dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.04.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Autobauer bringen Kaufprämie ins Spiel

MÜNCHEN/WOLFSBURG - Die Hersteller Volkswagen und BMW schlagen staatliche Anreize für Autokäufer vor, um die Corona-Krise zu überwinden. BMW-Vorstandschef Oliver Zipse sagte der Deutschen Presse-Agentur in München: "Wir sehen in einer Innovationsprämie eine doppelte Chance: Sie kann als Konjunkturmaßnahme die Wirtschaft ankurbeln und gleichzeitig den Umstieg der Kunden auf klimaschonende Technologien beschleunigen." So könne man wirtschaftliche Erholung mit wirksamem Klimaschutz kombinieren, "anstatt beides gegeneinander auszuspielen".

'Marca': Real Madrid will BVB-Stürmer Haaland schon in diesem Sommer

MADRID - Sturmtalent Erling Haaland soll bereits in diesem Sommer von Borussia Dortmund zu Real Madrid wechseln. Das berichtet die spanische Zeitung "Marca" zu Ostern auf ihrer Titelseite. Demnach haben die "Königlichen" ihre Bemühungen sowohl um den 19 Jahre alten Norweger als auch um den französischen Weltmeister Kylian Mbappé intensiviert. Profitieren könnte Real dabei von einer angeblichen Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro, die der erst im Januar abgeschlossene und bis 2024 datierte Vertrag zwischen dem BVB und dem ehemaligen Salzburger Haaland beinhalten soll. Nach Informationen der "Bild" greift diese Klausel jedoch erst frühestens im Sommer 2022.

Interesse an Vergleich mit VW hoch - 250 000 Kunden registrieren sich

WOLFSBURG - Eine Woche vor Ablauf der Entscheidungsfrist haben 95 Prozent der betroffenen VW -Kunden im Dieselskandal Interesse an einem schnellen Vergleich mit Volkswagen bekundet. Bisher hätten sich 250 000 der 262 000 berechtigten Kunden dafür registrieren lassen, den zwischen VW und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen ausgehandelten Vergleich zu übernehmen. Das teilte Volkswagen am Montag in Wolfsburg mit. Über 130 000 Vergleiche seien bereits fertig geprüft.

Weitere Meldungen

Griechische Hoteliers senden Notruf

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/fba