dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.08.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Hellofresh will mittelfristig Zehn-Milliarden-Euro-Marke knacken

BERLIN - Nach einem erneut starken Quartal hat sich der Kochboxenversender Hellofresh zuversichtlich gezeigt und hält an seiner Mittelfristprognose fest. Das Umsatzziel in den kommenden fünf Jahren von zehn Milliarden Euro sollte erreicht werden, sagte Konzernchef Dominik Richter laut einer Mitteilung vom Dienstag. Dabei helfen soll die weitere Expansion: Anfang Juli hatte Hellofresh seine Dienste nach Norwegen ausgeweitet und wenige Tage darauf angekündigt, sein Portfolio durch den Zukauf des australischen Fertigessensanbieters Youfoodz auszubauen. Angekündigt sind auch Markterschließungen in Italien und Japan.

ROUNDUP: Munich Re hält trotz hoher Hochwasserschäden an Gewinnziel fest

MÜNCHEN - Die Hochwasserkatastrophe in Europa und die vielen Corona-Opfer in mehreren Ländern kommen den Rückversicherer Munich Re teuer zu stehen. Trotzdem zeigte sich Vorstandschef Joachim Wenning am Dienstag überzeugt, dass der Dax -Konzern im laufenden Jahr wie geplant einen Gewinn von 2,8 Milliarden Euro einfährt. Allerdings belasten die pandemiebedingten Todesfälle in den USA sowie in Indien und Südafrika den Konzern 2021 wohl doppelt so stark wie bisher gedacht. Und die Flutkatastrophe in Deutschland und den Nachbarländern im Juli könnte bei dem Münchner Konzern mit rund einer halben Milliarde Euro zu Buche schlagen.

ROUNDUP: Bayer verliert weiteres US-Glyphosat-Verfahren - Aktie kaum bewegt

SAN FRANCISCO - Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hat auch im dritten seiner US-Berufungsverfahren wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat eine Schlappe kassiert. Das zuständige Gericht in San Francisco bestätigte am Montag ein Urteil, wonach Bayer für Krebserkrankungen der Kläger Alberta und Alva Pilliod haften muss. Eine Geschworenenjury hatte den Konzern 2019 zunächst zu Schadenersatz- und Strafzahlungen von rund zwei Milliarden US-Dollar an das Ehepaar verurteilt. Später war die Summe auf 86,7 Millionen Dollar (73,9 Mio Euro) reduziert worden.

ROUNDUP: Möbelversandhändler Home24 fasst Jahresziele konkreter - Aktie hoch

BERLIN - Nach einem umsatzstarken ersten Halbjahr hat der Möbelversandhändler Home24 seine Jahresziele konkretisiert. Auch künftig will Konzernchef Marc Appelhoff dabei seiner bisherigen Strategie treu bleiben und verstärkt Neukunden für sein Unternehmen begeistern. Dafür nimmt er auch eine vergleichsweise geringere Profitabilität in Kauf, wie er im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX erläuterte. Im laufenden Jahr soll der währungsbereinigte Umsatz nun um 28 bis 38 Prozent statt um 20 bis 40 Prozent wachsen, wie das seit Ende vergangenen Jahres im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte.

ROUNDUP: Brenntag verdient operativ mehr als erwartet - Aktie gibt dennoch nach

ESSEN - Eine hohe Nachfrage und der im vergangenen Jahr eingeleitete Sparkurs treiben den Chemikalienhändler Brenntag weiter an. Umsatz und Ergebnisse legten im zweiten Quartal im Vergleich zum coronageprägten Vorjahr kräftig zu. Das bereits Mitte Juni angehobene Gewinnziel für das Gesamtjahr 2021 bestätigte das Brenntag-Management am Dienstag in Essen.

ROUNDUP: Klöckner verdient dank boomender Stahlnachfrage prächtig

DUISBURG - Eine hohe Stahlnachfrage, gestiegene Preise sowie Einsparungen haben dem Stahlhändler Klöckner & Co einen Gewinnsprung im zweiten Quartal beschert. "Unsere verbesserte operative Aufstellung macht sich bezahlt, dadurch profitieren wir aktuell besonders stark von dem positiven Marktumfeld", erklärte Vorstandschef Guido Kerkhoff am Dienstag in Duisburg bei der Vorlage endgültiger Zahlen. Dabei hielten die Engpässe bei der Stahlproduktion an, das Angebot sei knapp, sagte der Manager bei einer Telefonkonferenz. Zwar sei der Absatz wieder deutlich gestiegen, läge jedoch weiter unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie.

ROUNDUP: LEG wird nach Gewinnplus etwas zuversichtlicher

DÜSSELDORF - Der Immobilienkonzern LEG wird nach einem Gewinnplus im zweiten Quartal etwas zuversichtlicher für 2021. Im laufenden Jahr soll der operative Gewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO 1) am oberen Ende der Bandbreite von 410 bis 420 Millionen Euro herauskommen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Im Vorjahr hatte der Immobilienkonzern einen operativen Gewinn von rund 383 Millionen Euro erzielt. "Die LEG bleibt auf Wachstumskurs: In den ersten sechs Monaten haben wir unser Ergebnis erneut deutlich gesteigert", sagte Unternehmenschef Lars von Lackum laut Mitteilung. Das Management gehe davon aus, seine selbst gesteckten Ziele für 2021 vollständig zu erreichen.

Weitere Meldungen

-LEG hat Interesse an Wohnungen von Vonovia/Deutsche Wohnen -Autoverkäufe in China gehen weiter zurück -ROUNDUP/Starke Einschränkungen bei Fernzügen: Bahn plant mit 25 Prozent -Verkauf von Gebrauchtwagen in Großbritannien auf Rekord -Auch VW-Eigentümerholding Porsche SE macht im ersten Halbjahr Kasse -ROUNDUP: Branche erwartet deutlich mehr Flüge im nächsten Jahr -ROUNDUP: Inlandstourismus unter Vorkrisenniveau - Hoteliers bangen um Existenz -Apple: Keine Überwachung durch Maßnahmen gegen Kinderpornografie -Delivery Hero macht Ernst und will mit Foodpanda in weitere deutsche Städte -Kreise: Indischer Konzern Reliance Industries will T-Mobile Netherlands -Immobilienkonzern Alstria Office profitiert von höheren Mieteinnahmen -K+S-Konkurrent Nutrien hebt erneut Jahresausblick an - Hohe Düngerpreise -ROUNDUP: Cewe setzt ganz auf Weihnachten - Aktie nach schwachem Quartal im Minus -Google verstärkt Jugendschutz bei Websuche und Youtube -ROUNDUP: Datenschützer starten nun formale Beschwerden gegen Cookie-Banner -Kreise: Altaktionäre stoßen zwei Millionen Auto1-Papiere ab -Autoindustrie: Brauchen heimische Chipfabriken -Autogegner rufen zu IAA-Blockaden auf: 'Autokonzerne entmachten' -Real Madrid zieht gegen Milliarden-Deal der Liga vor Gericht -Hilfen für Steinkohle-Kraftwerksstandorte können fließen -US-Investitionen belasten Glückspielkonzern Flutter -Beschäftigte von Airbus-Tochter Premium Aerotec wehren sich -Fahrradboom ungebrochen - Diamant rechnet mit zweistelligem Zuwachs

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha