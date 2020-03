dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 27.03.2020 - 17.00 Uhr

GESAMT-ROUNDUP 2: Bundesrat segnet Hilfspakete ab - Boris Johnson infiziert

BERLIN - Die gewaltigen Hilfen in der Corona-Krise zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen, Unterstützung von Krankenhäusern sowie zur Sicherung von Lebensunterhalt und Wohnung der Bürger können fließen. Zwei Tage nach dem Bundestag hat ihnen am Freitag auch der Bundesrat zugestimmt. Während die Infektions- und Todeszahlen weiter steigen, wird in Deutschland bereits über eine Lockerung der erst seit wenigen Tagen geltenden starken Ausgangsbeschränkungen diskutiert. Die Bundesregierung lehnt die Debatte als verfrüht ab.

ROUNDUP 3: Rasche Lockerung der Corona-Regeln unwahrscheinlich - Hilfen kommen

BERLIN - Die Bundesbürger können im Kampf gegen die Corona-Epidemie nicht auf ein Ende des strengen Kontaktverbotes noch vor Ostern hoffen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte "sehr klar" fest, "dass im Augenblick nicht der Zeitpunkt ist, über die Lockerung dieser Maßnahmen zu sprechen". Sie bat die Bürger eindringlich um Geduld.

ROUNDUP 2: Viruskrise kostet Volkswagen Milliarden - 'Wiederanlauf vorbereiten'

WOLFSBURG - VW -Konzernchef Herbert Diess hat vor möglicherweise noch länger anhaltenden Folgen und hohen Kosten der Corona-Pandemie für den Autobauer gewarnt. "Wir gehen aus einer starken Position in diese Krise", sagte er in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". "Aber unsere Verkäufe weltweit stehen. Wir machen keinen Absatz, wir machen keinen Umsatz außerhalb Chinas." Am Freitag richtete sich Diess mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch und Betriebsratschef Bernd Osterloh in einem Brief an die Mitarbeiter. "Wir werden die Gesundheit unserer Belegschaft wirtschaftlichen Zielen nicht unterordnen", schrieben sie. Allen im Unternehmen müsse aber klar sein, dass "die derzeitige Ausnahmesituation eine akute wirtschaftliche Gefahr" darstelle.

IWF: Dutzende Länder wollen wegen Coronavirus-Pandemie Notkredite

WASHINGTON - Rund 80 Länder haben sich beim Internationalen Währungsfonds (IWF) wegen der Coronavirus-Pandemie nach möglichen Notkrediten erkundigt. Aus rund 60 Entwicklungs- und Schwellenländern gebe es bereits konkrete Kreditanfragen, die übrigen prüften ihre Optionen noch, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Freitag. Die Weltwirtschaft werde wegen des Virus in diesem Jahr eine "schwere" Rezession erleben. Bislang habe sich das Virus vor allem in reicheren Ländern ausgebreitet, doch die wirtschaftlichen Folgen würden bald auch ärmere Staaten treffen, betonte Georgiewa.

ROUNDUP: Wirtschaft erwartet noch deutlich stärkere Corona-Einbußen

BERLIN - Die Wirtschaft befürchtet in der Corona-Krise noch höhere Einbußen als zunächst angenommen. Dies zeigt eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). Demnach rechnen inzwischen über 80 Prozent der Unternehmen mit einem deutlichen Umsatzminus für das Gesamtjahr 2020. Anfang März hatte sich etwa jeder zweite Betrieb so geäußert.

USA: Konsumklima der Uni Michigan fällt so stark wie seit der Finanzkrise nicht

MICHIGAN - Angesichts der Verschärfung der Corona-Krise hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im März extrem eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel gegenüber dem Vormonat um 11,9 Punkte auf 89,1 Zähler, wie die Universität am Freitag auf Basis einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Wert von 95,9 Punkten ermittelt worden. Volkswirte hatten für die zweite Schätzung mit 90,0 Punkten gerechnet.

ROUNDUP 2: Rasant steigende Nachfrage nach KfW-Hilfen - Banken prüfen genau

FRANKFURT - Der Zeitdruck ist gewaltig, die Nachfrage nach Hilfen steigt rasant: Die ersten KfW-Hilfskredite sind bereits in der ersten Woche des staatlichen Sonderprogramms ausgezahlt worden. Banken und Sparkassen werden geradezu überrannt von Anfragen - und versichern unisono: Wir tun alles, um kleinen wie großen Firmen in der Corona-Krise rasch zu helfen. Aber nicht in allen Fällen läuft es reibungslos.

VIRUS/ROUNDUP: Kanadische Notenbank senkt Leitzins und kauft Anleihen

OTTAWA - Die kanadische Zentralbank hat ihre Geldpolitik zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise weiter gelockert. Wie die Zentralbank am Freitag nach einer außerplanmäßigen Sitzung in Ottawa mitteilte, sinkt ihr Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent. Ein früheres Rekordtief wird damit eingestellt. Der kanadische Dollar reagierte zunächst kaum auf die Entscheidung.

VIRUS/Italiens Gesundheitsbehörde: Kurve der Neuansteckungen flacht ab

ROM - Die Kurve der Neuinfektionen mit dem neuen Coronavirus scheint sich in Italien nach Aussagen des obersten Gesundheitsinstituts abzuflachen - hat allerdings noch nicht ihren Höhepunkt erreicht. "Wir sind noch nicht auf dem Höhepunkt (...). Aber es gibt positive Anzeichen", sagte der Präsident des nationalen Gesundheitsinstitutes (ISS), Silvio Brusaferro, am Freitag in Rom. Seit dem 19./20. März gebe es eine leichte Abflachung der Kurve der neuen Ansteckungen - die Kurve falle aber noch nicht ab, "wir sind in einer Verlangsamung der Steigung". Er warnte eindringlich davor, dass man nun über eine Lockerung der Ausgangssperren nachdenke. Diese müssten strikt eingehalten werden.

USA: Einkommen wachsen im Februar stärker als erwartet

WASHINGTON - Die privaten Einkommen der US-Bürger sind im Februar überraschend stark gestiegen. Wie das amerikanische Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte, legten die Einkünfte um 0,6 Prozent zum Vormonat zu. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Bereits im Januar waren die Einkommen um 0,6 Prozent gestiegen.

VIRUS/ROUNDUP 2: Britischer Premierminister Johnson positiv getestet

LONDON - Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte er am Freitag per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er habe milde Symptome, Husten und Fieber, entwickelt, sagte Johnson in einer Videobotschaft. Ein Test sei positiv ausgefallen.

VIRUS: Macron kündigt neue Initiative mit Trump gegen Coronavirus an

PARIS - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angesichts der Coronakrise mit den USA und anderen Ländern eine neue Initiative angekündigt. Er habe eine sehr gute Diskussion mit US-Präsident Donald Trump gehabt, schrieb Macron in der Nacht zu Freitag auf Twitter. "Angesichts der Krise von Covid-19 bereiten wir in den nächsten Tagen zusammen mit anderen Ländern eine neue wichtige Initiative vor."

Italien: Geschäftsklima und Konsumlaune brechen ein

ROM - Die Stimmung in den italienischen Unternehmen und bei den Verbrauchern ist im März angesichts der Corona-Krise eingebrochen. Der Indexwert für das Produzentenvertrauen sei um 9,3 Punkte auf 89,5 Punkte gefallen, teilte das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mit. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2013. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 88,0 Punkte gerechnet. Außerdem wurde der Wert für Februar um 2,0 Punkte auf 98,8 Punkte nach unten revidiert.

Frankreich: Verbrauchervertrauen bleibt trotz Coronavirus robust

PARIS - Der von Beobachtern erwartet Einbruch beim französischen Verbrauchervertrauen ist ausgeblieben. Trotz der Corona-Krise sei das Verbrauchvertrauen im März nur um einen Punkt auf 103 Punkten gefallen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Volkswirte hatten im Mittel einen drastischen Rückgang auf 91 Punkte erwartet.

VIRUS/Deutschland: Ifo-Beschäftigungsbarometer stürzt ab

MÜNCHEN - Die Auswirkungen der Corona-Krise schlagen laut einer Umfrage des Ifo Instituts nun auch auf die Personalplanung durch. Das zugehörige Beschäftigungsbarometer ist im März um 4,6 auf 93,4 Punkte gefallen, teilte das Ifo-Institut am Freitag in München mit. Dies sei der größte Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2002 und der niedrigste Wert seit Januar 2010. Neueinstellungen würden gestoppt, hieß es weiter.

VIRUS/Indische Zentralbank senkt Leitzins

Neu-Dehli - Die indische Zentralbank hat im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise ihre Zinsen gesenkt. Der Leitzins werde um 0,75 Prozentpunkte auf 4,40 Prozent reduziert, teilte Notenbankchef Shaktikanta Das am Freitagmorgen nach einer außerplanmäßigen Sitzung des zuständigen Gremiums in Neu-Dehli mit. Dies war die erste Zinssenkung seit Oktober 2019. In Indien gilt seit Dienstag eine 21-tägige Ausgangssperre. Dies dürfte die Wirtschaft deutlich belasten.

