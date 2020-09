dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.09.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Spanische Bankia und Caixabank verhandeln über Fusion - Aktien heben ab

MADRID - In Spanien zeichnet sich eine Lösung für das nach der Finanzkrise vom Staat gerettete Geldinstitut Bankia ab. Die Bank und die Caixabank bestätigten in der Nacht zum Freitag Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss. Mit Blick auf den spanischen Heimatmarkt könnte mit der Fusion das größte heimische Kreditinstitut entstehen. An der Börse kamen die Nachrichten hervorragend an.

Kreise: Pizza-Hut-Mutter Yum sammelt bei Börsengang 2,2 Milliarden Dollar ein

HONGKONG - Der Betreiber der Restaurantketten Pizza Hut und Kentucky Fried Chicken hat bei seinem Börsengang in Hongkong laut Insidern 2,2 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Demnach verkaufte der gemeinsame Mutterkonzern Yum Brands mehr als 41 Millionen Aktien, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Der Preis einer Aktie lag bei 412 Hongkong-Dollar (53,16 US-Dollar oder 44,93 Euro). Das Yum-Management selbst wollte sich laut Bloomberg bisher nicht zu konkreten Summen äußern. Die Ausgabe der Aktien endet am heutigen Freitag.

Neuer Chef von VW-Tochter Skoda: Werden nicht zum neuen Dacia

PRAG - Die tschechische Volkswagen -Tochter Skoda will sich nicht allein auf das Niedrigpreissegment konzentrieren. "Wir werden nicht zu einem neuen Dacia", sagte der neue Chef der Marke, Thomas Schäfer, in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Hospodarske noviny" aus Prag. Die rumänische Renault -Tochter Dacia ist für ihre sehr preisgünstigen Fahrzeuge bekannt.

Lufthansa: Ticketerstattungen aus erstem Halbjahr nahezu abgearbeitet

FRANKFURT - Die Lufthansa hat die im ersten Halbjahr stornierten Tickets nach eigenen Angaben weitestgehend erstattet. Die berechtigten Ansprüche, die bei Lufthansa in Deutschland bis Ende Juni eingegangen sind, wurden weitestgehend ausbezahlt, wie das Unternehmen am Freitag in Frankfurt mitteilte. Offen seien lediglich noch kompliziertere Fälle. Auch diese würden zeitnah abgeschlossen.

Britische Fluglinie Virgin Atlantic streicht weitere 1150 Stellen

LONDON - Die angeschlagene britische Fluggesellschaft Virgin Atlantic hat die Streichung von weiteren 1150 Stellen angekündigt. Die "zerstörerische Wirkung" der Pandemie mache es notwendig, weitere Sparmaßnahmen zu ergreifen, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Unternehmens. Zuvor hatte Virgin Atlantic bereits den Abbau von mehr als 3500 Arbeitsplätzen beschlossen.

Dürr arbeitet bei Batterietechnik mit japanischem Partner

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Ein neuer Partner aus Japan soll dem Anlagenbauer Dürr den Weg zu besseren Geschäften mit den Herstellern von Elektroauto-Batterien ebnen. Dürr hat sich dazu mit Techno Smart zusammengetan, einem Spezialisten für Anlagen zur Beschichtung von Batterie-Elektroden, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Freitag heißt. Solche Anlagen baut das Unternehmen aus Bietigheim-Bissingen zwar auch selbst, diese zielen aber vor allem auf die Herstellung kleinerer Batterien etwa für Kopfhörer oder Hörgeräte. "Größter Wachstumstreiber im Markt der Batteriefertigungstechnik ist jedoch die Elektromobilität", hieß es. Da sei Techno Smart gut aufgestellt. Dürr wiederum steuere den Marktzugang außerhalb Asiens sowie seine bewährte Technik zur Lösemittelrückgewinnung bei der Beschichtung bei.

ROUNDUP: Ryanair bekommt in Corona-Krise neues Geld von Anlegern

DUBLIN - Europas größter Billigflieger Ryanair hat sich nach dem monatelangen Geschäftsausfall durch die Corona-Krise frisches Geld von Anlegern besorgt. Mit der Ausgabe neuer Aktien sammelte das Unternehmen brutto rund 400 Millionen Euro ein, wie es am Freitagmorgen in Dublin mitteilte. Mit dem Geld will die Gesellschaft ihre Liquiditätslage weiter verbessern und sich für einen möglichen Ausbau ihres Geschäfts rüsten. Bei der Kapitalerhöhung wurde Ryanair gut 35 Millionen Aktien zu einem Stückpreis von 11,35 Euro los. Die neuen Anteilsscheine entsprechen rund drei Prozent des bisherigen Aktienkapitals.

-Ministerium: Größere Probleme bei Corona-Tests nur an Flughäfen -Zuckerbranche unter Druck - Viele Bauern geben Rübenanbau auf -IFA: Miele bräunt Pizza mit künstlicher Intelligenz -ROUNDUP: Vattenfall will Kohlekraftwerk Moorburg stilllegen -Apple verschiebt nach Gegenwind Maßnahmen für mehr Privatsphäre -Klöckner will Verbot des Kükentötens auf den Weg bringen -Roche erhält FDA-Notfallzulassung für kombinierten SARS-CoV-2 & Grippe-Test -Malaysia lässt 1MDB-Anklage gegen Goldman Sachs fallen -Big Mac versus Big Jack: McDonald's zieht in Australien vor Gericht -VW will 50 000 Diesel-Einzelkläger mit Einmalzahlungen entschädigen

