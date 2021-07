dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.07.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: US-Automarkt erholt sich - VW, BMW und Audi steigern Absatz kräftig

HERNDON/MÜNCHEN - Nach dem Einbruch in der Corona-Krise kommen die Autoverkäufe in den USA wieder in Fahrt - davon profitieren auch die deutschen Hersteller. Volkswagen setzte im zweiten Quartal nach Angaben vom Donnerstag (Ortszeit) 120 520 Neuwagen mit dem VW -Logo auf dem wichtigen US-Markt ab. Das waren 72 Prozent mehr als im pandemiebedingt schwachen Vorjahreszeitraum, als Fabriken und Autohäuser wegen Lockdowns zeitweise geschlossen werden mussten.

ROUNDUP: Maschinenbau erholt sich rasant - erneut kräftiger Auftragszuwachs

FRANKFURT - Die Auftragsbücher der deutschen Maschinenbauer füllen sich kräftig, Produktion und Beschäftigung steigen: Die exportorientierte Branche ist nach dem Krisenjahr 2020 auf kräftigem Erholungskurs. Im Mai verbuchten die Unternehmen ein Auftragsplus von preisbereinigt (real) 47 Prozent gegenüber dem vergleichsweise schwachen Vorjahresmonat, wie der Branchenverband VDMA am Freitag in Frankfurt mitteilte. "Damit lag der Zuwachs im Mai prozentual zwar unter dem noch kräftigeren Plus des Aprils von 72 Prozent. Doch der Maschinenbau bleibt eindeutig auf Wachstumskurs", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Zwist mit Investor Elliott: GlaxoSmithKline steht zu Firmenchefin

CAMBRIDGE - Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) verwehrt sich gegen Forderungen des aktivistischen Investors Paul Singer nach einem Führungswechsel. Die amtierende Konzernchefin Emma Walmsley sei die passende Lenkerin für das Unternehmen, teilte GSK am Freitag in einer Antwort auf einen am Vortag veröffentlichten Forderungskatalog des US-Milliardärs mit. Darin hatten Singer und sein Hedgefonds Elliott unter anderem verlangt, dass die GSK-Führung wieder mit mehr wissenschaftlicher und biopharmazeutischer Expertise ausgestattet sein müsse.

Antikörperallianz gegen Demenz: GlaxoSmithKline tut sich mit Alector zusammen

CAMBRIDGE/ SAN FRANCISCO - Der unter Kritik des aktivistischen Investors Elliott stehende britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) stärkt seine Entwicklungspipeline. GSK tut sich mit dem US-Biotech-Unternehmen Alector bei der Entwicklung von Medikamenten gegen neurodegenerative Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer und die sogenannte frontotemporale Demenz zusammen. Dabei gehe es um die gemeinsame Weiterentwicklung zweier monoklonaler Antikörper, teilten die Unternehmen am Freitag mit. Der Deal hat ein Gesamtvolumen von bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar.

ROUNDUP: Grenke-Neugeschäft sinkt nur noch leicht - Aktie legt zu

BADEN-BADEN - Der krisengeschüttelte Leasingspezialist Grenke arbeitet sich im Neugeschäft immer weiter aus dem Corona-Tief heraus. Im zweiten Quartal ging das Leasing-Neugeschäft im Jahresvergleich nur noch minimal auf knapp 399 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Freitag in Baden-Baden mitteilte. Im ersten Quartal war das Neugeschäft noch deutlich gesunken. Die Zahl der Neuverträge habe dabei erstmals seit Beginn der Pandemie über dem Vorjahreswert gelegen, hieß es. Zudem sei die von den Analysten viel beachtete Marge gemessen am sogenannten Deckungsbeitrag gestiegen. Die im SDax notierte Aktie des Unternehmens legte nach den Daten zum Neugeschäft zu.

ROUNDUP: Altaktionäre trennen sich von Flatexdegiro-Aktien - Mehr Streubesitz

FRANKFURT - Altaktionäre des Online-Brokers Flatexdegiro haben sich von einem Teil ihrer Papiere getrennt und damit den Streubesitz der Aktien erhöht. Der im Nebenwerteindex SDax notierte Konzern hofft so auf einen Aufstieg in den Index der mittelgroßen Werte, den MDax , spätestens zum Jahresende. Platziert wurden nun rund 650 000 Aktien zu je 109,00 Euro, wie die zuständige Bank Jefferies am Freitag in Frankfurt mitteilte.

Weitere Meldungen

