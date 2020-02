dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 28.02.2020 - 17.00 Uhr

GESAMT-ROUNDUP: Sars-CoV-2 bleibt wohl wie Influenza dauerhaft

BERLIN - Deutschland wird Experten zufolge mit dem neuen Coronavirus dauerhaft wie mit der normalen Grippe leben müssen. Der Virologe Christian Drosten erwartet in Deutschland eine der höchsten Fallzahlen Europas, "weil unsere Bevölkerung sehr reisefreudig ist", wie der Experte von der Berliner Charité am Donnerstagabend im ZDF sagte. Die Angst vor dem Coronavirus Sars-CoV-2 sorgt inzwischen für erste Hamsterkäufe in Deutschland, wie eine dpa-Umfrage bei Handelsketten ergab. Deutschlands südliches Nachbarland Schweiz hat bis mindestens Mitte März alle Großveranstaltungen verboten.

USA: Einkommen wachsen stärker - Konsumausgaben schwächer

WASHINGTON - Die privaten Einkommen der US-Bürger sind zu Beginn des Jahres überraschend stark gestiegen. Die Ausgaben hingegen legten schwächer als erwartet zu. Wie das amerikanische Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte, stiegen die Einkünfte im Januar um 0,6 Prozent im Monatsvergleich. Analysten hatten zwar einen Anstieg erwartet, aber im Schnitt nur um 0,4 Prozent. Im Vormonat waren die Preise kaum gestiegen. Das Ministerium revidierte den Zuwachs von zuvor 0,2 auf nur noch 0,1 Prozent.

USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex steigt überraschend deutlich

CHICAGO - In den USA hat sich die Unternehmensstimmung überraschend deutlich aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg im Februar um 6,1 Punkte auf 49,0 Punkte, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Freitag in Chicago mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 46,0 Punkte gerechnet. Im Vormonat war der Indikator mit 42,9 Punkten noch auf den tiefsten Stand seit Dezember 2015 gefallen.

USA: Konsumklima der Uni Michigan steigt auf den höchsten Stand seit März 2018

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Februar spürbar verbessert. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg gegenüber dem Vormonat um 1,2 Punkte auf 101,0 Zähler, wie die Universität am Freitag auf Basis einer zweiten Schätzung mitteilte. Das ist der höchste Stand seit März 2018. In einer ersten Schätzung waren noch 100,9 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Revision auf 100,7 Punkte gerechnet.

VIRUS: US-Notenbanker Bullard bringt mögliche Zinssenkungen ins Spiel

FORT SMITH - Wegen der Krise um das neuartige Coronavirus hat ein Mitglied der US-Notenbank Fed mögliche Zinssenkungen in den USA ins Spiel gebracht. Sollte sich die Ausbreitung der Lungenkrankheit tatsächlich zu einer globalen Pandemie entwickeln, seien weitere Zinssenkungen möglich, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, James Bullard, am Freitag laut Redetext in Fort Smith im US-Bundestaat Arkansas. Bullard schränkte aber ein, dass dies derzeit noch nicht der Fall sei.

ROUNDUP: Inflation in Deutschland unverändert bei 1,7 Prozent

WIESBADEN - Trotz gestiegener Lebensmittel- und Energiepreise hat die Inflation im Februar im Jahresvergleich nicht weiter zugelegt. Die Jahresteuerungsrate lag wie schon im Januar bei 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im Dezember waren es noch 1,5 Prozent und im November 1,1 Prozent.

ROUNDUP 2: Deutscher Arbeitsmarkt bleibt noch robust - Auswirkungen von Coronavirus unklar

NÜRNBERG - Deutschlands Arbeitsmarkt bleibt ungeachtet zahlreicher Unkenrufe auch in Zeiten einer konjunkturellen Delle stabil. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar im Vergleich zum Januar um 30 000 auf 2,396 Millionen zurückgegangen. Das sind bei einer Quote von weiterhin 5,3 Prozent aber 23 000 mehr als noch vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mit. 885 000 Menschen hätten im Februar Arbeitslosengeld erhalten.

VIRUS/ROUNDUP 2: Bundesbank sieht zusätzliches Konjunkturrisiko

FRANKFURT - Die Bundesbank sieht in der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ein zusätzliches Risiko für die abgeschwächte deutsche Konjunktur. "Nach den derzeitigen Informationen erwarte ich, dass dieses Risiko sich zum Teil auch materialisieren dürfte", sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann am Freitag in Frankfurt. Wie groß dieser Effekt sein könnte, lasse sich derzeit aber kaum seriös abschätzen.

Deutschland: Einfuhrpreise fallen wieder stärker

WIESBADEN - Die Preise von nach Deutschland importierten Gütern sind im Januar wieder etwas stärker gefallen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Einfuhrpreise 0,9 Prozent tiefer als ein Jahr zuvor. Im Dezember hatte der Preisrückgang 0,7 Prozent betragen. Analysten hatten für den Jahresstart einen geringeren Rückgang um 0,3 Prozent erwartet.

Deutsche Bank: Deutschland wird von Coronavirus hart getroffen

FRANKFURT - Die Folgen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus könnten in Deutschland nach Einschätzung der Deutschen Bank zu einer Rezession führen. "Die exportorientierte deutsche Wirtschaft wird durch die Unterbrechung von internationalen Lieferketten besonders schlimm getroffen", sagte Stefan Schneider, Chefvolkswirt für Deutschland, am Donnerstagabend in Frankfurt. Es sei daher wahrscheinlich, dass die deutsche Wirtschaft in den ersten beiden Quartalen des Jahres schrumpft.

Bundesbank überweist 5,85 Milliarden Euro an den Bund

FRANKFURT - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kann sich über einen besonders großen Scheck aus Frankfurt freuen. Die Deutsche Bundesbank überwies dem Bund am Freitag für das vergangene Jahr 5,85 Milliarden Euro, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Im Vorjahr waren es noch 2,4 Milliarden Euro. Es war den Angaben zufolge der höchste Bilanzgewinn seit 2008. "Hinter dem kräftigen Anstieg des Jahresüberschusses steht insbesondere eine niedrigere Risikovorsorge", sagte Bundesbankpräsident Jens Weidmann am Freitag bei der Vorstellung der Bilanz 2019.

Frankreich: Wirtschaft schrumpft erstmals seit drei Jahren

PARIS - Die französische Wirtschaft ist zum Jahresende 2019 etwas geschrumpft. Wie das Statistikamt Insee am Freitag auf Basis einer zweiten Schätzung mitteilte, lag die Wirtschaftsleistung (BIP) im vierten Quartal 0,1 Prozent niedriger als im Vorquartal. Es ist der erste Rückgang seit dem dritten Quartal 2016. Mit den Daten wurde eine erste Schätzung bestätigt.

Frankreich: Inflationsrate geht wie erwartet etwas zurück

PARIS - In Frankreich hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Februar wie erwartet etwas abgeschwächt. Die nach europäischen Regeln errechnete jährliche Inflationsrate (HVPI) fiel von 1,7 Prozent im Vormonat auf 1,6 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit dem Rückgang gerechnet.

Italien: Verbraucherpreise steigen etwas langsamer

ROM - Die Verbraucherpreise in Italien sind im Februar etwas langsamer gestiegen. Nach Angaben des Statistikamts Istat vom Freitag lag das nach europäischer Methode berechnete Preisniveau (HVPI) 0,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Januar hatte die Inflationsrate 0,4 Prozent betragen. Analysten hatten diese Rate auch für Februar erwartet.

VIRUS: Britischer Notenbankchef warnt vor Wachstumseinbußen

LONDON - Der scheidende Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, hat vor den wirtschaftlichen Folgen des neuartigen Coronavirus gewarnt. Die Virus-Krise könnte zu einer Abschwächung des weltweiten Wachstums und in der Folge auch in Großbritannien führen, sagte Carney am Freitag dem britischen TV-Sender Sky News. Carney scheidet Mitte März planmäßig aus dem Amt und wird durch den derzeitigen Chef der Finanzaufsicht, Andrew Bailey, ersetzt.

