dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.07.2020

ROUNDUP: Corona-Krise verhagelt McDonald's weiter die Geschäfte

CHICAGO - Die Corona-Pandemie setzt dem weltgrößten Fast-Food-Konzern McDonald's weiter stark zu. Im zweiten Quartal brach der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um 68 Prozent auf 484 Millionen US-Dollar (412 Mio Euro) ein, wie der Burger-King-Rivale am Dienstag in Chicago mitteilte. Die Erlöse fielen um gut 30 Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar, der flächenbereinigte Umsatz in Filialen weltweit um 24 Prozent.

Corona-Krise hinterlässt Spuren bei Mischkonzern 3M

ST. PAUL - Der für seine Atemschutzmasken bekannte US-Mischkonzern 3M hat die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu spüren bekommen. Der Umsatz ging im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 12,2 Prozent auf 7,2 Milliarden US-Dollar (rund 6,1 Mrd Euro) zurück, wie 3M am Dienstag in St. Paul mitteilte. Die COVID-19-Pandemie habe sich im zweiten Quartal unterschiedlich auf die Geschäfte von 3M ausgewirkt, hieß es. Während das Unternehmen weiterhin von einer erhöhten Nachfrage nach Schutzausrüstung profitiere, schwächele das Geschäft etwa mit Autozubehör.

Corona-Beschränkungen belasten Pfizer - Hebt Prognose dennoch leicht an

NEW YORK - Der Pharmariese Pfizer rechnet nach einem teils Corona-bedingten Umsatz- und Ergebnisrückgang im zweiten Quartal in der zweiten Jahreshälfte mit schrittweiser Besserung. Der Konzern hob daher seine Prognosen für 2020 etwas an. Beim Umsatz erwartet Pfizer nun 48,6 bis 50,6 Milliarden Dollar, nach 51,75 Milliarden vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Dienstag in New York mitteilte. Beim bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) erhofft sich das Management im besten Fall nun eine Stagnation, nachdem zuvor ein Rückgang erwartet worden war. Hier peilt Pfizer jetzt 2,85 bis 2,95 Dollar an.

ROUNDUP: Biontech und Pfizer starten Impfstudie mit bis zu 30 000 Menschen

NEW YORK/MAINZ - Das Mainzer Biopharma-Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer haben mit den entscheidenden Tests zu einem ihrer Impfstoff-Kandidaten begonnen. "Heute starten wir unsere globale Studie, die bis zu 30 000 Teilnehmer umfassen wird", sagte Biontech-Vorstandschef Ugur Sahin am Dienstag laut einer Mitteilung. Mit der klinischen Studie der Phase II/III soll unter anderem gezeigt werden, ob der Wirkstoff BNT162b2 tatsächlich vor einer Infektion mit Sars-CoV-2 schützt.

ROUNDUP: Corona-Krise macht Autowaschanlagenhersteller Washtec zu schaffen

AUGSBURG - Die Corona-Krise setzt dem Autowaschanlagenhersteller Washtec weiterhin deutlich zu. Nach einem Rückgang bereits zum Jahresstart sanken Umsatz und operatives Ergebnis auch im zweiten Quartal, wie das Unternehmen am Dienstag in Augsburg mitteilte. An der Börse ging es für das im Nebenwerteindex SDax notierte Papier am Morgen klar abwärts.

ROUNDUP: Luxusgüterkonzern LVMH erleidet in Corona-Krise Gewinneinbruch

PARIS - Dem Luxusgüterkonzern LVMH sind im ersten Halbjahr im Zuge der Corona-Pandemie Umsatz und Ergebnis weggebrochen. So war der für LVMH wichtige internationale Tourismus nahezu lahmgelegt. Die Geschäfte sowie auch die Produktion waren weltweit nahezu komplett über mehrere Monate geschlossen. Die Ergebnisse, die der Konzern mit Marken wie Louis Vuitton, Givenchy oder Fendi am Montagabend nach Börsenschluss mitteilte, lagen dabei unter den Erwartungen.

Original-Research: ad pepper media int. N.V. (von Montega AG): Kaufen

ROUNDUP: Delivery Hero hebt nach starkem Quartal Jahresprognose an

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero schraubt dank seines starken Wachstums in der Corona-Krise die Prognosen für das Gesamtjahr in die Höhe. Die Berliner sind einer der großen Profiteure der Pandemie, die den Trend zum Bestellen von Essen im Internet antrieb. Im Gesamtjahr wird nun ein Umsatz zwischen 2,6 und 2,8 Milliarden Euro angestrebt, wie das MDax -Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Analysten hatten bereits Werte um die 2,7 Milliarden Euro auf dem Zettel, Delivery Hero selbst stellte bisher 2,4 bis 2,6 Milliarden in Aussicht.

ROUNDUP: Hella verschärft Sparkurs wegen Corona-Krise - Stellenabbau geplant

LIPPSTADT - Die Folgen der Corona-Krise machen dem Licht- und Elektronikspezialisten Hella erheblich zu schaffen. Wegen der Belastungen durch die Pandemie verschärft der Autozulieferer nicht nur seinen Sparkurs und baut Hunderte Stellen ab, sondern er muss auch einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 verkraften. Entsprechend zurückhaltend blickte Konzernchef Rolf Breidenbach am Dienstag auf das laufende neue Geschäftsjahr. Er erwartet, dass der Wettbewerb intensiver wird und der Kostendruck weiter zunimmt.

Raytheon Technologies hält sich in Corona-Krise besser als befürchtet

WALTHAM - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Raytheon Technologies hat sich im zweiten Quartal im Tagesgeschäft besser geschlagen als befürchtet. So verbuchte der Konzern, der im April aus einer Fusion der Unternehmen Raytheon und United Technologies hervorgegangen war, wegen hoher Abschreibungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise einen Verlust von 3,8 Milliarden Dollar. Der um Sonderkosten bereinigte Gewinn betrug aber 598 Millionen Dollar, teilte der im US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte Konzern am Dienstag in Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts mit. Die Aktien des Unternehmens legten vorbörslich um 3 Prozent zu

Wacker Chemie setzt noch stärker auf Biopharma-Geschäft

MÜNCHEN - Wacker Chemie baut seinen kleinsten Geschäftsbereich rund um Biotech-Produkte in der Corona-Krise weiter aus. Am Standort Amsterdam soll ein mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag in Produktionsanlagen für Biopharmazeutika und Impfstoffe investiert werden, wie der Spezialchemiekonzern am Dienstag in München mitteilte.

^ Weitere Meldungen

-Kreise: Bahn fährt Milliardenverlust ein -PSA zeigt sich vor Megafusion mit Fiat Chrysler offen für Zusagen -ROUNDUP: Continental beschleunigt Entwicklung mit Supercomputer -Biontech und Pfizer nehmen mit Corona-Impfstoffkandidat weitere Hürde -Top-Manager bei Intel geht nach erneuter Chip-Verzögerung

