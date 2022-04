dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.04.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/US-Medien: Twitter erwärmt sich für Musks Übernahmeangebot

SAN FRANCISCO - Twitter zeigt sich laut US-Medienberichten nach erstem Widerstand empfänglicher für das Übernahme-Angebot des Tech-Milliardärs Elon Musk. Das "Wall Street Journal" schrieb am Montag, die Seiten seien in ernsthaften Verhandlungen und könnten einen Deal noch in dieser Woche festzurren. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete sogar, dass eine Einigung noch am Montag möglich sei. Twitter sei offener für Musks Plan geworden sei, seit dieser vergangene Woche Finanzierungszusagen in Höhe von 46,5 Milliarden Dollar (rund 43 Mrd Euro) präsentierte.

ROUNDUP: Lieferkettenprobleme und Rückstellungen belasten Philips

AMSTERDAM - Der Medizintechnikkonzern Philips sieht sich anhaltenden Problemen in der Lieferkette ausgesetzt. Höhere Kosten sowie weitere Rückstellungen für den Rückruf und den Austausch bestimmter Beatmungsgeräte führten im ersten Quartal zu einem deutlich höheren Verlust. Sollte sich das Umfeld mit Blick auf steigende Inflation, Lieferengpässe und den Ukraine-Krieg weiter verschärfen, könnte auch die Prognose für das laufende Jahr zur Disposition stehen. Die Aktie brach am Montag in Amsterdam um gut elf Prozent ein.

Getränkekonzern Coca-Cola legt Umsatzsprung hin

ATLANTA - Der Getränkeriese Coca-Cola hat in den ersten drei Monaten einen deutlichen Umsatzsprung hingelegt. Der Erlös stieg im ersten Quartals aus eigener Kraft um fast ein Fünftel auf 10,5 Milliarden US-Dollar (9,72 Mrd Euro), wie der Pepsico-Rivale am Montag in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) mitteilte. Dabei profitierte das Unternehmen neben einer besseren Preisgestaltung vor allem von deutlich mehr Verkäufen von Konzentraten, Sirups und anderen Getränken. Auch die operative Marge verbesserte sich um 2,3 Prozentpunkte auf 32,5 Prozent. Das vergleichbare Ergebnis je Aktie (EPS) stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 0,64 Dollar. Im vorbörslichen Handel reagierte die Aktie kaum.

ROUNDUP: Roche wächst erneut vor allem dank starker Diagnostik-Geschäfte

BASEL - Der Pharmakonzern Roche ist im ersten Quartal 2022 etwas stärker gewachsen als erwartet. Soweit die gute Nachricht. Dass die Zahlen an den Finanzmärkten dennoch auf ein eher schwaches Echo stoßen, liegt an den Details. Das gute Abschneiden verdankt der Konzern nämlich einmal mehr der kleineren Diagnostik-Sparte, die dank reißender Absätze mit Corona-Tests die durchschnittlichen Markterwartungen übertroffen hat. Dagegen liefert die größere Pharma-Sparte nach Ansicht von Analysten mehr Schatten als Licht.

Kreise: Finanzinvestoren CVC und KKR sehen Gelegenheit zum Kauf von Toshiba

TOKIO - Die Finanzinvestoren CVC und KKR erwägen Kreisen zufolge Übernahmeangebote für den strauchelnden japanischen Technologiekonzern Toshiba . Auch Rivale Bain Capital habe sich mit einem solchen Schritt beschäftigt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf informierte Personen. Einer ursprünglich geplanten Aufspaltung des Konzerns in mehrere börsennotierte Unternehmen hatten die Anteilseigner zuletzt einen Riegel vorgeschoben. CVC hatte bereits im vergangenen Jahr Interesse gezeigt und dabei 21 Milliarden US-Dollar (19,5 Mrd Euro) auf den Tisch legen wollen.

ROUNDUP 2: Weltweite Militärausgaben auf neuem Höchststand

STOCKHOLM - Die Staaten der Erde haben erstmals in einem Jahr mehr als zwei Billionen Dollar für ihre Militärapparate ausgegeben. Die weltweiten Militärausgaben stiegen im Jahr 2021 auf 2,113 Billionen Dollar (rund 1,94 Billionen Euro), wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri am Montag in einem neuen Bericht mitteilte. Inflationsbereinigt entsprach das einem Anstieg um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit sind die Ausgaben im siebten Jahr in Folge gestiegen. Unangefochten an der Spitze stehen die USA, Deutschland liegt auf dem siebten Platz.

Weitere Meldungen

-Cellnex bekräftigt Interesse an Funkturmtochter von Deutscher Telekom -Deutsche Bank kauft eigene Aktien für über 300 Millionen Euro zurück -Mahle macht erneut Verluste und sieht große Belastungen für 2022 -BMW stoppt Produktion im Werk Regensburg -Hyundai mit deutlich höherem Quartalsgewinn -BBVA erhöht Gebot für türkische Bank Garanti - schwacher Lira hilft -Moskauer Flughafen Wnukowo lässt Personal kürzer arbeiten -ROUNDUP: Warnstreiks stoppen Busse und Bahnen in mehreren Bundesländern -ROUNDUP/Unter Hyänen: Schmähpreis gegen Produktpiraten will Original schützen -Hugo Boss kann Ausfälle durch Ukraine-Krieg ausgleichen -Planfeststellungsverfahren für Windpark Baltic Eagle abgeschlossen -'Meilenstein' für das Internet - EU einigt sich auf Digital-Gesetz -EU-Kommission: Russisches Gas ohne Sanktionsverstoß bezahlbar -MAN lässt Lkw-Produktion wieder anlaufen -DGB-Chef fordert stärkere Gewinnbesteuerung von Ölkonzernen -Studie: EU könnte Engpass bei Metallen durch Recycling schließen -Hyundai mit deutlich höherem Quartalsgewinn -Indonesien kündigt Palmöl-Exportstopp an -Branche: Hohe Getreidepreise kommen Bauern kaum zugute -Targobank bleibt auch im zweiten Corona-Jahr auf Wachstumskurs -US-Brauerei verlegt gestopptes Milliardenprojekt innerhalb Mexikos -Höhere Verbraucherpreise treiben die Indexmieten in die Höhe -FDP: Bei Heizungen nicht nur auf Wärmepumpen setzen -Ex-BDI-Präsident Kempf soll neuer Gea-Aufsichtsratsvorsitzender werden

