Rohstoffbörse in London wurde ein Höchststand von 9650 US-Dollar markiert. Das ist der höchste Stand seit Mitte 2011.

Britische Impfkampagne erreicht Jüngere: 44-Jährige eingeladen

LONDON - Die weit fortgeschrittene britische Corona-Impfkampagne hat mittlerweile auch jüngere Altersgruppen erreicht. "Großartige Nachrichten heute Morgen, dass wir nun 44-Jährigen eine Impfung anbieten können", sagte Gesundheitsminister Matt Hancock am Montag in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Im Laufe der Woche sollen Berichten zufolge in England auch die 40- bis 43-Jährigen eine Einladung vom Gesundheitsdienst bekommen. Die anderen britischen Landesteile sind ähnlich weit fortgeschritten mit ihren Impfungen.

