dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.04.2022 - 20.30 Uhr

Twitter kontert Musks Übernahmeangriff mit Gegenmaßnahmen

SAN FRANCISCO - Twitter greift zu Gegenmaßnahmen, um sich gegen eine Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk zu wehren. Der Plan sieht vor, dass andere Aktionäre zusätzlich Anteile günstig kaufen können, wenn ein Aufkäufer die Marke von 15 Prozent überschreitet. Der Schritt ist eine klassische "Giftpille", zu der von Übernahmen bedrohte Firmen oft greifen. Die Maßnahme solle für ein Jahr gelten, teilte der Verwaltungsrat am Freitag mit.

Mercedes-Betriebsrat fordert Elektromotoren-Produktion in Stuttgart

STUTTGART - Im Motorenwerk Stuttgart-Untertürkheim soll nach Vorstellungen des Betriebsratsvorsitzenden Michael Häberle ab 2027 auch die nächste Generation von Elektromotoren produziert werden. Im Stuttgarter Teilort Untertürkheim entstünden bereits Batterien und der sogenannte elektrifizierte Antriebsstrang, sagte Häberle dem "Spiegel". Das eigentliche Herzstück, der E-Motor, werde hingegen von einem externen Partner zugeliefert. "Wir müssen in der Lage sein, noch schneller auf die steigende Nachfrage nach Elektroautos zu reagieren", sagte Häberle, der auch Mitglied des Aufsichtsrats ist.

Nach mehreren Zwangspausen: VW-Dieselprozess geht nach Ostern weiter

BRAUNSCHWEIG - Nach einer erneuten Zwangspause soll der schleppend laufende Diesel-Strafprozess gegen vier frühere Führungskräfte von Volkswagen nach Ostern fortgesetzt werden. Für den Dienstag seien weitere Zeugenvernehmungen geplant, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Braunschweig auf Anfrage mit. Zuletzt war das Betrugsverfahren, von dem sich viele Aufklärung für "Dieselgate" bei VW versprachen, immer wieder ins Stocken geraten.

Ankerkraut verkauft an Nestlé - Kunden laufen Sturm

HAMBURG - Der Hamburger Gewürzhändler Ankerkraut hat sich mit dem Verkauf der Firmenmehrheit an den Nahrungsmittelkonzern Nestlé einen veritablen Shitstorm eingehandelt. Allein bei Facebook gingen bis Freitag mehr als 20 000 Kommentare beim Ankerkraut-Account ein - und fast alle waren negativ. Ähnlich sah es bei Twitter und Instagram aus. Viele werfen den Gründern Anne und Stefan Lemcke vor, ihre Werte verraten zu haben, und kündigen einen Boykott der Ankerkraut-Produkte an. Auch etliche Influencer, darunter etwa LeFloid, wenden sich von dem Unternehmen ab, das vor allem durch den Auftritt in der Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen" (DHDL) 2016 bekannt wurde.

Karfreitags-Verkehr an Frankfurter Flughafen ohne größere Probleme

FRANKFURT - Erhöhter Andrang am Karfreitag: Der Reiseverkehr am Frankfurter Flughafen ist dennoch bis zum Nachmittag nach Angaben der Betreiber ohne größere Probleme geflossen. "Die Terminalhallen sind voll, die Passagierströme bewegen sich aber in normalem Tempo durch die verschiedenen Kontrollpunkte zum Gate", sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport am Nachmittag. Demnach waren an Karfreitag mehr als 155 000 Reisende an Deutschlands größtem Drehkreuz unterwegs.

Peloton will Kundenkreis mit günstigeren Geräten vergrößern

NEW YORK - Günstigere Geräte und teurere Abo-Angebote - die neue Führung des Sportartikel-Anbieters Peloton schraubt nach hohen Verlusten am Geschäftsmodell. Der Preis der Trainingsbikes und Laufbänder der Firma wird in allen Märkten gesenkt, wie Peloton am Donnerstag (Ortszeit) ankündigte. So kostet etwa das günstigste Peloton-Bike in Deutschland mit 1445 Euro nun 300 Euro weniger als zuvor. Im Heimatmarkt USA sollen Kunden zugleich für die Vernetzung mit Online-Trainingsstunden 44 statt zuvor 39 Dollar bezahlen. Die Abo-Preise im Ausland blieben "derzeit" unverändert, während das Inhalte-Angebot ausgebaut werde.

ROUNDUP/TV-Quoten: 'Kommissar Dupin' holt Zuschauer vom Sofa in die Bretagne

BERLIN - "Kommissar Dupin" hat mit seinem zehnten Fall gut 5,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Damit erreichte die neue Folge der ARD-Krimiserie mit dem Untertitel "Bretonische Idylle" zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr einen Marktanteil von 21,8 Prozent. Schauspieler Pasquale Aleardi sind der Kommissar und die französische Küstenregion ans Herz gewachsen, wie er sagt: "Es ist einfach wunderschön, einmal im Jahr in diese Rolle zu schlüpfen und an diesem wunderschönen Fleck Erde, der Bretagne, zu drehen."

Autozulieferer Mahle sucht neuen Chef

STUTTGART - Der Vorsitzende der Geschäftsführung des Autozulieferers Mahle, Matthias Arleth, verlässt das Unternehmen zum 30. April. Die "einvernehmliche Beendigung der Zusammenarbeit" sei wegen unterschiedlicher Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung des Konzerns erfolgt, teilte Mahle am Freitag mit. Bis zu einer Entscheidung für einen Nachfolger durch den Aufsichtsrat werde Michael Frick (55), Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung, den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen, hieß es. Arleth war im Januar 2022 zum Technologiekonzern gestoßen.

US-Behörde gibt Corona-Atemtest Notfallzulassung

SILVER SPRING - Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat einem Corona-Test eine Notfallzulassung erteilt, der eine mögliche Infektion über die Atemluft eines Menschen ermittelt. Das Instrument habe etwa die Größe eines Handgepäckkoffers, teilte die Behörde am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Biden stellt neuen Fed-Kandidaten für die oberste Bankenaufsicht vor

WASHINGTON - US-Präsident Joe Biden hat einen neuen Kandidaten für den Posten als Chef der Bankenaufsicht im Direktorium der Notenbank Federal Reserve (Fed) vorgestellt. Er werde in Kürze den Juraprofessor und früheren Spitzenbeamten des US-Finanzministeriums Michael Barr für den Posten des stellvertretenden Fed-Vorsitz für die Bankenaufsicht nominieren, erklärte Biden am Freitag. Barr habe unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama führend an der Einführung des Dodd-Frank-Gesetzespakets zur Finanzmarktregulierung mitgewirkt. Auch unter Ex-Präsident Bill Clinton habe er bereits für das Weiße Haus und das Finanzministerium gearbeitet, hieß es.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP/Ministerin: Bau immer neuer Einfamilienhäuser ökologisch unsinnig -Wirtschaftsministerium: Versorgungssicherheit aktuell gewährleistet -ROUNDUP/Habeck: Bürger können zehn Prozent Energie einsparen -Geplante Erdgas-Förderung vor Borkum - Verteilung noch unklar -Woher Gold in Deutschland kommt - sehr hohe Recyclingquote -CDU-Generalsekretär attackiert Schwesig und SPD wegen Nord Stream 2 -Deutsche Bahn: Der Zugverkehr läuft stabil

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he