dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.05.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Wirecard beschneidet Macht von Chef Braun - Anleger jubeln

ASCHHEIM - Der Zahlungsabwickler Wirecard kommt seinen Kritikern entgegen. In einem Vorstandsumbau beschneidet der Dax-Konzern die Macht von Chef Markus Braun. Die Investoren bejubeln die Schritte - im frühen Handel am Montag steigt das Papier in der Spitze um rund 12 Prozent.

ROUNDUP: Henkel sieht sich trotz Umsatzrückgang gut gegen Corona-Krise gerüstet

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat im ersten Quartal trotz Belastungen durch die Corona-Pandemie nur einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet. Probleme bereiteten vor allem das stark konjunkturanfällige Klebstoffgeschäft sowie die Kosmetiksparte. Dennoch sieht sich das Unternehmen gut auf die Krise vorbereitet, auch wenn sich im zweiten Quartal die Entwicklung noch einmal verschlechtern dürfte. An seiner erst im März vorgestellten Strategieplanung will der Hersteller von Marken wie Persil, Schwarzkopf, Pril oder Pritt festhalten.

ROUNDUP: Herstellerverband rechnet 2020 weiter mit Einbruch auf Chinas Automarkt

PEKING - Trotz einer deutlichen Erholung im April sind die Aussichten für den chinesischen Automarkt düster. Der chinesische Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) geht davon aus, dass der Absatz in China in diesem Jahr um bis zu 25 Prozent einbrechen könnte, wie er am Montag in Peking mitteilte. Sollte sich die Corona-Pandemie eindämmen lassen, werde ein Rückgang von rund 15 Prozent erwartet, hieß es weiter. Sofern die CAAM-Prognose zutrifft, würde der größte Automarkt der Welt 2020 das dritte Jahr in Folge schrumpfen.

ROUNDUP 2: VW-Verkäufe im April weiter stark gesunken - Absatzprogramm läuft an

WOLFSBURG - Die Corona-Krise hat die Verkäufe der VW -Kernmarke auch im April deutlich gedrückt - auf dem Heimatmarkt um gut zwei Drittel. "Gegenüber dem Vorjahr haben wir 67 Prozent Volumen in Deutschland verloren", sagte Vertriebschef Jürgen Stackmann am Montag. Damit sei man noch "in einer fast exklusiv guten Lage" - in manchen anderen Ländern sei das Minus erheblich größer ausgefallen.

US-Kosmetikkonzern Coty verkauft Mehrheit an Haarpflegekonzern Wella an KKR

NEW YORK/DARMSTADT - Der angeschlagene US-Kosmetikkonzern Coty hat die Mehrheit am Darmstädter Wella-Konzern an den Finanzinvestor KKR verkauft. So gehen 60 Prozent der Anteile mit verschiedenen Marken rund um Haarpflege und Schönheitsprodukte an KKR, wie das mehrheitlich von der deutschen Milliardärsfamilie Reimann kontrollierte Unternehmen am Montag in New York mitteilte.

Bund plant milliardenschwere Eigenkapitalerhöhung bei der Bahn

BERLIN - Der Bund plant eine milliardenschwere Eigenkapitalerhöhung bei der Bahn, um wirtschaftliche Folgen infolge der Corona-Krise abzufedern. Außerdem soll die Verschuldungsgrenze angehoben werden. Das geht aus einem Papier hervor, das der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag. Zuvor hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe darüber berichtet.

ROUNDUP: K+S-Chef nach positivem Sars-CoV-2-Test in häuslicher Quarantäne

KASSEL - Der Vorstandsvorsitzende des Kasseler Kaliproduzenten K+S Burkhard Lohr, hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in häuslicher Quarantäne. "Mir geht es gut. Bis auf Weiteres werde ich im Homeoffice arbeiten", erklärte der Manager am Montag in Kassel. Die Infektion weise einen milden Verlauf auf.

ROUNDUP: Finanzdienstleister Hypoport bestätigt Prognose - Aktie im Minus

BERLIN - Der Finanzdienstleister Hypoport hat nach deutlichen Zuwächsen im ersten Quartal die Prognose für 2020 bestätigt. Demnach soll der Umsatz im laufenden Jahr auf 400 Millionen bis 440 Millionen Euro zulegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag bei der Vorlage detaillierter Zahlen für die ersten drei Monate des Jahres in Berlin mit. Das wäre ein Wachstum zwischen rund 19 und knapp 31 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte der Umsatz 337 Millionen Euro betragen.

ROUNDUP: Nordex erneut in roten Zahlen - keine Prognose möglich

HAMBURG - Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat im ersten Quartal unter dem Strich erneut einen deutlichen Verlust eingefahren. Der Fehlbetrag lag bei 38 Millionen Euro und stieg damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Millionen Euro an, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Montag in Hamburg bei der Vorlage ausführlicher Zahlen mitteilte.

ROUNDUP: Höhere Mieten und Zukäufe treiben LEG an - Aktie an MDax-Spitze

DÜSSELDORF - Höhere Mieten und jüngste Zukäufe treiben den Immobilienkonzern LEG weiter an. Im ersten Quartal stieg der operative Gewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO1) im Jahresvergleich um 10,7 Prozent auf 94 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Konzern am Montag in Düsseldorf mitteilte. "Wir sehen uns auf einem guten Weg, unsere gesteckten finanziellen Ziele für 2020 zu erreichen", sagte Unternehmenschef Lars von Lackum. Für das laufende Jahr peilt LEG weiter einen operativen Gewinn von 370 Millionen bis 380 Millionen Euro an.

ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec bekommt Corona-Krise zu spüren

JENA - Beim Thüringer Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2019/2020 die Coronavirus-Pandemie auf die Bilanz gedrückt. Während Umsatz und Nettogewinn zulegen konnten, ging das operative Ergebnis (Ebit) im Jahresvergleich zurück.

Elon Musk will wegen Corona-Frust Teslas Firmensitz verlegen

PALO ALTO - Tesla -Chef Elon Musk will den Firmensitz des Elektroauto-Herstellers wegen anhaltender Corona-Beschränkungen in Kalifornien in einen anderen US-Bundesstaat verlegen. Zudem droht er mit dem Abzug der Produktion in Kalifornien. Tesla werde die Zentrale und kommende Zukunftsprojekte "sofort" nach Texas oder Nevada verlegen, schrieb Musk am Samstag (Ortszeit) auf Twitter. "Ehrlich, das ist das i-Tüpfelchen", schrieb er in Bezug auf Auflagen des Bezirks Alameda bei San Francisco, die eine Wiedereröffnung der dortigen Tesla-Fabrik vor Juni verhindern würden.

Weitere Meldungen

-Walter-Borjans fordert strenge Auflagen für Lufthansa-Rettung -Tui-Chef zu Sommerurlaub in Europa: Mallorca an erster Stelle -Kreditversicherer erwartet riesige Insolvenzwelle -Sender und TV-Produzenten diskutieren über Wiederaufnahme von Drehs -Kreise: Saudi-Arabien plant weitere Förderkürzung nach Verfall der Ölpreise -Debatte über Gehaltsobergrenzen im Fußball: Seifert 'sehr motiviert' -Deal geplatzt: LafargeHolcim kann Beteiligung auf Philippinen nicht verkaufen -Verband erwartet Schub für digitale Bankgeschäfte durch Corona-Krise -Bahngewerkschaft: Fahrgastzahl erholt sich frühestens 2022 -Corona-Krise drückt auf Gewinn von Hochtief-Tochter Cimic -Bahn-Betriebsrat: Finanzielle Grundlage für Unternehmen sichern -Tesla stellt dritten Antrag für weitere Bauvorbereitungen -Sommerurlaub: EU-Sozialdemokraten für Hygienezertifikat für Hotels -ROUNDUP/Nach Corona-Ausbruch in Fleischbranche: Massentests auch bei Tönnies -Reisebranche fürchtet Kollaps und Massenarbeitslosigkeit -Gabor Steingarts Medien-Start-up startet Bezahlmodell -Kolumbianische Fluglinie Avianca meldet in Corona-Krise Insolvenz an -Aixtron bekommt Vorstandschef und Finanzvorstand -Israel hilft Fluggesellschaft El Al in Corona-Krise -Güterwagen der Deutschen Bahn immer älter -Audi-Stammwerk testet Drei-Schicht-Betrieb -Jenoptik liefert Kameras zur Temperaturmessung nach Dresden -Berliner Innensenator: Akzeptanz für Corona-Einschränkungen sinkt

