dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Adtran mit gesenkter Annahmeschwelle bei Adva-Übernahme erfolgreich

MÜNCHEN - Der US-Konzern Adtran hat sich mit der kürzlich gesenkten Annahmeschwelle beim Übernahmeangebot für den Telekomausrüster Adva Optical den Erfolg gesichert. Zum Ende der Annahmefrist am 26. Januar sei das Angebot von mehr als 60 Prozent der Aktien angenommen worden, teilte Adva am späten Freitagabend mit. Das finale Ergebnis zum Ende der Annahmefrist soll voraussichtlich am 31. Januar 2022 veröffentlicht werden.

Kreise: Cevian bei Vodafone eingestiegen

NEW YORK - Vodafone droht Kreisen zufolge Ungemach. Bei dem britischen Telekomkonzern sei der aktivistische Investor Cevian eingestiegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Schweden hätten in den vergangenen Monaten Gespräche mit Vodafone-Vertretern geführt. Ziel von Cevian sei es, den Konzern zu Performanceverbesserungen zu bewegen.

'HB'/Wegen anhaltender operativer Probleme: Siemens-Gamesa-Chef unter Druck

DÜSSELDORF - Nach der abermaligen Senkung des Geschäftsausblicks durch Siemens Gamesa könnte der Stuhl des Chefs Andreas Nauen laut einem Pressebericht wackeln. Die Windkrafttochter des Energietechnikkonzerns Siemens Energy hatte erst jüngst wegen Lieferkettenproblemen, explodierenden Kosten, Projektverzögerungen und Mängeln mit ihrer neuen Landturbine den Ausblick senken müssen. Es waren die gleichen Probleme, wegen der der spanische Windturbinen-Hersteller im vergangenen Sommer die Ziele schon einmal erheblich reduziert hatte. Das habe nun in München für nachhaltige Verärgerung gesorgt, schreibt das "Handelsblatt" (Montag) unter Berufung auf Unternehmenskreise. Die schlechten Nachrichten würden Konsequenzen haben. Noch sei aber keine offizielle Entscheidung über die Zukunft des Managers gefallen, der erst von eineinhalb Jahren das Ruder bei den Spaniern übernommen hatte.

Automatisierungs- und Technologiekonzern: Heidelberger Druck wandelt sich weiter

FRANKFURT - Die Führung von Heidelberger Druck will den Umbau des SDax -Konzerns vorantreiben. "Wir wollen Heidelberg schrittweise zu einem Automatisierungs- und Technologieunternehmen transformieren, das immer noch die besten Druckmaschinen baut", sagte der Vorstandsvorsitzende Rainer Hundsdörfer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montag). Eine Art Blaupause dafür solle das kleine, aber schnell wachsende Geschäft mit Wallboxen bilden. Das sind Ladegeräte für E-Autos an der Wand zu Hause.

Autovermieter Sixt beklagt Engpässe bei Neuwagen - Preise dürften weiter steigen

DÜSSELDORF - Deutschlands größter Autovermieter Sixt bekommt weiterhin weniger Neuwagen als er eigentlich braucht. "Wenn wir mehr Autos hätten, könnten wir deutlich mehr Geschäft machen", sagte Vorstandschef Alexander Sixt dem "Handelsblatt" (Montag). "Für alle Marktsegmente gehen wir 2022 von einem gleichen oder steigenden Marktvolumen aus, aber mit deutlich weniger Fahrzeugen und mit folglich auch tendenziell steigenden Preisen."

Ita Airways sieht ohne Allianz keine Zukunft

ROM - Der Geschäftsführer der italienischen Fluggesellschaft Ita Airways sieht in einer etwaigen Allianz mit der deutschen Lufthansa wichtige Entwicklungsmöglichkeiten. "Ita hätte keine Zukunft, wenn sie allein bliebe", sagte Fabio Lazzerini der Zeitung "La Repubblica" (Sonntag). "Sie muss in einer strategischen Allianz mit einer Spitzengesellschaft positioniert werden, und Lufthansa ist, was die Flotte angeht, die erste in Europa", so der Unternehmenschef.

GESAMT-ROUNUP: Sturmtief 'Nadia' richtet schwere Schäden in Norddeutschland an

HAMBURG (dpa-AFX) - Sturmtief "Nadia" ist mit gefährlichen Böen über Norddeutschland hinweggefegt und hat mehrere schwere Unglücke verursacht. Im brandenburgischen Beelitz kam ein Fußgänger ums Leben, weil ein Wahlplakat umgeweht wurde und auf ihn stürzte. In Bremen erlitt ein Mensch in einem Park schwere Verletzungen, als ein Baum auf ihn fiel und in Mecklenburg-Vorpommern verunglückte ein 16-Jähriger - er fuhr mit seinem Motorrad gegen einen umgestürzten Baum und wurde schwer verletzt. Erst im Laufe des Sonntags entspannte sich die Lage - doch nun rückt der Süden in den Fokus.

Weitere Meldungen

-Netzagentur: Zulassung von Nord Stream 2 wohl nicht bis Juni -ROUNDUP/Bahnchef Lutz: Fahrgastzahl wird deutlich steigen -PCR-Labore vor schwierigen Investitionsentscheidungen -BUND will Waldrodung zur Erweiterung von K+S-Halde stoppen -BUND fordert geringeren Düngereinsatz in der Landwirtschaft -Rufe nach Klarheit bei Impfpflicht für Kliniken und Pflegeheime -Bahn: Verkehr im Norden und Nordosten noch beeinträchtigt -Verdi ruft zum Arbeitskampf bei Postbank auf -Sturmschäden auch in Polen und Tschechien -ROUNDUP: RB Leipzig macht den Anfang - Eilverfahren gegen Corona-Beschränkung -Roche-Tochter Genentech: FDA erteilt Zulassung für Augenmittel Faricimab -Schneefall im Nordosten der USA sorgt für tausende Flugausfälle

