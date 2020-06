dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.06.2020

Wirecard: EU-Kommission schaltet europäische Finanzaufsicht ein

BRÜSSEL - Im Wirecard -Skandal schaltet die EU-Kommission jetzt die europäische Finanzaufsicht ESMA ein. Die Aufseher sollen den Zusammenbruch des Münchner Zahlungsdienstleisters und mögliche Versäumnisse der Aufsichtsbehörden unter die Lupe nehmen. Bis 15. Juli soll ein vorläufiger Untersuchungsbericht vorliegen. Dies geht aus einem Schreiben der Kommission an die ESMA hervor, das der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag.

Wirecard-Skandal: Philippinen vermuten Ex-Vorstand Marsalek in China

MANILA/MÜNCHEN - Eine Schlüsselfigur im Milliardenskandal um den insolventen Dax -Konzern Wirecard hält sich möglicherweise in China auf. Nach den Daten der philippinischen Einwanderungsbehörde reiste der frühere Wirecard-Vorstand Jan Marsalek am Dienstag in das südostasiatische Land ein und am Mittwoch über den Flughafen Cebu weiter nach China. Allerdings zeigten die Videoaufzeichnungen des Flughafens nicht, dass Marsalek das Land verlassen habe, sagte Justizminister Menardo Guevarra am Donnerstag dem Fernsehsender CNN Philippines.

Bundesregierung: Fall Wirecard ist besorgniserregend

BERLIN - Die Bundesregierung hat sich alarmiert über die Vorgänge beim insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard gezeigt. "Das ist ein besorgniserregender Fall", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. "Denn Unternehmen und Finanzmärkte müssen ordnungsgemäß arbeiten."

ROUNDUP: RWE will keinen Strom aus Datteln 4 - 'Schlussakkord' für Innogy

ESSEN/ERKELENZ - Der Energiekonzern RWE will keinen Strom aus dem neuen Steinkohlekraftwerk Datteln 4. "Wir nehmen aktuell keinen Strom von Datteln 4 ab", sagte Vorstandschef Rolf Martin Schmitz am Freitag bei der Online-Hauptversammlung des Konzerns. RWE sei nach wie vor der Auffassung, die vor Jahren geschlossenen Verträge mit dem Datteln-Betreiber Uniper wirksam gekündigt zu haben. Deshalb bestehe "auch künftig keine Verpflichtung zur Abnahme".

ROUNDUP: KLM sichert sich Kredit in Höhe von 3,4 Milliarden Euro - Aktie legt zu

PARIS - Die niederländische Fluggesellschaft KLM Royal Dutch Airlines hat sich einen Kredit in Höhe von 3,4 Milliarden Euro gesichert. Der Verwaltungsrat der Fluggesellschaft habe ein staatliches Unterstützungspaket akzeptiert, teilte KLM am Freitag mit. Damit will KLM die Corona-Krise überwinden und sich auf die Zukunft vorbereiten, hieß es weiter. Die staatliche Beihilfe kommt noch zusätzlich zu den Anfang Mai angekündigten 7 Milliarden Euro hinzu, die der französische Staat der Schwestergesellschaft Air France gewährt hatte.

Hornbach mit starkem Quartal - Wachstum während der Corona-Pandemie

NEUSTADT - Die Baumarkt-Gruppe Hornbach ist stark ins neue Geschäftsjahr gestartet - auch wegen der großen Nachfrage in den 160 Bau- und Gartenmärkten während der Corona-Pandemie. Im ersten Quartal (bis 31. Mai) betrug der Gewinn nach Steuern 122,9 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das war mehr als doppelt soviel wie im Vorjahreszeitraum mit 51,7 Millionen Euro.

VW fährt in Zwickau elektrisch - letzter Verbrenner gefertigt

ZWICKAU - Ende und Anfang zugleich: Im Zwickauer Werk des Autobauers Volkswagen ist am Freitag das letzte Fahrzeug mit Verbrennungsmotor vom Band gelaufen. Während der weiße Golf Variant nach 116 Jahren eine Ära in der Automobilstadt beendet, soll der vollelektrische ID.3 eine neue begründen. "Ab jetzt steht der Standort Zwickau ganz im Zeichen der Elektromobilität", sagte Reinhard de Vries, Geschäftsführer Technik und Logistik bei Volkswagen Sachsen. Am Montag beginnt demnach der Umbau, damit bis Ende des Jahres eine zweite Montagelinie für E-Autos steht. Trotz des Blicks nach vorn sei bei den Mitarbeitern an diesem Tag auch eine Menge Wehmut dabei, sagte Gesamtbetriebsratsvorsitzender Jens Rothe. Zwickaus Tradition als Wiege des Automobilbaus nahm 1904 seinen Anfang mit August Horch.

ROUNDUP 2: Corona-Krise treibt Modekette H&M in die roten Zahlen

STOCKHOLM - Die schwedische Modekette Hennes & Mauritz (Hennes & Mauritz ) hat wegen der Corona-Krise im zweiten Geschäftsquartal ein deutliches Minus eingefahren. Im Berichtszeitraum, der bei H&M von Anfang März bis Ende Mai läuft und damit die bisherige Hochphase der Pandemie in Europa umfasste, belief sich der Verlust nach Steuern auf 4,99 Milliarden schwedische Kronen (477 Millionen Euro). Das teilte der Konzern am Freitag in Stockholm mit. Im Vorjahresquartal hatte die H&M-Gruppe noch einen Gewinn von 4,57 Milliarden Kronen eingefahren. Deutschland blieb weiter der umsatzstärkste H&M-Markt - auch wenn die hiesigen Erlöse um über 40 Prozent einbrachen.

ROUNDUP: Clevershuttle stellt Betrieb in Berlin, Dresden und München ein

BERLIN - Der zur Deutschen Bahn (DB) gehörende Fahrdienstanbieter Clevershuttle stellt seinen Betrieb in Berlin, Dresden und München ein. "Ab sofort können Kunden dort keine Fahrten mehr ordern", teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zuvor hatte der RBB berichtet. Als Begründung nannte Clevershuttle unter anderem wirtschaftliche Gründe. Der Betrieb in Düsseldorf, Leipzig und Kiel laufe hingegen weiter. Dort seien "starke lokale Partnerschaften geschlossen" worden, die Entwicklung des Geschäfts sei positiv.

Weitere Meldungen

-Novartis erhält Empfehlungen in der EU für Xolair und Cosentyx -AFP: Pharmakonzern Sanofi will in Europa 1700 Stellen abbauen -Italien verschärft Vorschriften für Handgepäck in Flugzeugen -Clevershuttle stellt Betrieb in Berlin, Dresden und München ein -DuMont wird Alleineigentümer von 'Düsseldorf-Express' -Energiedeal zwischen RWE und Eon kurz vor Abschluss -Vereine sehen Nachteile für Frauen in Medienbranche in Corona-Krise -ARD rechnet mit Mehrkosten durch fehlende Sportevents in Corona-Krise -Zur Rose expandiert in Deutschland -US-Investmentfirma übernimmt insolvente Fluglinie Virgin Australia -Vonovia steigt mit kleiner Beteiligung in niederländischen Immobilienmarkt ein

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/nas