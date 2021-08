dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.08.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: BMW bleibt nach starkem Quartal vorsichtig - Aktie sackt ab

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW wird nach einem unerwartet starken zweiten Quartal nur in Teilen zuversichtlicher. Im Kerngeschäft mit dem Autobau setzt das Management um Chef Oliver Zipse angesichts drohender weiterer Belastungen aus höheren Rohstoffpreisen und knapper Halbleiterversorgung weiter auf Vorsicht. Die Münchener behielten am Dienstag den Ausblick für die Profitabilität in der Sparte bei. Für die Finanzdienstleistungen erwartet der Dax-Konzern hingegen deutlich mehr Rendite. Die Anleger waren dennoch enttäuscht und ließen die Aktie deutlich fallen.

ROUNDUP 2/Probleme in Produktion: Infineon wächst trotz Chipbooms nur minimal

NEUBIBERG - Der Halbleiterkonzern Infineon profitiert vom anhaltenden Chipboom, wird aber von Corona und anderen Problemen ausgebremst. Im abgelaufenen Quartal belasteten unter anderem pandemiebedingte Einschränkungen der Fertigung in Melaka (Malaysia) sowie Nachwirkungen eines Wintersturms in Austin (USA) im Februar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal von April bis Juni legten Umsatz und Gewinn daher trotz weltweit hoher Nachfrage nur moderat zu. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorquartal nur um 22 Millionen auf 2,722 Milliarden Euro. Der Gewinn wuchs von 209 Millionen auf 245 Millionen Euro.

ROUNDUP/Höhere Düngerpreise: K+S hebt Gewinnprognose an - Aktie steigt

KASSEL - Steigende Düngerpreise und eine Erholung des Geschäfts mit Salzen etwa für die Chemieindustrie stimmen den hessischen Konzern K+S abermals optimistischer für das laufende Jahr. Der Schritt kommt nicht ganz überraschend, nachdem das Unternehmen bereits im Juli auf Basis vorläufiger Zahlen eine starke Erholung des operativen Gewinns im zweiten Quartal angekündigt hatte und auch die Konkurrenz zuletzt reihenweise zuversichtlicher wurde. Allerdings liegt der neue Ausblick noch höher als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Der Aktienkurs stieg daraufhin.

ROUNDUP: Frühere Fondsanlage belastet Aareal Bank - Aktie gibt nach

WIESBADEN - Ein längst verkauftes Fondsinvestment schlägt bei der Aareal Bank nachträglich teuer zu Buche. Aufgrund neuer Erkenntnisse aus einer Überprüfung falle beim Betriebsergebnis im zweiten Quartal eine Sonderbelastung von 11 Millionen Euro an, teilte der Gewerbeimmobilien-Finanzierer überraschend am Montagabend in Wiesbaden mit. Hinzu komme eine höhere Steuerbelastung von 26 Millionen Euro im laufenden Jahr. Im abgelaufenen Jahresviertel lief es für die Bank indes besser als im Auftaktquartal - und erst recht als im ersten coronabedingten Lockdown ein Jahr zuvor.

ROUNDUP: Staatsgelder bringen Fraport zurück in Gewinnzone - Aktie sackt ab

FRANKFURT - Staatliche Hilfen aus Deutschland und Griechenland haben den Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport in die Gewinnzone zurückgeholt. Bei gleichzeitig wieder anziehenden Passagierzahlen konnte der Konzern seinen operativen Aufwand am Standort Frankfurt im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent senken. Für das Gesamtjahr hält Vorstandschef Stefan Schulte nun ein Konzernergebnis knapp über der Null-Linie für möglich - ist sich aber noch nicht sicher.

ROUNDUP: BP zahlt dank sprudelnder Gewinne mehr Dividende - Aktienrückkauf

LONDON - Die steigenden Ölpreise lassen auch beim britischen BP -Konzern die Gewinne wieder sprudeln. Nach einem überraschend hohen Quartalsergebnis zahlt der Ölmulti nun erstmals seit einem Jahr wieder mehr Dividende. Zudem lockt das Unternehmen mit einem milliardenschweren Aktienrückkauf. Die BP-Aktie kletterte an der Londoner Börse am Dienstag bis zum Mittag um rund 5 Prozent. Analyst Michele della Vigna von der US-Investmentbank Goldman Sachs sprach von starken Resultaten. Zugleich lobte er den den Aktienrückkauf und die Anhebung der Dividende.

ROUNDUP: Sanofi baut mRNA-Geschäft mit weiterer Übernahme weiter aus

PARIS - Der französische Pharmakonzern und Impfstoffhersteller Sanofi treibt den Ausbau seines Geschäfts rund um sogenannte mRNA-Vakzine voran. Nach der Übernahme des Spezialisten Tidal Therapeutics im April wollen sich die Franzosen nun ihren bisherigen Forschungspartner Translate Bio einverleiben. 38 US-Dollar je Aktie sollen dafür fließen, was einem Eigenkapitalwert von rund 3,2 Milliarden Dollar (2,7 Mrd Euro) für den mRNA-Spezialisten aus den USA entspricht, wie Sanofi am Dienstag in Paris mitteilte.

Opel-Mutterkonzern Stellantis mit gutem ersten Halbjahr

AMSTERDAM - Der Opel-Mutterkonzern Stellantis hat seine Renditeprognose nach einem kräftigen Zuwachs bei Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr angehoben. Der bereinigte operative Pro-forma-Gewinn stieg in den ersten sechs Monaten auf 8,6 Milliarden Euro nach 752 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie der weltweit viertgrößte Autokonzern am Dienstag mitteilte. Der Konzern war zu Jahresbeginn aus dem Zusammenschluss des französischen Peugeot-Herstellers PSA und Fiat Chrysler (FCA) entstanden. Der errechnete Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 46 Prozent auf 75,3 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr hob der Konzern seine erwartete operative Rendite auf rund zehn Prozent an.

ROUNDUP: US-Spezialchemiekonzern DuPont hebt Jahresziele erneut an

WILMINGTON - Der US-Spezialchemiekonzern DuPont legt nach einem starken ersten Halbjahr die Messlatte für 2021 noch höher. Das Unternehmen habe dank einer anhaltend positiven Dynamik in fast allen wichtigen Endmärkten einschließlich Halbleiter, Smartphones, Automobil und Wohnungsbau im zweiten Quartal ein überraschend starkes Ergebnis erzielt, sagte DuPont-Chef Ed Breen laut Mitteilung am Dienstag am Konzernsitz in Wilmington. Deshalb und wegen der Erwartung anhaltend positiver Trends hob das Management seine Jahresziele 2021 erneut an. Dabei geht das Unternehmen davon aus, dass es die Engpässe in der globalen Lieferkette meistern werde.

Weniger Einnahmen mit Corona-Cocktail überschatten bei Eli Lilly gutes Quartal

INDIANAPOLIS - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Zwischen April und Juni zogen die Geschäfte mit den wichtigsten Arzneien weiter an, wie der Hersteller am Dienstag in Indianapolis mitteilte. Im Gegenzug aber fließt durch Covid-19-Arzneien nach dem Verlust einer Notfallzulassung inzwischen deutlich weniger Geld in die Firmenkasse. Zudem senkte das Management um Konzernchef David Ricks zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Jahresziele und stellt die Investoren damit schlimmstenfalls sogar auf einen Gewinnrückgang ein. Im vorbörslichen Handel an der Wall Street fiel die Aktie daraufhin um rund zwei Prozent.

Sportartikelhersteller Under Armour wird erneut optimistischer

BALTIMORE - Der Sportartikelhersteller Under Armour hebt seine Jahresziele wegen der anhaltend starken Nachfrage nach bequemer Kleidung erneut an. Demnach soll das bereinigte Ergebnis je Aktie 2021 zwischen 0,50 bis 0,52 US-Dollar liegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Baltimore mitteilte. Bisher hatte das Management noch 0,28 bis 0,30 US-Dollar je Aktie auf dem Zettel. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet, waren von der Höhe aber dennoch überrascht. Damit erhöht der Konkurrent von Adidas und Nike bereits das zweite Mal in diesem Jahr seine Prognose.

US-Getränkehersteller Pepsico trennt sich von Fruchtsaftmarken

PURCHASE - Der US-Getränke- und Snackhersteller Pepsico will sich von einem Teil seines Fruchtsaftgeschäftes trennen. In Nordamerika sollen ausgewählte Marken wie Tropicana, Naked und andere an den Finanzinvestor PAI Partners veräußert werden, wie Pepsico am Dienstag in Purchase im US-Bundesstaat New York mitteilte. Zudem sollen bestimmte Saftgeschäfte in Europa an den Investor gehen, der dann im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens Mehrheitseigner werden soll. Im Gegenzug erwartet Pepsico vor Steuern voraussichtlich 3,3 Milliarden US-Dollar (2,7 Mrd Euro) sowie eine Minderheitsbeteiligung an dem Joint Venture in Höhe von 39 Prozent. Der Deal soll Pepsico zufolge bis spätestens Anfang 2022 abgeschlossen sein.

Weitere Meldungen -Strengere Auflagen: Alibaba-Finanzbeteiligung Ant Group verdient weniger -Teamviewer macht nur noch halb so viel Gewinn -Nach Schuhbeck-Insolvenz Gespräche mit möglichen Investoren -Lockdowns in Australien: Airline Qantas stellt 2500 Mitarbeiter frei -Hemdenhersteller Eterna in Not - Schuldenschnitt geplant -ROUNDUP: Kunden müssen noch länger auf Handwerker warten - Bauen wird teurer -Roche: FDA gewährt Priority Review für Tecentriq bei bestimmtem Lungenkrebs -Positiver Corona-Test bei BVB-Profi Meunier -Solarverband: Ausbautempo viel zu langsam -Vakuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum mit Gewinnsprung -Societe Generale verdient überraschend viel -Umsatzwachstum bei Boehringer Ingelheim - 'Solides Finanzergebnis' -ROUNDUP: Beschäftigte bei Pella Sietas erhalten Geld - Betrieb geht weiter -Daimler verlängert Kurzarbeit in Sindelfingen und Bremen -Post will auch Elektroflugzeuge einsetzen -Corona bleibt für Schifffahrt auch ein Sicherheitsrisiko

