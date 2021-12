dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.12.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Begehrte Impfstoffe - Pharmabranche erwartet kräftigen Umsatzanstieg

FRANKFURT/BERLIN - Angetrieben von der starken Nachfrage nach Corona-Impfstoffen erwartet die deutsche Pharmaindustrie einen kräftigen Schub für ihr Geschäft. Im neuen Jahr dürfte der Umsatz der Branche um acht Prozent und die Produktion um gut drei Prozent wachsen, prognostiziert der Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa). Damit dürfte auch die Beschäftigung bis Ende 2022 um drei Prozent auf mehr als 122 000 Menschen zulegen. "Die Pharmaindustrie in Deutschland zeigt sich in der Krise äußerst robust", sagte vfa-Präsident Han Steutel der Deutschen Press-Agentur. Sie sei damit ein maßgeblicher Faktor für das Wirtschaftswachstum.

Uber-Rivale Didi meldet milliardenschweren Umsatzeinbruch

PEKING - Der chinesische Fahrdienstvermittler Didi hat im dritten Jahresquartal einen Nettoverlust von umgerechnet 4,2 Milliarden Euro verzeichnet. Wie aus den am Mittwochabend veröffentlichten Geschäftszahlen des Uber -Rivalen hervorgeht, ist vor allem das heimische Mobilitätsgeschäft für den drastischen Einbruch verantwortlich. Vom zweiten auf das dritte Quartal sank der Gesamtumsatz des Unternehmens um nahezu 13 Prozent.

Hartung ersetzt Denner beim Technologiekonzern Bosch

GERLINGEN - Beim Technologiekonzern Bosch übernimmt Stefan Hartung das Ruder. Der 55 Jahre alte bisherige Leiter der wichtigen Autosparte folgt an der Konzernspitze Volkmar Denner, der sein Amt wie bereits im Sommer angekündigt kurz nach seinem 65. Geburtstag zum Jahresende niederlegt. Denner rückt entgegen dem bisherigen Brauch aber nicht an die Spitze des Aufsichtsrates. Dessen Chef Franz Fehrenbach hört ebenfalls Ende 2021 auf. Dieser Posten wird dann mit dem bisherigen Finanzchef Stefan Asenkerschbaumer besetzt.

Verdi-Chef: Investitionsstau von zehn Milliarden Euro für ÖPNV

BERLIN - Die Gewerkschaft Verdi geht beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) von einem Investitionsstau in Höhe von zehn Milliarden Euro in den Kommunen aus. Doch in vielen Städten und Gemeinden fehle es an Geld, um die Investitionen anzuschieben. "Ohne dass die Kommunen finanziell in die Lage versetzt werden, den Ausbau auch zu stemmen, bleibt das nur ein hehres Ziel", sagte Verdi-Chef Frank Werneke der Deutschen Presse-Agentur.

Modekonzern Hugo Boss erweitert Fabrik in der Türkei

METZINGEN - Der Modehändler Hugo Boss baut seine Produktionsstätte im türkischen Izmir aus. Vorstandschef Daniel Grieder sagte der "Financial Times" (Donnerstag), die Zahl der Mitarbeiter solle um 1000 Beschäftigte und damit um ein Drittel erhöht werden. Die künftige Strategie bestehe darin, noch mehr Bekleidungsstücke in der Nähe der Märkte zu produzieren, wo sie verkauft würden. Die sei ein "riesiger Wechsel" für das Unternehmen.

ROUNDUP: Italien, Malta und Kanada ab Samstag Corona-Hochrisikogebiete

BERLIN - Die Bundesregierung stuft die beliebten Urlaubsländer Italien und Malta wegen hoher Corona-Infektionszahlen ab Samstag als Hochrisikogebiete ein. Das gilt auch für Kanada und San Marino, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag bekannt gab. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

