dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.05.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: US-Richter sieht Bayers Glyphosat-Vergleich weiter skeptisch

SAN FRANCISCO - Im US-Verfahren um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup bleibt Bayer vor einer wichtigen Gerichtsanhörung unter Druck. Bereits vor dem Termin am Mittwoch machte Richter Vince Chhabria seine Skepsis gegenüber einem Vergleichsentwurf zum Umgang mit künftigen Glyphosat-Klagen in den USA deutlich. Der Kompromiss ist Teil einer umfangreicheren Einigung mit Klägern, die Bayer zwar insgesamt über elf Milliarden Dollar kosten, aber endlich einen Schlussstrich unter das rechtliche Glyphosat-Debakel ziehen würde.

ROUNDUP/Kreise: Telekom könnte Mehrheitsanteil an T-Mobile US anstreben

BONN/NEW YORK - Die Deutsche Telekom will Kreisen zufolge ihren Anteil am amerikanischen Mobilfunker T-Mobile US aufstocken. Die Deutschen zielten auf eine Mehrheitsbeteiligung bei dem Unternehmen, berichteten die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person sowie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Unternehmenskreise. Ein Sprecher der Telekom wollte sich am Mittwoch nicht zu den Spekulationen äußern. Für die Aktien beider Unternehmen ging es an einer insgesamt schwachen Börse abwärts.

ROUNDUP: Immobilien-Investmentmanager Corestate Capital schreibt rote Zahlen

LUXEMBURG - Der Immobilien-Investmentmanager Corestate Capital bekommt weiterhin die Corona-Pandemie zu spüren. Umsatz und operatives Ergebnis gingen massiv zurück. Unter dem Strich stand sogar ein Verlust. Dennoch hält das Management um Unternehmenschef René Parmantier an den Jahreszielen fest.

Erholung bei VW spült auch Holding Porsche SE mehr Gewinn in die Kasse

STUTTGART - Die Erholung an den Automärkten und insbesondere beim Volkswagen -Konzern hat auch bei der Beteiligungsgesellschaft Porsche Automobil Holding SE für einen deutlich anschwellenden Gewinn gesorgt. Im ersten Quartal verzeichnete die von den Eigentümerfamilien Porsche und Piëch kontrollierte Holding ein Nettoergebnis von 995 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte es nur bei 99 Millionen Euro gelegen. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Management.

Deutsche-Bank-Chef Sewing: Gute Geschäfte auch im zweiten Quartal

FRANKFURT - Die Deutsche Bank spürt auch im laufenden Vierteljahr Rückenwind. Ein "weiterhin guter Geschäftsverlauf im zweiten Quartal" bestärke den Vorstand in der Erwartung, 2021 Erträge "auf dem hohen Niveau des vergangenen Jahres" zu erreichen. So formuliert es Konzernchef Christian Sewing in seiner Rede zur Online-Hauptversammlung des Frankfurter Dax -Konzerns am 27. Mai, die am Mittwoch vorab veröffentlicht wurde. Die Zuversicht sei auch dadurch begründet, dass die Bank "für die zweite Jahreshälfte einen kräftigen Wirtschaftsaufschwung" erwarte, "sobald sich das Leben dank höherer Impfquoten wieder normalisiert".

Ryanair-Teilerfolg im Kampf gegen Corona-Hilfen für Konkurrenz

LUXEMBURG - Im Kampf gegen staatliche Corona-Hilfen für konkurrierende Luftfahrtunternehmen hat der Billigflieger Ryanair einen Teilerfolg vor dem Europäischen Gericht erzielt. In zwei Fällen seien Beschlüsse der EU-Kommission über Corona-Staatshilfen nichtig, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Konkret geht es um Beihilfen von Portugal zugunsten des Luftfahrtunternehmens TAP sowie eine Finanzhilfe der Niederlande zugunsten von KLM. Die Nichtigerklärung tritt jedoch erst in Kraft, wenn die EU-Kommission einen neuen Beschluss zu den Unterstützungsmaßnahmen gefasst hat.

ROUNDUP: Deutsche Börse bleibt auf Wachstumskurs - Aufsichtsratschef bestätigt

FRANKFURT - Die Deutsche Börse will trotz Rückgängen bei Umsatz und Gewinn im ersten Quartal erneut ein erfolgreiches Jahr abliefern. "Wir haben noch operativen Spielraum", betonte Konzernchef Theodor Weimer bei der Online-Hauptversammlung des Dax -Konzerns am Mittwoch. Auch für den Fall, dass sich die Märkte schlechter entwickeln als erwartet, sei vorgesorgt.

ROUNDUP: Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group verkauft mehr Autos - Aktie im Plus

BERLIN - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat im ersten Quartal von steigenden Preisen profitiert. Das auf den Großhandel spezialisierte Unternehmen konnte auch mehr Autos verkaufen als in den drei Monaten zuvor. Im Vergleich mit dem Vorjahr verzeichnete Auto1 vor allem wegen den Corona-Auswirkungen aber weniger abgesetzte Fahrzeuge. Im Tagesgeschäft kostet der Aufbau der Privatkundenmarke Autohero viel Geld und sorgt für rote Zahlen. Auch der Börsengang im Februar schlug mit Sonderkosten zu Buche, so dass der Verlust unter dem Strich deutlich höher ausfiel als zuletzt.

Weitere Meldungen

-Pkw-Neuzulassungen in der EU steigen im April rapide -Neuer Eon-Chef: Deutschland bei Energie-Digitalisierung zu langsam -IPO: Suse mit wechselhaftem Börsendebüt -Biden: China darf Wettbewerb um E-Mobilität nicht gegen USA gewinnen -Swatch-Chef sieht sich für Halbjahreszahlen auf gutem Weg -Adler Mode erhält in Corona-Krise Staatshilfe -IPO: Hgears legt Ausgabepreis auf 26 Euro je Aktie fest -ROUNDUP: Google zeigt Dialog mit Computer und Videokommunikation der Zukunft -Google kündigt neue Datenschutz-Funktionen an -Teile der Miesbacher Sparkassenaffäre müssen erneut verhandelt werden -Sozialplan für rund 800 Beschäftige der Real-Zentrale vereinbart -ROUNDUP 2/Nervige Werbeanrufe: Zahl der Beschwerden so hoch wie noch nie -ROUNDUP: Rewe beendet Russland-Geschäft und konzentriert sich auf die EU -Webasto startet nach Verlust stark ins neue Jahr -ROUNDUP: Otto erntet Früchte der Digitalisierung - und profitiert von Corona -ROUNDUP: EU will Geimpfte grundsätzlich wieder einreisen lassen -ROUNDUP 2: Durststrecke für Brauer endet -Gericht kippt Beihilfe-Genehmigung für Flughafen Frankfurt-Hahn -ROUNDUP 2: Google zeigt Dialog mit Computer und Videokommunikation der Zukunft -Virologe Streeck unterstützt Aufhebung der Impf-Priorisierung -Diesjährige Technik-Messe IFA wegen Pandemie abgesagt -Optikkonzern Zeiss kehrt auf Wachstumspfad zurück -Einzelhandelsketten protestieren für Hilfen und Öffnungen -Valsartan-Skandal: Laut Studie kein insgesamt erhöhtes Krebsrisiko -Nord Stream 2: Russland begrüßt mögliche Abkehr bei US-Sanktionen -Urheberrechtsreform passiert Rechtsausschuss - Bundestag stimmt ab -DIHK: Finanzlage der Unternehmen erholt sich nur langsam -ROUNDUP: Autozulieferer Eberspächer schreibt Millionenverluste

