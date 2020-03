dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.03.2020 - 15.15 Uhr

VIRUS/ROUNDUP 2: Lufthansa kürzt Flüge nach Italien und Asien - Aktie im Keller

FRANKFURT - Die Lufthansa und ihre Töchter fahren ihr Flugangebot wegen der Coronavirus-Epidemie teils deutlich zurück. Neben Flügen nach Asien fallen vorerst vor allem viele Verbindungen nach Italien weg. Auch das innerdeutsche Flugprogramm wird ausgedünnt. Flüge nach Festland-China bleiben bis 24. April gestrichen, gleiches gilt für Verbindungen in die iranische Hauptstadt Teheran bis 30. April, wie der Konzern am Montag in Frankfurt mitteilte.

ROUNDUP: Isra Vision spürt erste Auswirkungen des neuen Coronavirus

DARMSTADT - Trotz einer guten Auftragsdynamik spürt der Spezialmaschinenbauer Isra Vision erste Auswirkungen des neuartigen Coronavirus. Es gebe erste Verzögerungen bei Projekten mit Kunden in China, teilte der SDax -Konzern am Montag in Darmstadt mit. Aufgrund der aktuellen Lage sei eine Jahresprognose daher nur begrenzt möglich. Die erwartete Erholung in diesem Jahr bleibe nun erst einmal offen. Die Auftragseingänge insbesondere aus Asien hingen in den nächsten Monaten maßgeblich davon ab, wie sich die Lage in Bezug auf das Coronavirus entwickelt.

ROUNDUP 2: Chefwechsel bei Nokia nach 5G-Problemen

ESPOO - Der Netzwerk-Ausrüster Nokia wechselt mitten im Kampf um entscheidende Aufträge zum 5G-Ausbau den Chef aus. Zum 1. September soll Pekka Lundmark den Spitzenjob von Rajeev Suri übernehmen, wie das finnische Unternehmen am Montag mitteilte. Lundmark ist aktuell Chef der Energiefirma Fortum , ist aber ein Nokia-Rückkehrer: Er war einst unter anderem für die Strategie in der Netzwerk-Sparte verantwortlich.

ROUNDUP: Rüstung hält Rheinmetall auf Rekordkurs - Autobereich schwächelt

DÜSSELDORF - Gute Geschäfte in der Rüstungssparte haben Rheinmetall 2019 die schwache Nachfrage nach Auto-Teilen verschmerzen lassen. Nachdem das Management seine Jahresprognose im November gekappt hatte, schnitt Rheinmetall nun besser ab als von Analysten erwartet. Umsatz und Gewinn legten konzernweit zu, und die Auftragsbücher der Sparte rund um Panzer, Militärlastwagen und Flugabwehrsysteme sind prall gefüllt. "Der Auftragsbestand im Konzern übertrifft erstmals die Zehn-Milliarden-Euro-Schwelle", teilte Rheinmetall am Montag in Düsseldorf mit.

VIRUS/ROUNDUP/Branche: Zeitweise Preiserhöhungen bei Elektronik möglich

BERLIN - Bei Unterhaltungselektronik wird es durch das neuartige Coronavirus nach Branchen-Einschätzung zeitweise Engpässe und möglicherweise auch Preiserhöhungen geben. Grund seien die verlängerten Werksferien und Produktionsausfälle in China, sagte der Aufsichtsratschef der Industrievereinigung gfu, Hans-Joachim Kamp. Eines sei deutlich, das Coronavirus werde Auswirkungen haben. "Das sieht man an der Lieferkette", betonte er. Viele Anbieter seien zumindest bei einzelnen Bauteilen betroffen.

ROUNDUP: Finnen im Ringen um Mehrheit bei Uniper kurz vor dem Ziel

DÜSSELDORF/ESPOO - Im Ringen um die Mehrheit beim Düsseldorfer Kraftwerksbetreiber Uniper sieht sich der finnische Energiekonzern Fortum kurz vor dem Ziel. Die russische Antimonopolbehörde habe den Erwerb von weiteren Uniper-Aktien gebilligt, teilte Fortum am Montag in Espoo mit. Die Fusionsfreigabe werde in den kommenden Wochen erwartet. Fortum hält bislang 49,99 Prozent an Uniper und hat sich weitere mehr als 20 Prozent gesichert, die bislang von Investoren gehalten werden. Ein Veto aus Russland hatte bisher die Übernahme der Mehrheit durch Fortum blockiert.

Morphosys: FDA prüft Zulassung für Tafasitamab vorrangig

PLANEGG/MÜNCHEN - Der Wirkstoffforscher und Antikörperspezialist Morphosys kommt bei seinem Antrag auf Zulassung seines Mittels Tafasitamab zur Behandlung einer bestimmten Form des Lymphdrüsenkrebses in den USA voran. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe Morphosys Antrag akzeptiert und werde Tafasitamab in Kombination mit dem Wirkstoff Lenalidomid vorrangig prüfen, teilte der MDax-Konzern am Montag in Planegg bei München mit. Die FDA will den Angaben zufolge bis zum 30. August 2020 über die Zulassung des Antikörpers Tafasitamab zur Therapie von therapieresistentem oder wiederkehrendem diffusen großen B-Zell-Lymphom (R/R DLBCL) entscheiden.

Weitere Meldungen

-Volkswagen will Minderheitsaktionäre von Audi herausdrängen -ROUNDUP 2: Drohnensichtungen legen Frankfurter Flughafen vorübergehend lahm -VIRUS/Handelsketten: Keine Versorgungsprobleme -VW-Tochter Traton will MAN von der Börse nehmen -VIRUS: Beiersdorf und Merck stellen Bilanzen telefonisch vor -VIRUS/IATA: Viele Fluggäste lassen Ticket verfallen -Kartellamt billigt Fusion von Cinemaxx und Cinestar -Volkswagen verabschiedet sich von Erdgas-Autos -EU-Kommission prüft 400-Millionen-Kredit für Alitalia -Lebensversicherung verhilft Allianz in Deutschland zu Umsatzsprung

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/stk