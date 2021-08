dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.08.2021 - 15.15 Uhr

Brandgefahr: E-Auto-Rückruf brockt GM Kosten in Milliardenhöhe ein

DETROIT/WASHINGTON - Das Debakel um Feuergefahr bei Elektrofahrzeugen vom Typ Chevrolet Bolt EV kommt den größten US-Autobauer General Motors (GM) immer teurer zu stehen. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, dass nun alle Bolt-EV-Modelle zurückgerufen werden müssen - auch die der neuesten Jahrgänge.

Vonovia startet neues Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen

BOCHUM - Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia beginnt mit seinem neuen Übernahmeangebot für den Konkurrenten Deutsche Wohnen . Ab heute könnten die Aktionäre der Deutsche Wohnen das Angebot von 53 Euro je Aktie über ihre Depotbank annehmen und ihre Aktien andienen, teilte der Dax -Konzern am Montag in Bochum mit. Die Angebotsfrist ende voraussichtlich am 20. September 2021 um 24 Uhr. Ein neues Übernahmeangebot werde es nicht geben, machte der Immobilienkonzern erneut klar.

Daimler Truck: Diesel-Lkw könnten in Europa rasch aus der Mode kommen

STUTTGART - Der Lastwagenhersteller Daimler Truck zeigt sich zuversichtlich, die herkömmliche Dieseltechnologie bei Lkw in der EU schneller als politisch angepeilt zu überwinden. Man strebe an, die CO2-Emissionen für die eigene Lkw-Flotte bis 2030 schon deutlicher zu reduzieren, als es die Staatengemeinschaft verlange, sagte der Technologievorstand des Unternehmens, Andreas Gorbach, der Deutschen Presse-Agentur. Es sei möglich, "dass wir bis 2030 schon einen Anteil von 40, 50 oder 60 Prozent an CO2-neutralen Batterie- oder Brennstoffzellen-Lkw bei unserem Absatz in der EU erreichen und dies dann auch entsprechend zur Reduktion an CO2-Emissionen beiträgt".

Richter erklärt Kaliforniens Referendum zu Uber-Fahrern für ungültig

SAN FRANCISCO - Den Fahrdienst-Vermittlern Uber und Lyft droht neue Unsicherheit beim Status der Fahrer in ihrem Heimat-Bundesstaat Kalifornien. Ein Richter erklärte am Freitag eine Volksabstimmung für ungültig, mit der der lange Streit um die Beschäftigung auf solchen Plattformen eigentlich beendet schien.

Leasinganbieter Grenke trennt sich von Beteiligung an Viafintech

BADEN-BADEN - Der Leasingspezialist Grenke verkauft seine Beteiligung am FinTech-Unternehmen Viafintech. Der Anteil in Höhe von 25,01 Prozent an dem Anbieter digitaler Zahlungsinfrastruktur gehe zu einem Preis im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich an die österreichische Paysafecard Wertkarten GmbH, teilte Grenke am Sonntag in Baden-Baden mit. Auch der japanische Mehrheitseigner Glory sowie die drei Gründer von Viafintech veräußerten ihre Anteile. Das Geschäft soll in einigen Monaten abgeschlossen sein.

Autovermieter Sixt baut Ladesäulen für E-Autos in Innenstädten auf

BERLIN/PULLACH - Der Autovermieter Sixt setzt mit Blick auf die Elektromobilität auch auf eigene Ladesäulen. "Wir haben vor vier Wochen beschlossen, dass wir über 50 Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren", sagte Co-Chef Alexander Sixt in einem Interview der "Welt". Das Geld solle in eigene und in öffentliche Stationen gesteckt werden.

Arbeitsgericht untersagt Streik bei Vivantes-Kliniken

BERLIN - Das Berliner Arbeitsgericht hat den am Montagmorgen begonnenen Streik von Vivantes-Mitarbeitern vorläufig untersagt. Die Entscheidung gelte zunächst bis zur mündlichen Verhandlung Dienstagmittag, sagte ein Gerichtssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Für Vivantes bedeutet die Entscheidung, dass wir ab sofort mit unseren Kliniken für die Berlinerinnen und Berliner wieder in vollem Umfang zur Verfügung stehen", teilte Dorothea Schmidt, Geschäftsführerin Personalmanagement bei Vivantes, mit.

Weitere Meldungen

-Stahlproduktion in Deutschland im Juli gestiegen -Amazon arbeitet an eigenem Quantencomputer -ROUNDUP 2: Streiktage bei der Bahn - Frühere Ankündigung nutzt Reisenden -Zahl der Stromausfälle in Deutschland im Schnitt gesunken -Zorc schließt weitere Transfers beim BVB nicht aus -Birkenstock will 100 Millionen Euro investieren - neue Jobs -Bund fördert neue Ideen für künftige Mobilität -ROUNDUP: Deutsche Möbelindustrie hat im zweiten Corona-Jahr zu kämpfen -Endpunkte für Stromautobahn Suedlink nehmen Gestalt an -Verband: Brexit schadet deutscher Süßigkeitenindustrie -Jeder Zehnte schaut in Gaming-Livestreams anderen beim Spielen zu -Beschäftigte protestieren gegen Stellenabbau bei Siemens Energy -US-Regierung verpflichtet Airlines zur Unterstützung bei Evakuierung -Klöckner gegen Kostendruck auf Bauern durch Billigangebote -Arianespace: Sojus-Rakete mit 34 Internet-Satelliten gestartet -Gutachten: Mindestlohn-Schummler können Auftragssperre bekommen -Gaming: Hälfte der Bevölkerung spielt an Smartphone und Computer

