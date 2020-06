dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.06.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Betrugsverdacht: Wirecard verschiebt Bilanzvorlage - Aktie crasht

ASCHHEIM - Der Wirtschaftskrimi um den Zahlungsabwickler Wirecard spitzt sich dramatisch zu. Wegen milliardenschwerer Unklarheiten in der Bilanz musste der Dax-Konzern die Vorlage seines Jahresabschlusses für 2019 am Donnerstag quasi in letzter Minute ein weiteres Mal verschieben. Das Management hält es für denkbar, dass Wirecard Opfer eines gigantischen Betrugs geworden ist, und kündigte eine Strafanzeige gegen unbekannt an. Jetzt droht Wirecard die Zeit davonzulaufen: Wenn bis Freitag kein testierter Jahresabschluss vorliegt, könnten Banken dem Unternehmen Kredite über zwei Milliarden Euro kündigen.

ROUNDUP: Post-Chef sieht Verantwortung für Streetscooter-Aus auch in der Politik

FRANKFURT - Mit dem Streetscooter hat die Deutsche Post gezeigt, wie eine innovative Idee scheitern kann. Post-Chef Frank Appel hatte zwar immer an seinen Elektro-Flitzer geglaubt, am Ende musste er ihn dann doch aufgeben. Die Verantwortung sieht der Manager auch bei der Politik, wie er am Mittwochabend bei einer Online-Konferenz des Internationalen Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten deutlich machte: Wenn der Streetscooter kostenlos in die Städte gekommen wäre und Diesel-Fahrzeuge nicht oder aber der CO2-Ausstoß verteuert worden wäre, hätten sich die Elektro-Lieferwagen auch besser verkauft, argumentierte Appel.

BASF-Chef schließt Verlust im zweiten Quartal weiterhin nicht aus

LUDWIGSHAFEN - BASF-Chef Martin Brudermüller hält wegen der Coronavirus-Krise einen Verlust im zweiten Jahresviertel weiterhin für möglich. BASF werde den Einfluss der Pandemie im zweiten Quartal stark zu spüren bekommen, sagte Brudermüller laut Redetext auf der Online-Hauptversammlung des weltgrößten Chemiekonzerns am Donnerstag. "Wir erwarten bestenfalls ein operatives Ergebnis von einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Es kann auch null sein oder negativ", bekräftigte er seine Einschätzung von Ende April. Er begründete dies vor allem mit dem weltweiten Stillstand in der Automobilindustrie, der wichtigsten Kundengruppe von BASF.

Gewinnschwelle bei Delivery Hero noch nicht in Sicht

BERLIN - Der stark wachsende Essenslieferdienst Delivery Hero rechnet vorerst weiter mit Verlusten. Er könne noch keine Prognose abgeben, wann im laufenden Geschäft kostendeckend gearbeitet werden könne, sagte Finanzchef Emmanuel Thomassin bei der Hauptversammlung am Donnerstag. Die Vorhersage des Managements beschränke sich auf 2020. In diesem Jahr rechnet das Berliner Unternehmen weltweit mit einem Umsatz zwischen 2,4 Milliarden und 2,6 Milliarden Euro.

Puma-Großaktionär begibt Wandelanleihe - Artemis-Anteil sinkt auf 25 Prozent

PARIS - Der Puma-Großaktionär Artemis beschafft sich via seine Beteiligung an dem deutschen Sportwarenkonzern frisches Geld. Die Holding der französischen Milliardärsfamilie Pinault begibt eine Wandelanleihe in Höhe von 500 Millionen Euro, die im Jahr 2025 in Puma-Papiere gewandelt werden könne, wie Artemis am Donnerstag mitteilte. Die Wandelpämie soll bei 35 bis 40 Prozent auf den Referenzpreis liegen. Artemis war zuletzt eigenen Angaben zufolge mit rund 29 Prozent an Puma beteiligt, nach dem Schritt fällt der Anteil vorerst auf rund 25 Prozent.

ROUNDUP: Zalando erwartet überraschend gute Geschäfte - Aktien auf Rekordkurs

BERLIN - Der Internet-Modehändler Zalando rechnet mitten in der Corona-Krise mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und operativem Gewinn. Die tatsächliche Entwicklung des zu Ende gehenden zweiten Quartals liege "deutlich" über den mittleren Erwartungen von Analysten, teilte das im MDax gelistete Unternehmen überraschend am Mittwochabend in Berlin mit. Ein Grund für die Steigerungen sei ein verändertes Einkaufsverhalten der Kunden.

Rheinmetall erhält Großauftrag der Bundeswehr

DÜSSELDORF - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat einen Großauftrag der Bundeswehr erhalten. Für insgesamt bis zu 2 Milliarden Euro soll der Konzern bis zu 4000 LKW liefern, von denen ein großer Teil mit gepanzerten Kabinen ausgestattet sein wird. Das teilte Rheinmetall am Donnerstag in Düsseldorf mit. Der Vertrag umfasst den Zeitraum von 2021 bis 2027. Zunächst wurde jetzt die Produktion von 540 Fahrzeugen in Auftrag gegeben, diese erste Charge habe einen Wert von 348 Millionen Euro. Der Aktienkurs legte daraufhin zu.

Telekom-Tochter T-Mobile US bekommt neuen Finanzchef

BELLEVUE - Der zum Bonner Telekom-Konzern gehörende US-Mobilfunker T-Mobile US hat einen neuen Finanzvorstand ernannt. Peter Osvaldik werde das Amt mit Wirkung zum 1. Juli übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) nach US-Börsenschluss am Hauptsitz in Bellevue im US-Bundesstaat Washington mit. Er folge auf Braxton Carter, der seit rund 19 Jahren für den Konzern tätig sei, und nun in den Ruhestand gehe. Osvaldik ist seit Januar 2016 bei T-Mobile und leitet dort derzeit noch als Vice President die Finanzbuchhaltung. Zuvor arbeitete er für die Geldautomatenbetreiber Outerwall und Coinstar sowie für die Beratungsfirma PwC.

ROUNDUP: IT-Dienstleister Cancom wächst dank hoher Nachfrage nach Hardware

MÜNCHEN - Der IT-Systemanbieter Cancom hält nach einem starken ersten Quartal an seinen Jahreszielen fest und peilt unverändert ein moderates Wachstum bei Umsatz und Ergebnis an. Zum Jahresauftakt hatte die wegen der Corona-Krise hohe Nachfrage nach Software-Lizenzen und Hardware für das mobile Arbeiten wie Laptops und Tablets das Wachstum beim Münchener MDax -Unternehmen beschleunigt, wie Cancom am Donnerstag mitteilte.

Altaktionäre von PharmaSGP müssen bei Börsengang kleinere Brötchen backen

GRÄFELFING - Weniger Nachfrage als offenbar erhofft: Der Arzneimittelhersteller PharmaSGP muss das Volumen bei seinem Börsengang deutlich reduzieren. Der Konzern will jetzt nur noch bis zu rund 4 Millionen Aktien platzieren, heißt es in einer Mitteilung am Donnerstag, und damit weniger als die Hälfte des ursprünglichen Volumens. Vorher war noch von insgesamt bis zu 9,66 Millionen Aktien die Rede gewesen. Alle weiteren Bedingungen des Börsengangs blieben allerdings unverändert, heißt es weiter.

ROUNDUP: Siemens Gamesa rechnet mit weiteren Verlusten - Aktie rutscht ab

ZAMUDIO - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa rechnet wegen der Corona-Krise im laufenden Quartal mit weiteren Verlusten im operativen Geschäft. Wegen Projektkosten und der Auswirkungen durch Covid-19 soll das bereinigte Ebit (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni negativ ausfallen, wie das Unternehmen am späten Mittwochabend im spanischen Zamudio mitteilte. Zwar soll das Ergebnis im nachfolgenden Jahresviertel wieder positiv sein, dies dürfte aber nicht ausreichen, um die negative Entwicklung für das gesamte Geschäftsjahr auszugleichen, hieß es weiter. Der Aktienkurs brach ein.

