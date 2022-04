dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Oster-Wochenende

Bank of America macht deutlich weniger Quartalsgewinn

CHARLOTTE - Nach glänzenden Geschäften in der Pandemie hat die Bank of America zu Jahresbeginn deutlich weniger verdient. Im ersten Quartal sank der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um rund zwölf Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar (6,6 Mrd Euro), wie das Geldhaus am Montag in Charlotte mitteilte. Die gesamten Erträge steigerte die Bank dennoch um zwei Prozent auf 23,2 Milliarden Dollar. Das lag besonders an einem starken Verbraucherkreditgeschäft. Die Aktie reagierte vorbörslich mit leichten Kursaufschlägen.

Tech-Milliardär Musk versucht Twitter-Übernahme - Firma wehrt sich

SAN FRANCISCO - Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, will Twitter kaufen - doch es ist fraglich, ob seine Übernahmeattacke gelingt. Der Tesla -Chef ist darauf angewiesen, dass genug Anteilseigner ihm ihre Aktien zum angebotenen Preis von 54,20 Dollar abtreten. Twitter setzte sich am Freitag zur Wehr.

Nach Bayer-Niederlage: Dortmund für Champions League qualifiziert

DORTMUND - Borussia Dortmund ist durch die Niederlage von Bayer Leverkusen am Sonntagabend gegen RB Leipzig schon sicher für die Champions League qualifiziert. Das 0:1 der Werkself beseitigte die letzten Zweifel am erneuten Dortmunder Einzug in die Königsklasse, da es am letzten Spieltag zum Duell zwischen Leverkusen und dem derzeitigen Fünften SC Freiburg kommt.

VW-Werke in Nordostchina nehmen Produktion schrittweise wieder auf

PEKING - Nach einem Monat Stillstand wegen des Corona-Lockdowns in Changchun in Nordostchina haben die Werke des Volkswagen -Konzerns in der chinesischen Metropole ihre Produktion schrittweise wieder aufgenommen. Wie eine Sprecherin am Montag in Peking ferner berichtete, werde auch geprüft, ob das VW -Werk in Anting in Shanghai nach zweieinhalb Wochen wieder angefahren werden kann.

Mercedes-Betriebsrat fordert Elektromotoren-Produktion in Stuttgart

STUTTGART - Im Motorenwerk Stuttgart-Untertürkheim soll nach Vorstellungen des Betriebsratsvorsitzenden Michael Häberle ab 2027 auch die nächste Generation von Elektromotoren produziert werden. Im Stuttgarter Teilort Untertürkheim entstünden bereits Batterien und der sogenannte elektrifizierte Antriebsstrang, sagte Häberle dem "Spiegel". Das eigentliche Herzstück, der E-Motor, werde hingegen von einem externen Partner zugeliefert. "Wir müssen in der Lage sein, noch schneller auf die steigende Nachfrage nach Elektroautos zu reagieren", sagte Häberle, der auch Mitglied des Aufsichtsrats ist.

Ankerkraut verkauft an Nestlé - Kunden laufen Sturm

HAMBURG - Der Hamburger Gewürzhändler Ankerkraut hat sich mit dem Verkauf der Firmenmehrheit an den Nahrungsmittelkonzern Nestlé einen veritablen Shitstorm eingehandelt. Allein bei Facebook gingen bis Freitag mehr als 20 000 Kommentare beim Ankerkraut-Account ein - und fast alle waren negativ. Ähnlich sah es bei Twitter und Instagram aus. Viele werfen den Gründern Anne und Stefan Lemcke vor, ihre Werte verraten zu haben, und kündigen einen Boykott der Ankerkraut-Produkte an. Auch etliche Influencer, darunter etwa LeFloid, wenden sich von dem Unternehmen ab, das vor allem durch den Auftritt in der Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen" (DHDL) 2016 bekannt wurde.

Haushaltswarenhersteller Leifheit mit deutlichem Ergebnisrückgang

NASSAU - Hohe Fracht- und Energiekosten sowie Materialengpässe belasten den Haushaltswarenhersteller Leifheit. Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und der wachsenden Inflation sei zudem eine Konsumzurückhaltung der Verbraucher spürbar, teilte das Unternehmen in Nassau an der Lahn am Donnerstag mit. Nach vorläufigen Berechnungen sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) demnach im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 67 Prozent auf 2,7 Millionen Euro. Der Umsatz lag mit 71,8 Millionen Euro 16,5 Prozent unter dem des Vorjahresquartals.

Autozulieferer Mahle sucht neuen Chef

STUTTGART - Der Vorsitzende der Geschäftsführung des Autozulieferers Mahle, Matthias Arleth, verlässt das Unternehmen zum 30. April. Die "einvernehmliche Beendigung der Zusammenarbeit" sei wegen unterschiedlicher Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung des Konzerns erfolgt, teilte Mahle am Freitag mit. Bis zu einer Entscheidung für einen Nachfolger durch den Aufsichtsrat werde Michael Frick (55), Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung, den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen, hieß es. Arleth war im Januar 2022 zum Technologiekonzern gestoßen.

Peloton will Kundenkreis mit günstigeren Geräten vergrößern

NEW YORK - Günstigere Geräte und teurere Abo-Angebote - die neue Führung des Sportartikel-Anbieters Peloton schraubt nach hohen Verlusten am Geschäftsmodell. Der Preis der Trainingsbikes und Laufbänder der Firma wird in allen Märkten gesenkt, wie Peloton am Donnerstag (Ortszeit) ankündigte. So kostet etwa das günstigste Peloton-Bike in Deutschland mit 1445 Euro nun 300 Euro weniger als zuvor. Im Heimatmarkt USA sollen Kunden zugleich für die Vernetzung mit Online-Trainingsstunden 44 statt zuvor 39 Dollar bezahlen. Die Abo-Preise im Ausland blieben "derzeit" unverändert, während das Inhalte-Angebot ausgebaut werde.

Deutsche-Bank-Vize von Rohr warnt vor zu strenger Bankenregulierung

BERLIN - Deutsche-Bank-Vize-Chef Karl von Rohr hat die Politik davor gewarnt, Eigenkapitalregeln für Banken angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Situation strenger zu gestalten. "Jetzt manche dieser Instrumente noch zu verschärfen, halten wir nicht für sinnvoll", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Man dürfe gerade in der aktuellen Situation nicht die Balance verlieren.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP/Prognose: Wohnungsbau wird einbrechen -Sri Lanka beschränkt an Tankstellen Benzin und Diesel -Brexit und Covid bringen britische Sprachschulen in Existenznot -Verband: Neues Gesetz rettet 40 Millionen männliche Küken im Jahr -Dönerpreise steigen deutlich - Imbissbesuche werden teurer -Erste Erfolge bei Projekt zur Wassernutzung mit Daten aus dem All -Preise für Dachziegel ziehen spürbar an -Nach mehreren Zwangspausen: VW-Dieselprozess geht nach Ostern weiter -Geplante Erdgas-Förderung vor Borkum - Verteilung noch unklar -Woher Gold in Deutschland kommt - sehr hohe Recyclingquote -Kiew: Flixbus nimmt wieder Fahrten in die Ukraine auf -US-Behörde gibt Corona-Atemtest Notfallzulassung -Deutsche Bahn: Züge wie erwartet stärker ausgelastet -ROUNDUP/Ministerin: Bau immer neuer Einfamilienhäuser ökologisch unsinnig -USA belegen sieben belarussische Flugzeuge mit Sanktionen -Caritas: Pflegedienste reduzieren wegen hoher Spritpreise Leistungen -Uber-Fahrer-Protest in Indien: Fahrgäste müssen schwitzen -Kassen fordern Mehrwertsteuersenkung bei Medikamenten -TV-Quoten: 'Das Traumschiff' fährt allen davon -ROUNDUP 2/Haaland trifft wieder vor Bayern-Hit: 'Kann Schmerzen tolerieren' -Deutsche Fischer wegen hoher Spritpreise weiter unter Druck -DIHK fordert Nachbesserungen bei Paket zum Ökostrom-Ausbau -Wirtschaftsministerium: Versorgungssicherheit aktuell gewährleistet -ROUNDUP/Habeck: Bürger können zehn Prozent Energie einsparen -Flughafensprecherin: Erstmals mehr als 70 000 Passagiere am BER -Industrieberater werben für Nachhaltigkeit und Regionalisierung -Rohstoffagentur: Durch Recycling mehr Unabhängigkeit von Russland -Mexikos Präsident scheitert mit Energiereform im Parlament -Chinas bisher längste Raumfahrtmission erfolgreich beendet -ProSieben plant auch 2022 einen 'Free ESC' -Biden stellt neuen Fed-Kandidaten für die oberste Bankenaufsicht vor -Nasa bricht Boden-Test von Mond-Raketensystem erneut ab

