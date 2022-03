dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.03.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Zalando erwartet 2022 schwächeres Wachstum - Kurs sackt ab

BERLIN - Der Online-Modehändler Zalando erwartet für das laufende Jahr eine Abschwächung seines zuletzt starken Wachstums. So sieht sich das Management mit einem volatileren Marktumfeld konfrontiert als gewohnt. Zalando hatte in den vergangenen zwei Jahren erheblich von der Corona-Pandemie profitiert, nachdem Verbraucher ihre Käufe mehr und mehr ins Internet verlegt hatten. Diese Entwicklung normalisiert sich nun.

ROUNDUP 2: Bayer will Wachstumstempo hoch halten - Aktie gefragt

LEVERKUSEN - Bei Bayer nimmt das Geschäft mit Saatgut und Unkrautvernichtern dank starker Agrarmärkte Fahrt auf. Die Pharmasparte erholt sich derweil von den Belastungen der Corona-Pandemie, zu deren Hoch-Zeit viele Menschen den Gang zum Arzt und ins Krankenhaus scheuten. Und auch das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln läuft gut. "Alle drei Divisionen sind 2021 dynamisch gewachsen - und darüber hinaus stärker als der jeweilige Markt", sagte Bayer-Chef Werner Baumann am Dienstag im Zuge der Bilanzvorlage laut Mitteilung. 2022 soll das Wachstumstempo fast gehalten werden. Zudem steht im Jahresverlauf wohl eine Lösung im US-Glyphosat-Streit an. Die Bayer-Aktien stiegen am Morgen in einem schwachen Marktumfeld.

ROUNDUP: Hellofresh trotzt Konkurrenz - Aktie weiter unter Druck

BERLIN - Der Kochboxenversender Hellofresh hat 2021 trotz Gegenwinds durch offene Restaurants und weniger Lockdowns mit einem Umsatzsprung abgeschlossen. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern aber mit einer langsameren Entwicklung. Allerdings will Unternehmenschef Dominik Richter weiter an seinem Investitionskurs festhalten: Neben neuen Arbeitsplätzen und dem Ausbau von Produktionsstätten soll vor allem Geld in Technologie und Software gesteckt werden. An der Börse kamen die Zahlen und die Prognose schlecht an. Die ohnehin stark unter Druck stehende Aktie gab im frühen Handel bis zu knapp vier Prozent nach. Damit war die Aktie neben anderen sogenannten Wachstumswerten wie Delivery Hero und Zalando einer der schwächsten Dax-Titel.

ROUNDUP 2: Covestro will Gewinn hoch halten - Analyst hält mehr für möglich

LEVERKUSEN - Der Kunststoff-Konzern Covestro blickt nach einem außergewöhnlich starken Jahr 2021 zuversichtlich in die Zukunft. Jedoch dürften der wachsende Wettbewerb im Geschäft mit harten Kunststoffen und die steigenden Energiekosten das Ergebnis belasten. Im vergangenen Jahr profitierte der Konzern von einer hohen Nachfrage. Nach einem Gewinnsprung sollen Aktionäre eine Rekorddividende erhalten.

ROUNDUP: Commerzbank setzt sich höhere Ziele für 2024 - Kurs fällt weiter

FRANKFURT - Die Commerzbank legt nach der Rückkehr in die schwarzen Zahlen 2021 die Latte für die nächsten Jahre höher. Sowohl die Erträge - also die gesamten Einnahmen - als auch der operative Gewinn sollen im Jahr 2024 höher ausfallen als bisher angestrebt, wie der Frankfurter MDax-Konzern am Dienstag mitteilte. "Die Fortschritte bei unserer Transformation und das starke Kundengeschäft geben uns Rückenwind", sagte Bankchef Manfred Knof. "Angesichts der positiven Erwartungen für die kommenden Jahre streben wir an, mehr Kapital an unsere Aktionäre zurückzugeben als bislang vorgesehen."

ROUNDUP: Inflation belastet Beiersdorf - Anleger dennoch erleichtert

HAMBURG - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf zeigt sich für das neue Geschäftsjahr wegen anhaltender Unsicherheiten zurückhaltend. Vor allem die steigenden Rohstoff-, Energie und Logistikkosten werden den für die Kernmarke Nivea bekannten Konzern stärker belasten als zunächst in Aussicht gestellt. Dies gilt insbesondere für die Klebstofftochter Tesa. Konzernchef Vincent Warnery will nun mit Preiserhöhungen, der Einführung höhermargiger Produkte sowie Einsparungen kontern.

ROUNDUP: Symrise bekommt hohe Energie- und Rohstoffkosten zu spüren

HOLZMINDEN - Der Hersteller von Duftstoffen, Aromen und anderen Lebensmittelzusätzen Symrise hat im vergangenen Jahr von guten Geschäften rund um Heimtiernahrung sowie der Wiederbelebung des Reiseverkehrs profitiert. Hinzu kommt der zunehmende Außer-Haus-Verzehr, was die Nachfrage nach Zusätzen für Getränke antrieb. Dem gegenüber standen aber hohe Kosten für Energie und Rohstoffe. Umsatz und Ergebnisse legten 2021 zu.

Weitere Meldungen

-Autokonzern Stellantis peilt hohe Margen für das gesamte Jahrzehnt an -ROUNDUP: Linde will erneut eigene Anteile zurückkaufen - Aktie leicht im Plus -Adidas schließt Reebok-Verkauf ab und legt weiteres Aktienrückkaufprogramm auf -ROUNDUP: Software AG kauft Streamsets für halbe Milliarde Euro -ROUNDUP: Scout24 mit guten Geschäften durch Mitgliedschaften -Uniper prüft Möglichkeiten für LNG-Terminal in Wilhelmshaven -Acea: Mehr Nachfrage nach Vans mit Alternativantrieb - Diesel aber an Spitze -Sewing sieht kaum Risiko für deutsche Banken wegen Swift-Entscheidung -Flatexdegiro legt 2021 Rekordjahr hin - Aktie legt zu -Shell beendet Zusammenarbeit mit Gazprom -Cewe will zum 13. Mal Dividende erhöhen - Rückgang bei Umsatz und Ergebnis -ROUNDUP: Zoom rechnet mit langsamerem Wachstum -Toyota nimmt nach Cyberangriff Produktion wieder auf -Holcim hat Übernahme von US-Dachspezialist Malarkey abgeschlossen -Rheinmetall: Können Bundeswehr Ausrüstung für 42 Milliarden liefern -Musk liefert Ukraine Empfangsanlagen für sein Satelliten-Internet -ROUNDUP: EU-Sanktionen gegen Tui-Eigner - Unpolitisch oder mitverantwortlich? -Wüst ruft Sponsoren zur Unterstützung von Schalke auf -Zeiss und Siemens Energy gründen Joint Venture für 3D-Druck-Verfahren -Betriebsrat verlangt Zusage für E-Auto bei Opel Eisenach -ROUNDUP/Streit mit Piloten nicht beigelegt: Lufthansa prüft neue Airline -ROUNDUP: Flatexdegiro legt 2021 Rekordjahr hin - Aktie im Abwärtssog -Total will kein Kapital mehr in neue Projekte in Russland stecken -Ifo: Versorgungsengpässe im Einzelhandel nehmen zu -Junghans will nach Corona-Delle wieder wachsen -Medien: Vivawest soll Gazprom als Schalker-Trikotsponsor ablösen -Rolf Buch bleibt weitere fünf Jahre Vonovia-Chef -Volkswagen-Tochter Skoda fehlen Teile aus Ukraine -Schweizer Minister: Nord Stream 2 entlässt alle Angestellten -ROUNDUP: Schalke nach Trennung von Gazprom unter Druck - Neuer Deal in Sicht -Neuer Co-Chef am Stuttgarter Flughafen -ROUNDUP: Stürmisches Wetter sorgt für Rekord bei Windstrom -Glückspielkonzern Flutter verdient operativ deutlich weniger - Viele Probleme -ROUNDUP: Insolvenzverfahren für MV Werften in Schwerin eröffnet -Containerriese Maersk stoppt Transporte von und nach Russland -Direktbank ING verlängert Frist für Zustimmung zu Verwahrentgelt

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha