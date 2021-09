dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.09.2021 - 15.15 Uhr

Volkswagen-Konzern mit herbem Verkaufsdämpfer auch im August

WOLFSBURG - Der Volkswagen -Konzern hat auch im August deutliche Einbußen beim Verkauf seiner Autos hinnehmen müssen. Weltweit lieferten die Wolfsburger im Gesamtkonzern 616 500 Fahrzeuge aus, das waren 22,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Nach den ersten acht Monaten des Jahres steht aber noch ein Plus von 13,3 Prozent auf 6,32 Millionen Fahrzeuge zu Buche. Im vergangenen Jahr hatte die Corona-Pandemie vor allem im Frühjahr mit den Lockdowns für deutliche Rückgänge gesorgt.

Toyota kappt Auslieferungsziel von Fahrzeugen wegen Halbleiterknappheit

TOKIO - Der andauernde Halbleitermangel lässt den japanischen Autobauer Toyota etwas auf die Bremse treten. Für das bis März laufende Geschäftsjahr rechne der Vorstand aufgrund heruntergefahrener Kapazitäten nur noch mit einer Produktion von neun Millionen Fahrzeugen, teilte der weltgrößte Autobauer am Freitag in Tokio mit. Zuvor hatte das Management gut 300 000 Exemplare mehr in Aussicht gestellt. Die Knappheit an Halbleitern sei auf die Ausbreitung des Coronavirus in Südostasien zurückzuführen, hieß es von Toyota. An dem operativen Ergebnisziel von 2,5 Billionen Yen (19,2 Mrd Euro) solle das aber nichts ändern.

Holcim verkauft Brasilien-Geschäft

JONA - Der Baustoff-Hersteller Holcim verkauft seine Geschäfte in Brasilien. Die Transaktion umfasst fünf integrierte Zementwerke, vier Mahlwerke, sechs Zuschlagstoffwerke und 19 Transportbetonwerke von Holcim in dem südamerikanischen Land. Der Unternehmenswert des Brasilien-Geschäfts wird in der Mitteilung vom Freitag auf 1,025 Milliarden US-Dollar beziffert. Mit dem Geld will Holcim die eigene Bilanz stärken und den Verschuldungsgrad "deutlich" reduzieren. Zudem soll der Erlös für Investitionen in den Geschäftsbereich "Lösungen und Produkte" verwendet werden.

ROUNDUP/Gazprom: Ostseepipeline Nord Stream 2 fertiggestellt

MOSKAU - Die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 ist nach Angaben des russischen Gaskonzerns Gazprom fertiggestellt. Am Freitagmorgen um 8.45 Uhr Moskauer Zeit (7.45 Uhr MESZ) sei der Bau von Nord Stream 2 abgeschlossen worden, teilte Gazprom-Chef Alexej Miller der Staatsagentur Tass zufolge mit. Am 6. September sei das letzte Rohr verlegt worden. Danach hätten noch einzelne Abschnitte der Leitung miteinander verbunden werden müssen; diese Arbeiten seien nun abgeschlossen, hieß es.

EU-Kommission: 900-Millionen-Hilfe für Alitalia war rechtswidrig

BRÜSSEL - Die italienische Fluggesellschaft Alitalia hat nach Ansicht der Wettbewerbshüter der EU-Kommission rechtswidrige staatliche Beihilfen in Höhe von 900 Millionen Euro erhalten. Italien müsse das Geld daher zuzüglich Zinsen von Alitalia zurückfordern, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. So könne zur Wiederherstellung fairer Wettbewerbsbedingungen in der europäischen Luftverkehrsbranche beigetragen werden, sagte die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.

ROUNDUP: Biontech will Impfstoff-Zulassung für Kinder bald beantragen

MAINZ - Biontech will in den kommenden Wochen die Zulassung seines Corona-Impfstoffs auch für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren beantragen. Dazu würden die Ergebnisse einer Studie den Behörden weltweit, "auch hier in Europa", vorgelegt, sagte die medizinische Geschäftsführerin und Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci dem "Spiegel". Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Das ist eine gute Nachricht." Die Zulassung würde es ermöglichen, auch jüngere Kinder besser zu schützen.

Weitere Meldungen

-Roche-Erben betonen ihre Pflichten als Eigentürmer -ROUNDUP: Stiko für Corona-Impfung von Schwangeren und Stillenden -Facebook bringt smarte Brille mit Ray-Ban auf den Markt -ROUNDUP/WHO-Kommission: Gesundheitswesen muss dringend reformiert werden -IAA/Forderung zur Automesse: Autos sollen kleiner werden -ILA 2022 als hybride Messe geplant -DUH: Wasserstoff via Nord Stream 2 ist ein 'Luftschloss' -IAA/Aktionsbündnis: Hausbesetzung gegen Automesse in München -Astrazeneca-Entwicklerin rät von massenhafter Auffrischungsimpfung ab -Messe 'Interboot' kehrt mit mehr Ausstellern an den Bodensee zurück -IG-Bau-Chef fordert vor Mietendemo 'Wohn-Wende' in Deutschland -Schweine-Preistief: Bundesagrarministerin lädt zum Krisengespräch -Verbände fordern Ausbauziele für Wasserstoffproduktion auf See -Umwelthilfe: Ungewollte Werbepost verursacht Tausende Tonnen CO2

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha