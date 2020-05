dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.05.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Bayer kommt Glyphosat-Einigung näher - Aktie legt kräftig zu

LEVERKUSEN/NEW YORK - Bayer steuert im milliardenschweren Glyphosatstreit in den USA offenbar auf das Ende eines großen Kapitels zu. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge konnte der Pharma- und Agrarchemiekonzern inzwischen in 50 000 bis 85 000 von geschätzt 125 000 Klagen zumindest eine mündliche Einigung erzielen. Bloomberg berief sich dabei auf Personen, die an den Verhandlungen beteiligt sind. Der Konzern bestätigte nur allgemein, dass er in den Verhandlungen mit den Klägern vorangekommen sei.

BERLIN - Die Bundesregierung und das Lufthansa -Management haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur grundsätzlich auf milliardenschwere Staatshilfen für die angeschlagene Fluggesellschaft geeinigt. Zustimmen müssen aber noch der Lenkungsausschuss des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die Gremien der Lufthansa sowie die EU-Kommission. Die Einigung sei "im Rahmen" des von der Bundesregierung vorgesehenen Rettungsplans, hieß es am Montag in Regierungskreisen. Demnach liegt das Volumen der Hilfen bei neun Milliarden Euro. Der Bund will sich vorerst mit 20 Prozent direkt an der Lufthansa beteiligen. Dies läge unterhalb der Sperrminorität, mit der wichtige Entscheidungen blockiert werden könnten.

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich nach einem Zeitungsbericht gegen mögliche Pläne der EU-Kommission stellen, die Rettung der Lufthansa nur unter hohen Auflagen zu genehmigen. Wie das "Handelsblatt" am Montag berichtete, plant die Kommission, der Lufthansa wertvolle Start- und Landerechte an den Hauptstandorten Frankfurt und München zu nehmen. Dies wurde der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern einer CDU-Präsidiumsschalte am Montag bestätigt. Merkel habe gesagt, sie wolle sich von der EU-Kommission nicht "zu sehr" hereinreden lassen, Die Kanzlerin soll demnach gesagt haben: "Das wird ein harter Kampf."

BERLIN - Der Bund will seine Anteile nach einem Einstieg bei der Lufthansa nur dann über die Sperrminorität heben, wenn eine Übernahme aus dem Ausland droht. Das sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Sonntagabend in der Sendung "Berlin direkt" des ZDF. "Nur wenn es darum geht, Übernahmeversuche zu verhindern", antwortete er auf die Frage, wann man auf 25 Prozent plus eine Aktie aufstocken werde.

KARLSRUHE - Für Zehntausende Diesel-Fahrer ist der Weg für Schadenersatz von Volkswagen frei. Das Verhalten des Konzerns sei "objektiv als sittenwidrig zu qualifizieren", entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Montag in seinem ersten Urteil zum VW -Abgasskandal. Das bedeutet, dass klagende Käufer ihr Auto zurückgeben und das Geld dafür einfordern können. Das gilt auch für Gebrauchtwagen. Auf den Kaufpreis müssen sich Diesel-Besitzer aber die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen. (Az. VI ZR 252/19)

BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will sich auf EU-Ebene für ein gemeinsames europäisches Projekt zur Arzneimittelproduktion einsetzen. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Es ist keine gute Idee, die Globalisierung zurückzudrehen, aber es ist die richtige Idee, einseitige Abhängigkeiten zu minimieren und in sensiblen Bereichen die nationale Souveränität zu behaupten oder wiederzugewinnen."

-DGB beharrt auf Kaufprämie für Autos -Reisebranche fühlt sich im Stich gelassen -Condor-Chef hofft trotz Corona auf schnelle Investoren-Lösung -Kleinwagen-Bauer von Toyota und PSA öffnet Werk in Tschechien wieder -ROUNDUP: Berliner FDP und CDU klagen gegen den Mietendeckel -Encavis stockt Anteile an weiteren Solarparks auf - Aktie im Plus -'FT': Aston-Martin-Chef muss gehen - Mercedes-Manager in den Startlöchern -Immobilienkonzern DIC Asset gibt Termin für Hauptversammlung bekannt -ROUNDUP/Die Rückkehr des Studiopublikums: TV-Sender planen mit Corona -Ärztepräsident: Abhängigkeit von Fernost bei Medikamenten reduzieren -FDP warnt bei Kohleausstieg vor Eingriff in Eigentum -Betriebsrat sieht 'auch VW-intern' Fehler bei rassistischem Werbespot -ROUNDUP/Nach Corona-Pause: Weitere Lockerungen für Unterkünfte in Kraft -Flixbus fährt von Donnerstag an wieder -Dänemark erlaubt Urlaubertransit von und nach Sylt wieder - mit Fähre -Mitarbeiter der Meyer-Werft nach Corona-Ausbruch in Quarantäne -Autovermieter Hertz meldet in Corona-Krise Insolvenz in den USA an -Scheuer: Ich will keine weiteren Verbote für Motorradfahrer -Presse: Lehre aus Corona-Krise: Japan will Digitalisierung forcieren -Deutsche Bank bittet Manager um freiwilligen Gehaltsverzicht -VW muss Wiederaufnahme der Autoproduktion in Mexiko verschieben -Wagenknecht fordert 'mehr unabhängige öffentliche Forschung' -FDP-Chef Lindner plädiert für regional unterschiedliche Corona-Regeln -CDU und FDP reichen Verfassungsklage gegen Mietendeckel in Berlin ein -Grünen-Chef Habeck verteidigt Forderung nach höheren Fleischpreisen -DFB-Bundestag berät über Auswirkungen der Corona-Krise -Tele2: Erstes öffentliches 5G-Netz in Schweden in Gang gesetzt -Viele Verstöße gegen Fahrverbote in Darmstadt -Australiens 'dreckigstes' Braunkohlekraftwerk abgerissen -Vergleichsportal: Strom in neuen Länder billiger als im Westen -Flughafen Hannover erwartet 'zweistelligen Millionenverlust' -Corona-Krise: Japan erwägt Belohnung für medizinisches Personal -Sturm sorgt für Verwüstung im Westen Australiens -ROUNDUP: Reisende fahren wieder mit dem Zug - Bahn baut Angebot aus -Hertha-Manager Preetz: Zu früh für Spekulationen um Götze-Transfer -ROUNDUP/Corona-Krise: So wenige Verkehrstote wie nie seit Wiedervereinigung -ROUNDUP/Corona in Schlachthof an deutscher Grenze: 147 Mitarbeiter infiziert -Flicks Vorgabe fürs Topspiel: 'Hinten die Null' - Thiago fällt gegen BVB aus -Urteil: Händler darf nicht mit Slogan 'E-Ziga retten Leben' werben -Neuseeländisches Medienhaus wird für weniger als 1 Euro verkauft -BVB mit Zuversicht in den Geistergipfel gegen Bayern - Hummels zurück

