DR. HÖNLE - Aktienkurs bricht ein

Dr. Hönle AG - WKN: 515710 - ISIN: DE0005157101 - Kurs: 38,550 € (XETRA)

Die Kursmuster der vergangenen Monate waren schon recht bärisch, insbesondere der Fehlausbruch über die Abwärtstrendlinien im Januar belastet das Kursgeschehen sehr. Nachdem in der vergangenen Woche noch das 2019er Tief bei 41,30 EUR verteidigt werden konnte, erfolgt in dieser Woche der Ausbruch nach unten. Damit erzeugt die Aktie ein mittel- bis langfristiges Verkaufssignal. Das kurzfristige Chartbild ist jetzt sehr bärisch zu werten, die Aktie befindet sich in dieser Woche im freien Fall.

Längere Abwärtsbewegung droht

Mit den frischen Verkaufssignalen ist die Aktie anfällig für weitere Kursverluste. Bei rund 36 und 31,80 EUR liegen die nächsten Auffangzonen, darunter wäre Platz bis 28,50 EUR.

Erst wenn dem Wert eine nachhaltige Rückkehr über 42 EUR gelingen sollte, wäre Schlimmeres zunächst abgewendet. Dann könnte eine längere Erholung ihren Anfang nehmen. Große Kaufsignale entstehen weiterhin erst oberhalb von 52 EUR.

Dr. Hönle AG Wochenchart

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)